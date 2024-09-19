Ректора Южно-Казахстанского университета Нурманбетова задержали за взятку в Шымкенте

15:12 20.09.2024

Ректора Южно-Казахстанского университета задержали за взятку в Шымкенте



18 сентября 2024 сотрудники Департамента экономических расследований задержали ректора Южно-Казахстанского университета имени Мухтара Ауэзова Кайрата Нурманбетова и двух его заместителей, сообщает Orda.kz со ссылкой на источник.



По нашим данным, мужчин подозревают в получении взятки в размере 28 миллионов тенге. Деньги Нурманбетов и его заместители получили от сотрудника компании, которая выиграла тендер на поставку мебели и оборудования в университет. Партами, стульями и другой новой мебелью должны были укомплектовать учебное заведение после ремонта.



Все четверо находятся в изоляторе временного содержания.