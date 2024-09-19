Дмитрий Медведев получил новое важное назначение в Совбезе - возглавил комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками

20:48 20.09.2024

Медведев возглавил комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками в Совбезе



Медведев возглавил комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками в Совбезе



Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначен председателем межведомственной комиссии по комплектованию Вооруженных сил РФ контрактниками в Совбезе. О новом назначении стало известно из указа главы государства. Документ опубликован на портале правовой информации.



Президент РФ Владимир Путин образовал в Совбезе РФ межведомственную комиссию по комплектованию российской армии контрактниками.



Заместитель председателя СБ РФ, согласно опубликованному указу, становится председателем комиссии. Заместителем председателя образованной комиссии назначен глава минобороны РФ Андрей Белоусов.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА