 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 20.09.2024
15:30  АБР выделил Узбекистану 300 млн долларов на финансирование микропредприятий
15:20  Страсти по кокпару. Как кыргызстанцы и казахстанцы со скандалом делили баранью тушу на Играх кочевников
15:12  Ректора Южно-Казахстанского университета Нурманбетова задержали за взятку в Шымкенте
15:11  ВС РФ вплотную приблизились к Покровску и Мирнограду
15:07  Эффект бумеранга от антироссийских санкций, или Дилемма Макса Вебера, - Le Figaro
15:05  Надежды на мир подорваны : Израиль продолжает накалять конфликт с "Хезболлой", - Хедие Левент
15:03  Канцлер Шольц съездил в Астану, как в Москву, - Петр Своик

15:01  Украинской "элите" вообще не нужна победа. Ее и не будет, - Джозеф Кульве
15:00  Кыргызстанка Валентина Шевченко поднялась на 1 место в женском рейтинге UFC
14:02  Российские археологи раскопали парадную посуду дербентского хана
08:16  В Татарстане нашли девять погребений древнее египетских пирамид!
08:11  Пожары в России: Сырский проводит "огневые атаки" по заветам Сунь-Цзы? - СП
07:59  Тоска дебатная. Как бы русским хакерам не пришлось вбрасывать голоса в пользу Харрис, - Илья Титов
07:57  Геополитическое катеначчо. Понимание противника дает преимущество над ним, - Андрей Школьников
07:54  Грибник Зеленский. Я заговариваю мировое зло.., - Александр Проханов
07:51  Украинцы стали жертвами тоталитарной секты - униатства, - Руслан Калинчук
07:37  Службу антитеррора КНБ Казахстана возглавил Бакытбек Рахымбердиев
07:35  Китайское "экономическое чудо", кажется, уже в прошлом? - Валентин Катасонов
07:33  Макрон может уйти от импичмента, но не от народного гнева, - Олег Розанов
07:30  Либерализм или смерть. Границы между западной демократией и нацизмом стираются окончательно, - Святослав Князев
07:27  Эльнар Байназаров: Израиль движется ракетно-ударными темпами
07:24  Военкор Живов объяснил, как устроить Западу информационный ад
07:16  Важна не победа, а война. Начнет ли Израиль вторжение в Ливан, - Регнум
06:21  По указу Путина создан Всероссийский родительский комитет. Уже прошло его первое заседание
02:13  Опять не блицкриг. Вояж Шольца в Среднюю Азию закончился "блицфиаско", - А.Белов
02:11  Венесуэла: фашизм, антифашизм и попытки внешней дестабилизации. В Каракасе состоялся Всемирный антифашистский конгресс
01:41  Израиль попытался застать Ливан врасплох. Отрезанной от связи "Хезболле" официально объявили войну, - НГ
01:39  Российские войска вошли в город Гуляйполе Запорожской области - легендарную столицу анархо-махновщины
01:28  Секретный доклад о стратегии США по Украине: где деньги, Джо?
01:01  Мигранты подтвердят знание русского на словах, - Къ
00:30  Определена дата отключения государств Балтии от энергосистемы России - 8 февраля 25
00:27  "Израиль церемониться не будет". Кровавая бойня ждет Ливан? - Юрий Лямин
00:24  Узбекистан получит от России доступ к сигналу системы ГЛОНАСС
00:11  "Историческое событие". Шведы изобрели новый способ избавиться от мигрантов, - В.Лавриненко
00:03  Отказ Эмиратов от покупки F-35 показал ограниченность оружейной дипломатии
Четверг, 19.09.2024
18:57  Россия переориентирует торговлю на БРИКС, - Любовь Лежнева
18:54  Закрывается (завтра) популярный и скандальный ТВ-проект Comedy Club
18:50  Задержан за взятки очередной рос-генерал - Путилов из АБУ Центрального военного округа
18:17  Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла объявил о состоянии войны с Израилем
18:06  Приведет ли атака Израиля на членов "Хезболлы" к войне на Ближнем Востоке. Разбор
18:04  Катар дистанцировался от поставок оружия Украине, - Игорь Субботин
17:21  Эрмамат Эргешов назначен ректором Токмокской (Киргизия) Исламской академии
17:18  Статья Кеннеди и Трампа, которая сегодня перевернула все. До ядерного удара – один шаг
17:13  Не больше трех: Минпросвещения России рекомендовало ограничить число детей иностранцев в классах
13:23  Определился фаворит в борьбе за пост канцлера Германии - Фридрих Мерц от ХДС
13:00  Удар по Тель-Авиву: хуситы послали Нетаньяху "черную метку", - СП
12:51  Кибератака Израиля в Ливане – терроризм XXI века с использованием технических средств, - В.Прохватилов
12:42  КырГКНБ задержал бывшего мэра Кара-Куль Ильяза Еркеева - обвинен в "присвоении и растрате в особо крупном размере"
09:14  Разговор о власти как построить в России справедливую систему выборов, - Александр Проханов, Евгений Савченко
09:06  Стервятники на трупе Украины. Как Запад довел "незалежную" до экономической разрухи и вымирания, - Игорь Веремеев
08:54  Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно переехала в собственный дом в Рязанской области
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
АБР выделил Узбекистану 300 млн долларов на финансирование микропредприятий
15:30 20.09.2024

Азиатский банк развития (АБР) одобрил программу развития на сумму 300 млн долларов с целью поддержки расширения доступа к финансам для недостаточно охваченных банковскими услугами микропредприятий в Узбекистане.

Также в финансовом учреждении считают, что средства помогут устойчивому и инклюзивному росту в стране.

"Финансовые реформы, поддерживаемые АБР, будут способствовать усилиям правительства Узбекистана по коммерциализации государственных банков. Реформы также помогут создать благоприятную среду для развития микрофинансовых организаций, чтобы они могли лучше обслуживать потребности фермеров, микро- и малых предприятий (ММП) и способствовать финансовой стабильности", - рассказал генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

В финансовом секторе страны преобладают государственные коммерческие банки, тогда как микрофинансовые организации, предоставляющие инклюзивные финансовые услуги, составляют лишь 0,5% банковской системы, приводит АБР. Согласно данным Global Findex за 2021 год, только 44% взрослых жителей Узбекистана имеют счета в официальных финансовых учреждениях, что значительно ниже среднего показателя по Центральной Азии, который составляет 58%.

"В АБР также предполагают, что финансирование сможет помочь проблему кредитного разрыва. Поддержка АБР поможет правительству решить проблему кредитного разрыва, расширить инклюзивную финансовую систему и способствовать устойчивому и инклюзивному росту в соответствии с планом развития страны - стратегией "Узбекистан 2030", - говорится на сайте финучреждения.

Уровень финансовой инклюзии в Узбекистане продолжает отставать от уровня региональных соседей, говорится в документе АБР.

"Уровень сбережений среди взрослых узбекистанцев в официальных финансовых учреждениях особенно низок - всего 2,6% по сравнению с 19,1% в Казахстане и 6,3% в Кыргызской Республике в 2021 году", - говорится на сайте АБР.

Ранее Kun.uz писал, что Узбекистан и АБР реализуют проекты на $3,5 млрд в рамках новой программы.

Источник - kun.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726835400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация задач Послания: сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения
- Олжас Бектенов и первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Отечественный производитель сельскохозяйственной техники готов выйти на рынки Монголии
- Медленные процедуры и финансирование привилегированных групп: завершен аудит господдержки обрабатывающей промышленности
- Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразил готовность поддержать Казахстан в достижении углеродной нейтральности
- МАГАТЭ: НЯЦ РК представил результат работы по конверсии реактора ИВГ.1М на низкообогащенное топливо
- В 20 раз вырос транзит по ТМТМ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  