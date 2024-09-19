В Болгарии отрицают причастность к пейджерам, взорвавшимся в Ливане и Сирии

20:59 20.09.2024

Целью авиаударов Израиля по пригороду Бейрута назван один из командиров "Хезболлы"

Москва. 20 сентября. - Болгария не имеет никакого отношения к производству взорвавшихся во вторник в Ливане и Сирии пейджеров, объявило в пятницу болгарское Государственное агентство национальной безопасности.



"В результате расследования (...) удалось установить, что никакие устройства связи, соответствующие тем, что взорвались 17 сентября в Ливане и Сирии, не были импортированы, экспортированы или произведены в Болгарии", - говорится в заявлении этой службы.



Кроме того, болгарским властям удалось установить, что ни компания Norta Global, ни ее владелец, подозреваемые, по данным ведомства, в причастности к поставкам пейджеров в Ливан, "не осуществляли сделок, подпадающих под юрисдикцию Болгарии".



Проверку агентство проводило при сотрудничестве с Национальным агентством по доходам, МВД и таможенным управлением Болгарии.



Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывами пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.



В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.



Компания Gold Apollo, марка которой стояла на пейджерах, уточнила, что выдала лицензию на ее товарный знак компании BAC Consulting, базирующейся в Венгрии, для производства продукции для определенных регионов.



Исполнительный директор BAC Consulting Кристиана Барсони-Арчидиаконо отвергла причастность к инциденту.



Власти Венгрии в свою очередь сообщили, что BAC Consulting была посредником, не имевшим производства в Венгрии. Венгерские СМИ отмечали, что "Хезболла" могла закупить пейджеры у компании, зарегистрированной в Болгарии под названием Norta Global.



Издание The National со ссылкой на источники сообщило в четверг, что взорвавшиеся устройства снарядили неизвестным типом взрывчатки, либо в Будапеште, либо, возможно, в Израиле.



По некоторым данным, взрывчатым веществом был пентаэритриттетранитрат, часто используемый для снаряжения капсюлей-детонаторов или кумулятивных боеприпасов.



При этом источники в Бейруте, близкие к расследованию, предполагают, что в Ливан могли поступить и другие партии устройств со взрывчаткой.