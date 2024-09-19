АБР выделил Узбекистану 300 млн долларов на финансирование микропредприятий

15:30 20.09.2024

Азиатский банк развития (АБР) одобрил программу развития на сумму 300 млн долларов с целью поддержки расширения доступа к финансам для недостаточно охваченных банковскими услугами микропредприятий в Узбекистане.



Также в финансовом учреждении считают, что средства помогут устойчивому и инклюзивному росту в стране.



"Финансовые реформы, поддерживаемые АБР, будут способствовать усилиям правительства Узбекистана по коммерциализации государственных банков. Реформы также помогут создать благоприятную среду для развития микрофинансовых организаций, чтобы они могли лучше обслуживать потребности фермеров, микро- и малых предприятий (ММП) и способствовать финансовой стабильности", - рассказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.



В финансовом секторе страны преобладают государственные коммерческие банки, тогда как микрофинансовые организации, предоставляющие инклюзивные финансовые услуги, составляют лишь 0,5% банковской системы, приводит АБР. Согласно данным Global Findex за 2021 год, только 44% взрослых жителей Узбекистана имеют счета в официальных финансовых учреждениях, что значительно ниже среднего показателя по Центральной Азии, который составляет 58%.



"В АБР также предполагают, что финансирование сможет помочь проблему кредитного разрыва. Поддержка АБР поможет правительству решить проблему кредитного разрыва, расширить инклюзивную финансовую систему и способствовать устойчивому и инклюзивному росту в соответствии с планом развития страны - стратегией "Узбекистан 2030", - говорится на сайте финучреждения.



Уровень финансовой инклюзии в Узбекистане продолжает отставать от уровня региональных соседей, говорится в документе АБР.



"Уровень сбережений среди взрослых узбекистанцев в официальных финансовых учреждениях особенно низок - всего 2,6% по сравнению с 19,1% в Казахстане и 6,3% в Кыргызской Республике в 2021 году", - говорится на сайте АБР.



Ранее Kun.uz писал, что Узбекистан и АБР реализуют проекты на $3,5 млрд в рамках новой программы.