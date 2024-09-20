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Пока Германия боится замерзнуть зимой, Испания и Нидерланды тепло встречают русские газовозы, - СП
00:16 21.09.2024

20 сентября 24
Наш рывок на рынке СПГ: Пока Германия боится замерзнуть зимой, Испания и Нидерланды тепло встречают наши газовозы
Николай Макеев: Взрыв "Северных потоков" вызвал позитивную детонацию для производителей сжиженного природного газа
Михаил Зубов

Материал комментируют:
Александр Хуршудов Константин Симонов Николай Макеев

Евросоюз запутался в своей собственной "серой бухгалтерии", которая касается поставок газа из России. Старый Свет обложил себя обременительными обязательствами по отказу от российских энергоносителей, а теперь мучительно их обходит.

По этой причине в информационном пространстве постоянно всплывают противоречия между заявлениями политиков и открытой информацией с энергетических рынков.

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Роберт Хабек сообщил немецкому изданию Bild, что Германии удалось успешно компенсировать нехватку российского газа.

На вывод ВЦИОМ, что россиянки не рожают, чтобы пожить для себя, есть ответ обычной прохожей: "Пока женщина не родит ребенка - она не начнет жить для себя"
- Цены стали выше не потому, что у нас дефицит. Истинная причина - рост спроса на СПГ в Азии из-за аномальной жары. Газ в Германии снова подешевеет, как только его дополнительные объемы освободятся и поступят на немецкий рынок, - пояснил Хабек.

Ну ладно, утверждение о том, что отсутствие газа на рынке не является его дефицитом, оставим на совести экономиста. Интереснее, откуда придет "освободившийся" газ. На этот вопрос ответили данные Евростата.

Летом южные страны ЕС во главе с Испанией, а также Нидерланды резко взвинтили покупки СПГ у России, тратя на это, в среднем €565,7 млн в месяц. Эти страны, в отличие от Германии, Франции и Бельгии, не брали на себя повышенные обязательства перед США относительно газового эмбарго.

Ясно, что южной Испании или маленьким Нидерландам не нужно столько газа. Они им затариваются, чтобы перепродать ближе к зиме - той же Германии, в первую очередь. Когда похолодает - газ еще подорожает, поэтому Хабек напрасно обольщается, что получит от соседей по ЕС топливо столь же дешево, как в былые времена от России.

Кстати, согласно тем же сводкам Евростата, российский СПГ приходит в ЕС главным образом потому, что США сократили свои поставки в Старый Свет уже на 18%.

О том, почему США, приложив столько усилий, чтобы вытеснить Россию с европейского газового рынка, теперь сами уходят с него, "Свободной Прессе" рассказал независимый эксперт по экспорту сырья Николай Макеев:

- Вашингтон решает сразу несколько задач, и наводнить ЕС своим СПГ - не главная из них. Все-таки США считают Германию, Францию и другие сильные экономики Европы не столько союзниками, сколько политическими вассалами и экономическими конкурентами.

Белому дому важно ослабить промышленность Европы и по-возможности переманить производства на свой континент. Штаты это и делают. Как только ЕС приспособились к новым высоким ценам на газ - США сократили объемы и подняли цены.

То, что Россия расширяет поставки СПГ в Европу, американцев тоже волнует, поэтому они уже ввели против наших газовозов все возможные санкции, кроме безумных - связанных с открытием огня в прямом смысле.

Но те, для кого выгода важнее политических бонусов, просто игнорируют вашингтонскую указку, опираясь на законодательство ЕС. Существует правило, позволяющее любой стране Союза не присоединяться к санкциям, если они вредят ей самой.

Пользоваться ли этим суверенным правом - решает руководство страны. Поэтому я предполагаю, что по мере роста производства СПГ число рейсов наших газовозов в Европу будет только расти.

Эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов оценивает ситуацию иначе:

- Американский газ дороже, чем наш, а хранилища Европы (в целом) заполнены на 90%. К зиме там, в принципе, готовы. Поэтому это не США держат ЕС на голодном пайке, просто Европа сама заказывает меньше СПГ у Америки.

Заказчиками СПГ являются не государства, а компании. Там не политики, а предприниматели. Если они видят, что можно купить впрок газ у России дешевле, чем у США, то они так и делают.

"СП": Понятно, что газовозами мы восполняем пока лишь малую часть того, что потеряли вместе с транзитом через "Северные потоки". Но можно ли говорить о том, что подрыв "Северных потоков" сыграл положительную роль для развития российской отрасли СПГ?

- Диверсификация - это процесс, который измеряется не показателями одного лета 2024 года, а десятилетиями.

У нас отрасль СПГ с самого начала ориентировалась на Восток. "Газпром" лишь несколько процентов своей добычи отправляет морем на Запад.

За западное направление взялся "Новатэк". Но главным западным адресатом и "Газпрома", и "Новатэка" является Калининградская область. СПГ в Европу продается по остаточному принципу, как приятный бонус, - сказал Александр Хуршудов.

Иное мнение высказывает Николай Макеев:

- Иногда взрыв вызывает позитивную детонацию. Много лет специалисты говорят, что СПГ - это удобнее и надежнее, чем труба. Потому что вот ты вложил деньги в строительство газопровода, а абонент на том конце сказал: спасибо, нам вашего газа больше не нужно.

Или взорвал эту трубу. Все: деньги выброшены на ветер. А газовоз ты можешь отправить любому адресату в любую точку планеты и в любое время, когда нужно. СПГ - это независимость производителя и покупателя от политики.

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И в данном случае взрывы "Северных потоков" это наглядно продемонстрировали, поэтому в тот же проект "Арктик СПГ-2", вопреки всем санкциям, идут приличные инвестиции.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов предлагает не ждать слишком больших доходов от газа в ближайшие годы.

- По экспорту газа мы в 2023 году потеряли более 100 млрд кубометров по сравнению с 2021-м. Нам нужно замещать эти потери, произошедшие на европейском рынке. Стремиться к тому, чтобы вернуть эти 100 миллиардов, возвратиться на уровень 2021 года. Конечно, в самое ближайшее время этого не произойдет.

У нас есть два крупнотоннажных завода по производству СПГ, и два среднетоннажных, которые работают в штатном режиме. А с точки зрения новых проектов - большие сложности. Наиболее реальные шансы встать на ноги - у проекта "Арктик СПГ-2". Две очереди уже отбуксированы на полуостров Гыдан, одна из них начала отгрузки в "сером режиме".

Но против новых проектов применены настолько жесткие американские санкции, что рассчитывать на существенный прирост в экспорте СПГ именно от них пока не стоит, - сказал Константин Симонов.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726866960


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