Франция и Япония заключают соглашение против Китая и России

00:05 21.09.2024

Франция и Япония заключат соглашение о защите заморских французских территорий в Индийском и Тихом океанах подразделениями японской армии.

Посол Франции в Токио Филипп Сеттон отметил, что соглашение послужит юридической базой для дальнейшего развития двусторонних отношений в области обороны.

В Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР)проживают 1,65 млн. французских подданных, здесь находится 93% исключительной экономической зоны Франции. Франция – единственная европейская страна, сохраняющая постоянное военное присутствие в ИТР (6350 военнослужащих).



Париж полагает, что ввиду геополитической конкуренции Китая и США ему сложно в одиночку защищать свои территории в ИТР. Японцы должны в этом помочь, т.к. тоже заинтересованы в ослаблении Китая.



Антикитайское японско-французское партнерство будет учитывать и Россию. Париж и Токио считают ее своим противником и союзником Пекина. И французы, и японцы стремятся закупорить для России выход в Тихий океан во избежание совместных действий в Мировой акватории Москвы и Пекина.

Без присутствия в ИТР Франция превратится во второстепенную европейскую страну. Такого сценария Париж боится пуще всего.