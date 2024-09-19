ВС РФ вплотную приблизились к Покровску и Мирнограду

15:11 20.09.2024

ВС РФ вплотную приблизились к Покровску и Мирнограду – итоговая сводка Readovka за 19 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 19 сентября в разрезе СВО. Русская артиллерия поставила крест на полноценном снабжении гарнизонов Покровска и Мирнограда по железной дороге.



Поезд дальше не идет



Стало известно, что артиллерия русской армии нанесла удар по автомобильному мосту трассы М-30 на западе Покровска. По предварительной информации, объект получил критические повреждения и частично обрушился. В связи с этим противник не сможет использовать ж/д транспорт в логистике. Кроме того, артиллерия ВС РФ совершила огневой налет на крупную ж/д станцию Удачная, расположенную в одноименном селе, и группу складских ангаров около нее с боеприпасами, ГСМ и прочим военным имуществом. Железнодорожное полотно сильно повреждено. Таким образом, русская армия фактически полностью нарушила ж/д сообщение Покровско-Мирноградского оборонительного района противника с городами Павлоград и Днепр (бывший Днепропетровск), откуда на фронт шли эшелоны с личным составом и боеприпасами. Это может означать, что подготовка к штурму Покровска и Мирнограда вошла в свою завершающую фазу – "перекрытию кислорода" гарнизонам этих городов и окрестных населенных пунктов. В связи с этим стоит упомянуть, что некоторые военные обозреватели назвали предшествовавшую указанным событиям операцию по уничтожению автомобильных мостов в Покровске не чем иным, как средством сковывания маневров сил неприятеля в городе. Разумеется, уничтоженные над ж/д полотном объекты осложнят передвижение ВСУ между частями Покровска. Однако пути – не река, техника и пехота перейдут их без проблем. Первейшая задача, как описано выше, – сокращение объема поставок военного имущества и растягивание во времени процесса переброски дополнительных сил в населенный пункт. Стоит отметить, что выбитые автомобильные мосты в самом Покровске откликаются и в Мирнограде, ведь гнать составы через город на станцию Центральная на север не получится. Немаловажен тот факт, что все экстренные службы Украины уже давно эвакуированы, так что весьма тривиальная в обычных условиях задача в виде расчистки путей и их ремонта становится фактически невыполнимой в реалиях близкого фронта.



