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Дмитрий Медведев получил новое важное назначение в Совбезе - возглавил комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками
20:48 20.09.2024

Медведев возглавил комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками в Совбезе

Медведев возглавил комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками в Совбезе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначен председателем межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками в Совбезе. О новом назначении стало известно из указа главы государства. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин образовал в Совбезе РФ межведомственную комиссию по комплектованию российской армии контрактниками.

Заместитель председателя СБ РФ, согласно опубликованному указу, становится председателем комиссии. Заместителем председателя образованной комиссии назначен глава минобороны РФ Андрей Белоусов.

Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА

Источник - МК
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