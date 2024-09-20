ВСУ: последний бросок на юг? Зачем Блинкен и Лэмми приезжали в Киев, - Николай Сорокин

00:11 21.09.2024 ВСУ: последний бросок на юг?

зачем Блинкен и Лэмми приезжали в Киев

Николай Сорокин



20.09.24

Потенциал, который есть у России - человеческий, промышленный, научный - соизмерим не с Украиной, а со всем блоком НАТО, и Западу с этим необходимо что-то делать. Об этом много говорили на конференции стран-союзниц в Рамштайне. Но так ни к чему и не пришли.



Зеленскому дали 250 млн долл. Украина сегодня тратит в день 100–150 млн, то есть дали на два дня войны. Предложения Зеленского по дальним обстрелам внутренних регионов России ракетами "Атакамс" и "Шторм Шедоу" на Рамштайне также не прошли, по сути, резко "за" была одна Великобритания.



Кстати, на складах США и их европейских союзников, по данным ведущих мировых СМИ, осталось не более 1500 ракет MGM-140 "Атакамс" и не более сотни установок "Хаймарс", предназначенных для их запуска.



"Милитари вотч" вообще без затей пишет: "Того количества конвенциональных вооружений, которые сейчас есть на складах США, хватит на 3-6 месяцев войны с Россией".



Заметим, что в хранилищах Великобритании и Франции не более 400 единиц изделий типа "Шторм Шедоу / Скалп". А ведь у Британии в любой момент может полыхнуть война, например, с Аргентиной за Фолкленды. А у Франции беспрецедентные проблемы в Африке.



При этом мы вообще не берем в расчет главного натовского экзистенциального противника, и это вовсе не наша страна, а Китай. Тем не менее оборонный комплекс ни в одной натовской стране, включая США, так и не был переведен на военные рельсы, в режим мобилизации, - так, отдельное усиление.



Так почему Ллойд Остин, по сути, отказал Киеву в разрешении бить по дальним регионам России?



Все просто: с военной точки зрения на основных направлениях конфликта - Донецком, Покровском, Угледарском, Южно-Донецком - это ничего не дает. Российская авиация заблаговременно отведена и атакует из глубины. Разрушить дополнительно несколько нефтебаз - капля в море, на боевые действия не повлияет.



Однако в Штатах и Британии есть фракция экстремистов, которым плевать на мнение военных. Например, и глава ЦРУ, и глава МИ-6 удары поддерживают. В этих странах спецслужбы с недавних пор возглавляют весьма специфические команды и персоналии, с измененной системой оценок реальности. И их мнение, как мне кажется, в конце концов перевесит пожелания генералов. Так что будет выработан некий компромисс: например, американцы разрешат англичанам использовать английские ракеты, запретив работать своими.



Еще надо заметить, что Макрон, более всего кричавший о необходимости ударов и даже, вроде бы как, согласовавший их, "соскочил" и полностью ушел в сторону, получив предупреждение МИД России о неминуемых ударах по Франции. Шольц давно "соскочил" и, кстати, если кто-то не знает, Дональд Туск недавно внезапно отменил свой визит в Брюссель.



Англичанам, раз они так хотят, видимо, дадут возможность отличиться. Правда, они всю жизнь все делали чужими руками, для них такое даже странно.



При этом участников совещания, безусловно, заставили о многом задуматься совместные российско-китайские учения стратегических ядерных сил "Океан-2024", в которых принимали участие не только флоты, но и Ракетные войска стратегического назначения и Военно-космические силы (подобных маневров не было уже, если не ошибаюсь, 36 лет). Проводились они в Тихом и Ледовитом океанах, на Чëрном, Средиземном, Балтийском и Каспийском морях.



Видимо, западных лидеров хотя бы на время заставили поразмыслить о перспективах. В том числе о перспективах более всех выделывающейся Великобритании, рядом с которой уже полгода происходит буквально столпотворение российских подводных лодок, и которой, по мнению большинства мировых военных аналитиков, эти учения во многом и были адресованы.



Тем не менее повторяю, в плане развития ситуации это ничего не значит, раз мы имеем дело не со старыми вояками, а с молодыми аналитиками-глобалистами, львиная доля из которых просто не верит в то, что Россия посмеет нанести ответный удар. А зря.



Тут ведь что главное? Никакого военного смысла такие удары не имеют, следовательно, это чистый глобалистский пиар-ход в стиле Сороса, Зеленского и руководителя МИ-6 Ричарда Мура. За примерами далеко ходить не надо: немцы с помощью бомб, крылатых ракет V-1 и стратегических ракет V-2 много лет лупили по Лондону и другим английским политическим и промышленным центрам. И чем закончилось?



Американцы бомбами и ракетами несколько лет стирали с лица Земли Вьетнам. К чему это привело? К поражениям и в том, и в другом случаях. Даже выбамбливание из Второй мировой войны Японии, в том числе с применением ядерного оружия, скорее всего, ни к чему бы не привело, если бы не вступление Советского Союза в войну.



А ведь здесь, в отличие от Японии и Вьетнама, им никто не даст безнаказанно стрелять и бомбить. Англичанам было тоже не просто сбивать "Фау", большая часть пролетала к целям. В России же 90–95% будет сбиваться, а в ответ полетит такое, что лучше и не представлять.



Пиар-акция может провалиться, может получиться ровно наоборот, но, повторяю, у глобалистских элит мышление устроено не так, как у нормальных военных.



Через несколько дней после Рамштайна Блинкен вместе с новым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми по прозвищу "Светофор" приехали на поезде в Киев.



На Украине в высших политических кругах немедленно распространилась духоподъëмная мысль, что на уровне Байдена все же принято решение, несмотря ни на какие итоги Рамштайна, официально разрешить Киеву стрелять "Атакамс" и "Шторм Шедоу" по глубинной России.



Надо сказать, что в дебатах Трампа с Харрис этот вопрос был одним из ключевых, и Трамп обвинял Камалу в том, что, мол, вы потратили больше 100 млрд, а на выходе не просто "ноль", а жирный "минус". Поэтому, кто бы что ни говорил, будьте уверены, перед нами лишь разыгрывается пьеса про то, как они "думают" и "сомневаются".



Эта пьеса нужна им накануне выборов. К тому же "запретили" они бить только по "старым регионам". А по новым можно, пожалуйста, они уже и так давно и во всю по ним бьют, например, 12-ю "Атакамс" по Крымскому мосту две недели назад. Правда, все сбиты, что тоже вгоняет западных лидеров в задумчивость.



Конечно, приезд Блинкена и Лэмми - это не просто согласования и сомнения насчет разрешений бить ракетами. Ради этого можно было и не приезжать: есть телефоны и много чего еще. Речь идет о куда более глубинном вопросе: о смотре готовности политического руководства Украины к большой и, в связи с исчерпанием резервов, последней серьезной попытке контрнаступления ВСУ на главном для них стратегическом направлении, то есть на юг, в сторону Крыма.



Почему я в этом уверен? Дело в том, что информационные ресурсы западных глобалистов по сравнению с прошлым летом резко изменили тактику. Если послушать соросовских выкормышей, то ни о чем, кроме неудач на украинском фронте, сегодня не говорится и не пишется: правда, есть некоторая радость от "удачи" под Курском, но она уже минимальна и призрачна. Сейчас речь идет исключительно об отступлении, поражениях, сдаче городов, отсутствии резервов, бесперспективности сопротивления. Не странно ли это?



А давайте вспомним, что то же самое было два месяца назад, перед вторжением в Курскую область. Медиа с начала лета внезапно предались массовому пессимизму и упадничеству, поменяв настрой практически на 180 градусов. Минимум два месяца повсеместно муссировалась информация, что украинские подразделения отступают по всей линии фронта, не имея ни малейшего шанса изменить эту тенденцию ("Зрада"). А потом - внезапный удар по Курской области. И весьма эффективный с информационной точки зрения.



А теперь давайте вспомним предыдущую весну. Около трех месяцев шла психологическая кампания по открытой подготовке украинского "контрнаступа" в сторону Бердянска и Крыма. Никто ничего не скрывал, называли количество войск, состав и характер бригад, направление ударов, цели. Над нами открыто смеялись за попытку создать оборонительные линии, нас троллили за всë, за каждую ошибку, рассказывали, как Путин подпишет через несколько недель капитуляцию то ли в Киеве, то ли в Севастополе, а возможно, даже в Москве, в присутствии представителей международного трибунала. После чего сразу же отправится в Гаагу. Думаю, все это отлично помнят. Короче, полная "перемога" в исполнении СМИ.



Мы еще тогда задавались вопросами: а зачем они это делают? Как можно готовить на тот момент стратегическое наступление, сливая противнику все его подробности? На что они рассчитывают? Наверняка это дезинформация, направленное введение в заблуждение, а удар готовится в другом месте, например, в Донбассе. В то, что противник говорит, показывает и пишет правду, невозможно было поверить.



Но 4 июня началось контрнаступление, которое развивалось ровно так, как и предупреждал Запад. Конкретно в тех направлениях, ровно по предсказанным украинскими пропагандистами линиям ударов.



Кончилось все ровно тем, что наши военные аналитики и предсказывали: разгромом группировки ВСУ. Мы создали на их пути непреодолимые укрепления, а они устремились непосредственно на наши укрепрайоны. Уникально.



Сейчас же риторика обратная ("Зрада"): Украина повсеместно отступает, придется отдать России часть территории. Что же произошло?



Только не надо считать испытанных бойцов западного информационного фронта идиотами, имеет место игра, да, это игра слабейшего, но при этом это тонкая игра.



1) На Украине по мобилизации с начала года призвали более 100 тыс. человек. Но мы их не видим, 15–20 тыс. бойцов в Курской области - это единственное, что нам показали.



А где остальные? И сколько из них тренируется в европейских лагерях? Кстати, Боррель на днях заявил, что сейчас в Европе находится 75 тыс. украинцев на обучении. Думаете, это дезинформация?



2) Только с начала года было передано не менее 320 танков. Например, точно известно о 40 "Леопардах", да, не новых - "Леопардах-1", но это для Киева лучше, чем ничего.



И потом, откуда мы знаем, сколько и каких танков было передано всего? В Курской области подбито более 80 машин, но это в основном остатки советского танкостроения. Много танков передавала Швеция, это известно, и их почти не жгли, потому что не вводили в бой. Кто может гарантировать, что ВСУ и НАТО не соберут через 2-3 недели на южном направлении 80 тыс. солдат и 200 танков?



3) F-16 передаются, причем, в неизвестных количествах, но практически не используются. Кто может поручиться, что не готовится 50-70 самолетов для решающего удара по той же "линии Суровикина" или Энергодару?



Кроме того, F-16 является идеальной платформой для запуска американских дальнобойных ракет "Джасм", которые в наиболее дальней версии уходят на 960 км. Их могут запустить и по Москве, и по Питеру, и, тем более, по Крыму, из нейтральных вод Средиземного моря. А можно и с самого запада Украины, куда наша ПВО не достанет. Слава богу, что мы отлично научились сбивать "Джасм" еще в Сирии.



Помимо этого, Пентагон заключил контракт с компанией "Рэйтеон" на 1,195 млрд долл. для производства авиационных ракет средней дальности "Амраам". Об этом сообщается на сайте военного ведомства США.



Контракт подразумевает поставки ракет в ряд стран, включая Украину, Великобританию, Финляндию, Германию, Венгрию, Италию, Японию и др.



"Амраам" - управляемая ракета класса "воздух - воздух" средней дальности. Вооружение предназначено для поражения воздушных целей. Помимо США, ракеты также состоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии и других стран НАТО. "Амраам" является основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F и F-22".



4) Известно, что на Украину поставляется большое количество мостостроительной техники и материала для сборки понтонных мостов, катера и моторные лодки идут целыми составами. Зачем, спрашивается, все это в таких количествах?



5) Количество БПЛА и ракет разных модификаций, по некоторым данным, накоплено на массовый удар в 1000 единиц одновременно, что, по расчетам наших партнеров, немедленно перегрузит всю русскую ПВО. Они явно подкапливаются и не сильно расходуются на фронте. Те 150 дронов, которые Украина на днях запустила по российским регионам, прощупывали наши системы. ВСУ получают гигантский объëм БПЛА разных модификаций и комплектующих для их сборки со всего мира. А ракеты могут подвезти и прямо накануне контрнаступа, за несколько часов.



6) ВСУ на днях большими силами пытались захватить одну из буровых установок в Черном море недалеко от Севастополя. Зачем? Речь ведь может идти и о десантных операциях в сторону Крыма, а на буровых площадках - наши "глаза и уши".



Теперь, в какую сторону будут, если будут, бить. Самая прекрасная картинка для американских избирателей Демпартии накануне и во время выборов - это горящий Крым, разрушенный Крымский мост, удары по Севастополю, украинские войска, занимающие причерноморские города и населëнные пункты. Для Зеленского - ровно то же самое. Для ВСУ Крым, как мы уже писали, всегда был главным направлением удара. Концентрацию войск на западе Херсонской и в Запорожской области мы уже замечаем довольно давно.



Уточняю: это будет не самая сильная группировка вторжения, она будет слабее прошлогодней, за исключением факторов авиации, ракет и БПЛА, просто у них действительно заканчиваются резервы. Но у нее другие задачи: нужно навести сильнейший информационный шорох всего на несколько дней, связанных с выборами в США.



Так что, скорее всего, британцы и американцы приехали для того, чтобы оценить финальный этап подготовки наступления на юге, накануне выборов. Но что же самое главное в такой операции, которая должна в обязательном порядке стать хотя бы частично, на время голосования граждан США, успешной? Внезапность.



Раньше, прошлой весной, считая нас слабыми и никчëмными, веря, убедив самих себя, как это они обычно делают с помощью своих же собственных СМИ, в нашем "бессилии", они применяли тактику запугивания и деморализации наших граждан, открыто говоря о бесчисленных сверхмощных ордах ВСУ, которые в обязательном порядке, безальтернативно ворвутся в Крым.



Кстати, прекрасно помню наших друзей-"немогликов", которые в это немедленно поверили и опустили руки. Но ведь та же самая тактика деморализующих информационных атак применялась и перед вторжением в Ирак, и перед бомбежками Югославии.



Тем не менее нашему информационному пулу, стоящему на страже интересов Отечества, удалось тогда убедить большинство граждан, что такое немыслимо. Ситуацию удалось удержать.



Сейчас нас уже боятся и знают, что здесь никто не дрогнет. Теперь, наоборот, как и перед Курском, нас пытаются усыпить. Мол, все плохо, без шансов, русские практически победили, украинский фронт разваливается.



Это старый информационный прием, мы должны расслабиться и пропустить удар - только в этом заключается их цель. Они должны не допустить победы Трампа. На остальное, на то, что ляжет целая армия украинцев, а она обязательно ляжет, им плевать. Это программа-минимум.



Но, конечно, не будет пределов радости, если им удастся нас усыпить и достичь, как в Курской области, каких-либо успехов. Это программа-максимум.



Сейчас на фронте у нас нет проблем со средствами поражения, склады забиты и "артой", и противотанковыми управляемыми ракетами, более чем достаточно танков. Скорее, как говорят военные, сложно найти цели, поскольку противник (кроме Курской области) предпочитает обороняться пехотными подразделениями, БПЛА и артсистемами с закрытых позиций. Так говорят и пишут очень многие.



Похоже, действительно что-то готовится. Не сомневаюсь, Генштаб отлично информирован об этом и готовит ответ. Во всяком случае, пробить нас на юге будет невозможно: "линию Суровикина" непрерывно обороняет развернутая армия, 50 тыс. человек, а обойти ее нельзя. Другое дело - Энергодар и Запорожская АЭС, но здесь ВСУ понесут катастрофические потери.



Американцам все равно, им победа украинских войск нужна ровно на предвыборную неделю, дальше - трава не расти, они не хотят думать о том, что через две недели после такой "победы" рухнет фронт ВСУ в Донбассе. Источник - Завтра

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