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Малахов сменил Шиппа во главе Высшего Судебного Совета Казахстана
00:23 21.09.2024

"Ак Орда", 19 сентября

Указом Главы государства Шипп Денис Алексеевич освобожден от должности Председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

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Сенаторы дали согласие на назначение Председателя Высшего Судебного Совета
Пресс-служба Сената, 19 сентября

Под председательством Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, на котором сенаторы рассмотрели вопрос о даче согласия на назначение Президентом Республики Казахстан Председателя Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан согласие на назначение Председателя Высшего Судебного Совета РК относится к исключительному ведению Сената Парламента РК.
Представление Президента о даче согласия на назначение Дмитрия Малахова на должность Председателя Высшего Судебного Совета РК зачитал Помощник Президента страны по правовым вопросам Ержан Жиенбаев.
Как сообщил Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Нурлан Бекназаров, кандидатура, предложенная Главой государства, была рассмотрена и обсуждена на заседании Комитета, по результатам которого было принято решение рекомендовать Сенату поддержать предложенную кандидатуру.
Таким образом, в ходе рассмотрения вопроса депутатами Сената было принято решение дать согласие на назначение Главой государства Дмитрия Малахова Председателем Высшего Судебного Совета РК.

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Указ Президента Республики Казахстан от 19 сентября 2024 года № 657
О назначении Малахова Д.М.

Назначить Малахова Дмитрия Михайловича Председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан.

Президент
Республики Казахстан
К. Токаев
Астана, Акорда, 19 сентября 2024 года
№ 657

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Назначен новый Председатель Высшего Судебного Совета
Аппарат ВСС, 19 сентября

Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Нурланович Жиенбаев представил коллективу Высшего Судебного Совета нового Председателя, назначенного Указом Главы государства с согласия Сената Парламента. Им стал Малахов Дмитрий Михайлович.
Представляя нового руководителя Ержан Нурланович отметил, что Дмитрий Михайлович имеет большой опыт работы на различных государственных должностях.

Д.М. Малахов ранее возглавлял Агентство по финансовому мониторингу, был Первым заместителем Председателя Агентства по противодействию коррупции, а также работал на других ответственных государственных должностях.
Также Е.Н. Жиенбаев поблагодарил бывшего Председателя Д.А. Шиппа за проделанную работу и отметил его достижения.
В завершение Помощник Президента пожелал успехов коллективу государственного органа, подчеркнув, что в настоящее время перед Советом стоят важные задачи, поставленные Главой государства.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Номад
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