Товарищи из КНДР не тратят время на обозначение "красных линий". Китай, Россия и КНДР против США и Японии

18:13 20.09.2024 Китай, как и Россия, не потерпит ракетной угрозы из Японии

А в КНДР, не тратя времени на словесную острастку, совершенствуют способные образумить Токио ракеты



20.09.2024 | Анатолий КОШКИН



Как сообщалось, уйдя от прежних вербальных предупреждений японским властям по поводу создания угроз нашей стране, Москва обещает Токио ответить на, прямо скажем, дерзкую провокацию с размещением на своей территории американских ударных ракетных систем среднего радиуса "двойным противодействием". Под этим термином следует понимать военное взаимодействие российских и китайских вооруженных сил по обеспечению безопасности двух стран в обстановке все большего нагнетания Вашингтоном напряженности на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом.



На фото. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (в центре) наблюдает за испытательным запуском ракеты 18 сентября 2024 года. (KCNA/Kyodo)







О том, что Пекин также не потерпит наличие в Японии способных поражать объекты на китайской территории ракет, в том числе в ядерном снаряжении, заявило правительство КНР. Китай требует от США отказаться от планов размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории Японии и будет твердо защищать свои интересы, сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты отказались от плана размещения (ракетных вооружений в Японии), – подчеркнул китайский дипломат на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как Пекин оценивает соответствующие намерения Вашингтона. – Китай будет внимательно следить за ситуацией, мы решительно защитим свои интересы в сфере безопасности".



Служба новостей Китая China News приводит слова официального представителя о том, что "Китай призывает США отказаться от планов развертывания РСМД в Японии и советует соответствующим странам четко понимать истинную цель Вашингтона при совершении таких действий". Линь Цзянь подчеркнул, что гонка вооружений "серьезно усиливает региональную напряженность, а также подрывает глобальный стратегический баланс и стабильность".



Видя наращивание группировки США в регионе, в которую, чтобы ни говорили в Токио, уже включены как составная часть Вооруженные силы Японии и других союзных Вашингтону стран, Пекин предпринимает меры, призванные охладить воинственный пыл американцев и, похоже, вновь возомнивших себя "непобедимыми самураями" японцев. Что не остается не замеченным в японской столице. При принятии весной нынешнего года очередного оборонного бюджета КНР генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есимаса Хаяси сетовал по поводу того, что "Китай быстро наращивает свою военную мощь без прозрачности". "Это вызывает серьезную обеспокоенность Японии и международного сообщества", – сетовал Хаяси. А объявленное правительством "пацифистской" Страны восходящего солнца увеличение военных расходов вдвое, что выведет ее по этому показателю на третье место в мире, не вызывает "серьезную обеспокоенность международного сообщества"? Как и высказывания японских политиков о том, что-де Конституция страны не запрещает обладание ядерным оружием. И это при том, что ни у кого из соседних с Японией стран нет не только оснований, но и мысли "захватывать" нацию Ямато. Все они хотят одного, чтобы судорожно цепляющиеся за ускользающее "мировое господство" янки не спровоцировали войну с японской территории. И чтобы оправдывающие преступления японского милитаризма и нацизма реваншисты успокоились и умерили свои великодержавные аппетиты. Да еще по возможности освободились от навязанного японцам статуса "американского протектората".



Ну а поскольку носители "самурайского духа" не желают уважать интересы соседей и продолжают в еще большей, чем американцы, степени считать свою страну и нацию "исключительными" с правом "руководить неполноценными народами", приходится напоминать Токио о том, что эти народы могут постоять за себя. А именно обеспечить свою безопасность в условиях угрозы военного столкновения с японо-американской военной машиной.



И хотя в Москве и Пекине объясняют проходы своих военных кораблей и пролеты самолетов-бомбардировщиков в непосредственной близости от японских берегов, но в нейтральном пространстве плановыми учениями, в Токио хорошо сознают, что такая "демонстрация флага" призвана образумить японских политиканов. А то, видя сдержанность российского руководства при проведении СВО на территории бывшей УССР, некоторые в этой стране договариваются до того, чтобы называть нашу страну "бумажным тигром".



А вот в отношении Пекина, хотя это выражение китайское, так уже давно не говорят. Ибо он периодически напоминает, что задирать "китайского дракона", что называется, себе дороже. Вот и на днях японские власти переполошились, получив сообщение о том, что не какой-то вспомогательный корабль, а целый авианосец китайских ВМС "Ляонин" впервые прошел в сопровождении двух эсминцев между отдаленными японскими островами Енагуни и Ириомотэ в Восточно-Китайском море. Как сообщило Минобороны Японии, корабли прошли в южном направлении в сторону Тихого океана. Нарушения границ территориальных вод Японии не зафиксировано. Енагуни – самый западный японский остров, расположенный в 100 км к востоку от Тайваня.



Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь обратил внимание, что появление китайского авианосца недалеко от японских островов носило законный характер и не нарушило международные правовые нормы.



Токио же весьма нервно реагирует на такие проходы. Отмечается, что передвижения военных кораблей произошли в период повышенной напряженности после того, как китайский военный самолет-разведчик якобы нарушил воздушное пространство Японии над водами Восточно-Китайского моря у островов в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии в конце августа.



В Японии выразили "серьезную озабоченность" Пекину по поводу прохода кораблей, заявил заместитель генерального секретаря японского Кабинета министров Хироси Мория на пресс-конференции после, как было отмечено, четвертого подобного инцидента ВМС Китая в этом году. Он назвал такие действия "совершенно неприемлемыми с точки зрения безопасности нашей страны". И в то же время в Токио считают "нормальным" проведение масштабных "маневров" японских ВМС и ВВС непосредственно у берегов Китая и России, да еще с участием кораблей и военных самолетов европейских государств-членов НАТО. Мы уже не говорим об участившихся в разы японо-американских военных маневрах, на которых "потенциальными противниками", то есть врагами, неизменно выступают КНР, Россия и КНДР.



А товарищи из Корейской Народно-Демократической Республики не тратят времени на словесные перепалки со своими недругами и обозначение "красных линий". Ибо она у них одна – в Пхеньяне заявляют, что малейшее посягательство на КНДР вызовет незамедлительный всесокрушающий ракетно-ядерный удар по агрессору. Для демонстрации своей решимости дать отпор американцам и их клевретам в этой стране совершенствуют свой арсенал доставки смертоносного оружия. И это с нескрываемой тревогой фиксируется в Стране восходящего солнца.



Информационное агентство Японии "Киодо цусин" передает: "Государственные СМИ КНДР сообщили, что накануне лидер Ким Чен Ын наблюдал за успешными испытаниями новой тактической баллистической ракеты, способной нести обычную боеголовку массой 4,5 тонны, а также усовершенствованной стратегической крылатой ракеты".



Приводится сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР о том, что испытательный пуск новой тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11 Da-4.5 был направлен на проверку ее способности точно поражать цель на расстоянии 320 километров. По данным южнокорейских военных, "в среду Север запустил баллистические ракеты малой дальности в северо-восточном направлении из района Кэчхон в провинции Южный Пхеньян. Ракеты пролетели около 400 км".



Похоже, запуск явился одним из ответов Пхеньяна на планы Вашингтона и Токио разместить на японской территории для ударов по близлежащим странам американских ракет средней дальности. В сообщении приводятся слова Кима Чен Ына о том, что состоявшиеся в среду испытания и постоянное совершенствование оружия были "напрямую связаны с серьезной угрозой со стороны внешних сил для государственной безопасности КНДР".



Являясь стратегическим партнером КНР и КНДР, Россия имеет право и возможность координировать действия по воспрещению использования территории соседней Японии для создания реальной угрозы ракетно-ядерного нападения на нашу страну и дружественные ей страны.



А о том, что Россия будет принимать действенные меры по обеспечению безопасности страны и народа и на Дальнем Востоке, вновь заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, указав, что Москва учитывает при военном планировании возможное размещение в Японии американских ракет, запрещенных по ДРСМД. Дипломат отметил, что в случае размещения такого оружия (в Японии), ответ будет дан. Сообщая об этом, РИА "Новости" напоминает, что ранее американский производитель военной техники Raytheon получил контракт на поставку ракет средней дальности AMRAAM. По данным Пентагона, техника будет передана иностранным государствам, в том числе Украине и Японии, отмечает российское агентство.



P.S. Проход китайского авианосца "Ляонин" возле берегов Японии состоялся в рамках запланированных учений.



"В соответствии с ежегодным планом учений ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно задействовали группу кораблей с авианосцем "Ляонин" для проведения маневров в западной части Тихого океана и других водах", - сказал представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган. Он указал, что учения с участием авианосца были направлены на улучшение реальных боевых возможностей ВМС НОАК. "Соответствующим сторонам нет необходимости чрезмерно интерпретировать эти маневры", - отметил Чжан Сяоган. Источник - Фонд стратегической культуры

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