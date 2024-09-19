|ВС РФ вплотную приблизились к Покровску и Мирнограду
15:11 20.09.2024
ВС РФ вплотную приблизились к Покровску и Мирнограду – итоговая сводка Readovka за 19 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 19 сентября в разрезе СВО. Русская артиллерия поставила крест на полноценном снабжении гарнизонов Покровска и Мирнограда по железной дороге.
Поезд дальше не идет
Стало известно, что артиллерия русской армии нанесла удар по автомобильному мосту трассы М-30 на западе Покровска. По предварительной информации, объект получил критические повреждения и частично обрушился. В связи с этим противник не сможет использовать ж/д транспорт в логистике. Кроме того, артиллерия ВС РФ совершила огневой налет на крупную ж/д станцию Удачная, расположенную в одноименном селе, и группу складских ангаров около нее с боеприпасами, ГСМ и прочим военным имуществом. Железнодорожное полотно сильно повреждено. Таким образом, русская армия фактически полностью нарушила ж/д сообщение Покровско-Мирноградского оборонительного района противника с городами Павлоград и Днепр (бывший Днепропетровск), откуда на фронт шли эшелоны с личным составом и боеприпасами. Это может означать, что подготовка к штурму Покровска и Мирнограда вошла в свою завершающую фазу – "перекрытию кислорода" гарнизонам этих городов и окрестных населенных пунктов. В связи с этим стоит упомянуть, что некоторые военные обозреватели назвали предшествовавшую указанным событиям операцию по уничтожению автомобильных мостов в Покровске не чем иным, как средством сковывания маневров сил неприятеля в городе. Разумеется, уничтоженные над ж/д полотном объекты осложнят передвижение ВСУ между частями Покровска. Однако пути – не река, техника и пехота перейдут их без проблем. Первейшая задача, как описано выше, – сокращение объема поставок военного имущества и растягивание во времени процесса переброски дополнительных сил в населенный пункт. Стоит отметить, что выбитые автомобильные мосты в самом Покровске откликаются и в Мирнограде, ведь гнать составы через город на станцию Центральная на север не получится. Немаловажен тот факт, что все экстренные службы Украины уже давно эвакуированы, так что весьма тривиальная в обычных условиях задача в виде расчистки путей и их ремонта становится фактически невыполнимой в реалиях близкого фронта.
Да, самые важные ветки снабжения гарнизонов описанных городов выведены из строя. Покровск больше эшелонов не примет. Но вот с Мирноградом ситуация чуть посложнее. К нему идет отдельная ж/д ветка от Лозовой. И несмотря на то что его город-сателлит лишился самого простого и дешевого способа доставки грузов, Мирноград полностью не "отключен" от сообщения с тыловыми районами незалежной. Кроме того, к нему идет трасса Н-32 от Константиновки. Далее стоит рассмотреть возможные варианты штурма населенных пунктов на основании сложившейся логистической обстановки, характера местности и прочих факторов.
Выйти широким фронтом
Вышеописанные логистические проблемы гарнизонов ВСУ требуют от командования ВС РФ грамотно распорядиться обстановкой и выжать из нее максимум. Несмотря на то что Киев успел частично насытить свои силы в Покровске и Мирнограде, противник может столкнуться с кризисом боеспособности ввиду резкого сокращения объема получаемых грузов. Для того чтобы эффективность обороны ВСУ свелась к минимуму и накопленные ресурсы быстро "сожглись", командование русской армии, вероятно, пойдет по пути одновременной атаки Покровска и Мирнограда с их окрестностями. Этим будет достигнут очень важный эффект – неприятель не сможет держать некий резерв для парирования действий наступающих частей ВС РФ. Ведь все имеющиеся под рукой подразделения ВСУ останутся скованными боем в своих секторах, что исключит вариант маневрирования войсками в рамках тактики подвижной обороны. Редакция Readovka уже предположила, что концепция наступления на Покровск и Мирноград будет основываться на атаке сразу на трех направлениях. Первое поведут на запад через Лысовку и Шевченко с дальнейшим разворотом на север для атаки Покровска через пригородное село Первое Мая. Таким образом удастся избежать варианта захода в город через многоквартирную застройку микрорайонов Солнечный, Лазурный и Шахтерский, сближение с которыми по открытой местности представляет собой проблему.
Второе потенциальное направление атаки может быть ориентировано на южный "аппендикс" Мирнограда через село Красный Яр. Третье, вероятно, пойдет на север от полосы сел Гродовка – Новоторецкое – Свиридоновка на трассу Н-32 через села Миролюбовка, Николаевка, Новоэкономическое.
Важно отметить, что предположительный состав обороняющихся представляет собой три потрепанные в предыдущих боях механизированные бригады – 151-ю, 93-ю и 110-ю – при поддержке более мелких подразделений из состава НГУ, войск ТрО и прочих. То есть при формальной многочисленности вышеописанных сил далеко не все пребывают на том участке фронта в полном составе, ведь практика дробления на батальоны в ВСУ уже стала классической. Кроме того, многие из этих соединений после боев сильно недоукомплектованы как людьми, так и техникой. Не стоит забывать и про заявление украинской военной журналистки Юлии Кириенко-Мериновой, которая констатировала критический дефицит минометных мин и прочих артиллерийских боеприпасов.
Остаются неизвестными сроки перехода ВС РФ в новое решительное наступление на Покровском направлении. Однако столь масштабная даже против не на все 100% боеготового врага операция требует тщательности в подготовке и планировании. Тем более что вышеописанная концепция действий русских войск подразумевает серьезное напряжение сил во всех потенциальных секторах наступления. Ставки высоки, но и выигрыш тоже. Если при массированной атаке широким фронтом ВСУ утратят целостность оборонительной системы на внешних рубежах городов-сателлитов, то их судьба будет предрешена.
Вчера, 18 сентября, главным событием дня стало начало штурма русской армией центральных кварталов Торецка.