Страсти по кокпару. Как кыргызстанцы и казахстанцы со скандалом делили баранью тушу на Играх кочевников

15:20 20.09.2024 Страсти по кокпару

Как кыргызстанцы и казахстанцы со скандалом делили баранью тушу на Играх кочевников



19.09.24



V Всемирные игры кочевников (ВИК), завершившиеся неделю назад в Казахстане, ознаменовались грандиозным по меркам мероприятия скандалом. Страсти разгорелись в ходе финального поединка по кокпару между сборной хозяев и командой Кыргызстана. Гости остались крайне недовольны судейством, а также заявляли об угрозах в их адрес со стороны казахстанских силовиков. Конкретно - в жалобах фигурировал сотрудник Комитета национальной безопасности. Все эти факты говорят о значимости соревнований для отдельных стран, считающих себя законодателями моды в зрелищных дисциплинах программы Игр кочевников. Что же случилось в решающем матче по кокпару и чем этот вид спорта отличается от кок-бору - в материале "Ферганы".







Ударили камчой, пугали ксивой



Кокпар - национальный вид спорта, популярный в странах Центральной Азии, особенно в Казахстане и Кыргызстане. Поэтому неудивительно, что финальная встреча между сборными этих республик привлекла повышенный интерес. 12 сентября на астанинском ипподроме "Казанат" собрались 10 тысяч зрителей.



Если в двух словах, то состязание можно описать как конное поло, только у игроков нет клюшек, в роли мяча выступает туша барана или козла (или ее муляж), а ворота заменяют казаном или нарисованным на земле кругом, который его и символизирует. В каждой команде по 12 всадников, но одновременно в игре присутствуют по четыре наездника. Их задача - получить очко за доставку туши животного в зачетную зону и, соответственно, не позволить сделать это противнику.



Страсти разгорелись уже в первом тайме финала, причем как на поле, так и за его пределами. В одном из эпизодов встречи игрок хозяев ударил соперника камчой (плетка для управления лошадью. - Прим. "Ферганы"), после чего началась потасовка. Судьям пришлось на полчаса прервать матч. Но в итоге зачинщика удалили лишь на две минуты, хотя, как утверждают кыргызстанцы, за такую грубость всаднику следовало бы показать красную карточку и выгнать до конца поединка.



Тревожная обстановка была и вокруг спортивной битвы. Руководитель команды гостей Эрлан Абдыкапаров впоследствии жаловался на то, что представляющие Казахстан судьи материли его игроков, а полиция пыталась оказывать на них физическое давление. Был инцидент и с сотрудником Комитета национальной безопасности (КНБ).



По словам кыргызстанца, к нему подошел неизвестный человек, показал удостоверение КНБ, сфотографировал собеседника и стал сыпать обвинениями в адрес Абдыкапарова, который якобы "сеет раздор между двумя народами".



На следующий день после данных угроз казахстанская спецслужба официально опровергла информацию о факте давления на члена сборной Кыргызстана. Чекисты аргументировали это тем, что КНБ не участвовал в обеспечении безопасности и общественного порядка на Играх. Впрочем, никто и не утверждал, что комитетчики работали на соревнованиях, речь шла о частном вмешательстве в ход матча, но с использованием "важной корочки". Так что этот пресс-релиз не совсем по делу.



Но вернемся к спорту. Первый тайм остался за гостями со счетом 3:1. После перерыва активнее действовали казахстанцы. В итоге по прошествии основного времени была зафиксирована ничья 4:4. В экстратайме удачливее были хозяева, сумевшие завоевать решающее очко, а вместе с ним "золото" ВИК.



Кыргызская сторона обвинила арбитров финальной встречи в предвзятости.



"Когда был выход один на один, судья выводил наших игроков за круг и позволял казахстанским игрокам подобрать тушу, после чего свистел, разрешая нашим защитникам приступать к игре. И так были забиты все их четыре гола, то есть во всех случаях помог судья", - жаловался Абдыкапаров.



На церемонии награждения команда гостей сразу же демонстративно сняла с себя серебряные медали и покинула подиум. Представитель проигравшей сборной в сердцах добавил, что если у казахстанских спортсменов есть гордость, то они не будут праздновать такую победу.



Две небольшие разницы



По правилам, если команда не согласна с результатами игры или недовольна действиями судей, у нее есть 20 минут после финального свистка, чтобы подать протест. Кыргызстан использовал свое право и уложился в отведенный срок. Более того, работники Федерации кок-бору этой республики утверждали, что были факты, когда к игрокам соперников подходили казахстанские чиновники и требовали победы любой ценой, хоть избивая оппонентов камчой.



Уже после "пожара" проигравшие высказали претензии к составу арбитров, подчеркнув, что раз матч носил международный статус, к игре следовало привлечь судей не только из Казахстана, но и из Кыргызстана и Узбекистана.



Впрочем, представители Федерации, подавшие протест, изначально скептически отнеслись к перспективе пересмотра результата финальной битвы. Их коллеги из Казахстана не стали комментировать скандал, но руководитель команды хозяев турнира принес извинения за то, что его игрок ударил соперника плеткой, а ситуацию в целом обозначил лаконичной фразой: "Это просто спорт".



Однако для кыргызстанцев кокпар все же больше, чем состязание или народное развлечение. Отойдя от захлестнувших в пылу борьбы эмоций, функционеры придумали вариант проведения матча-реванша. Спустя несколько дней после финала в Астане Федерация кок-бору Кыргызстана предложила сборной Казахстана провести Кубок согласия, чтобы устранить спорные моменты. Планировалось устроить поединок 1 ноября на берегу озера Иссык-Куль. Причем команды должны выступить в тех же составах, что и на ВИК. Авторы идеи подчеркнули, что инициатива направлена на укрепление спортивных связей между Кыргызстаном и Казахстаном, а также на обеспечение честной игры.



Но, судя по ответу казахской стороны, реванша не будет. Функционеры указали, что сборная не сможет принять участия в Кубке согласия, так как в указанные даты запланированы "другие важные соревнования" и именно к ним сейчас идет подготовка.



Добавим, что на Играх кочевников конники из Кыргызстана все же не остались без золотых наград. В принципе кокпар (казахское название) и кок-бору (кыргызское название) - один и тот же вид спорта, но все же есть небольшие различия, которые позволили организаторам форума в Астане разделить дисциплины на два зачета. Разница заключается в следующих аспектах.



Во-первых, в кокпаре играют два тайма по 20 минут, а в "брате-близнеце" - три периода по 20 минут. Впрочем, на ВИК поединки по кок-бору проводились в формате "три по 15". Во-вторых, в кокпаре используют муляж тела животного, а в кок-бору - непосредственно тушу. Но на матчах в Астане разницу удалили, везде применяя "заменитель". В-третьих, в кокпаре ворота - нарисованный круг диаметром три метра, а в кок-бору - реальный казан. В данном пункте особенности были соблюдены.



Знатоки выделяют еще пару тонкостей. Например, в казахском варианте игры поле размером 220х75 см и задние ноги лошадей без подков, в кыргызском - 200х70 см и кони подкованы полностью.



Если в соревнованиях по кокпару на V ВИК победу одержали казахстанцы, одолев кыргызстанцев в дополнительное время (5:4), то в решающем поединке по кок-бору, где встретились те же сборные, успех праздновали гости, которые разгромили соперников со счетом 10:4 и тем самым отомстили обидчикам за скандальное поражение в "братском" виде спорта.



Не только кокпар и кок-бору



Всемирные игры кочевников - культурно-спортивное мероприятие, в основе которого лежит программа соревнований по этническим видам спорта кочевых народов Центральной Азии. Инициатором ВИК является Кыргызстан, событие проходит раз в два года.



Первые Игры прошли в 2014 году в Кыргызстане. Эта постсоветская республика принимала состязания до 2018-го. Спустя два года форум был отменен из-за пандемии COVID-19, а в 2022 году страной-хозяйкой стала Турция.



Казахстан впервые принял гостей и участников состязаний. С 8 по 13 сентября на различных аренах Астаны за награды боролись свыше двух тысяч спортсменов из 89 стран мира. Помимо республик бывшего СССР выступали представители Польши, Венгрии, Мексики, Нигерии, Пакистана, Греции, Мадагаскара и других стран.



В программе был представлен 21 вид, включая стрельбу из лука на лошадях, несколько видов борьбы (казахскую, узбекскую, татарскую на поясах), скачки, охоту с помощью ловчих птиц (беркутов, соколов и ястребов), настольные игры.



Топ-5 медального зачета:



🇰🇿 Казахстан: 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых наград;

🇰🇬 Кыргызстан: 19 золотых, 21 серебряная и 25 бронзовых;

🇷🇺 Россия: 12 золотых, 12 серебряных, 25 бронзовых;

🇺🇿 Узбекистан: 11 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых;

🇹🇷 Турция: 2 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых.



Традиционно организаторы Игр проводят культурные мероприятия, поражающие воображение своей масштабностью. Например, в 2016 году в рамках II ВИК 1000 комузистов (комуз - кыргызский музыкальный инструмент. - Прим. "Ферганы") сыграли одну мелодию. Этот факт был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В Казахстане же подобной чести удостоился перформанс, в рамках которого 450 мастериц сшили гигантское полотно в народной технике "курак курпе" (курпача из заплат).



Не обошлось и без конфузов. Так, церемонию закрытия Игр в Астане можно было посмотреть только по телевизору. Мероприятие прошло в протокольном формате и без зрителей из-за сокращения общего бюджета проекта. К слову, государство выделяло на проведение спортивно-культурного форума 5,7 млрд тенге (около $12 млн). Как уточняли организаторы, с учетом средств финансовых партнеров и спонсоров они могли оперировать суммой порядка 8 млрд тенге ($16,7 млн).



Небольшая накладка вышла и со следующими Играми кочевников, которые намечены на 2026 год. Изначально хозяином состязаний был определен Узбекистан, но республика отказалась от этого права. Официальный Ташкент причины не озвучивал, но, по предположениям экспертов, дело может быть в высоких затратах на проведение ВИК. К тому же, астанинское мероприятие показало не столь значимые цифры по привлечению иностранных туристов, как ожидалось.



Так что VI Всемирные игры кочевников пройдут на их родине - в Кыргызстане, о чем радостно сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики, название которого практически полностью соответствует характеру масштабного форума. Источник - fergana

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