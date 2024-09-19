Бывшему главе Генштаба армии Молдавии предъявлено обвинение по делу о госизмене

00:29 21.09.2024

19.09.2024



Бывшему начальнику Генерального штаба Национальной армии Молдавии Игорю Горгану предъявлено обвинение по делу о государственной измене, заявил представитель прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур в эфире кишиневского телеканала ТВ-8.



Ранее в молдавских СМИ появилась информация, что бывший начальник Генштаба Минобороны республики якобы передавал данные о визитах представителей оборонного ведомства Украины в Молдавию, которые закупали военную технику и снаряды для ВСУ. Служба информации и безопасности Молдавии подтвердила, что экс-начальник Генштаба МО республики замешан в скандале о госизмене, прокуратура начала проверку. Президент Майя Санду 11 июня подписала указ о лишении Горгана государственных наград.



При этом Санду сама утвердила его на эту должность в 2019 году, когда была премьером. "Лицу, фигурирующему в ранее инициированном прокурорами деле, присвоен статус обвиняемого. Он обвиняется в шпионаже в пользу России и госизмене. Расследование продолжается", – отметил Гайтур, подчеркнув, что обвиняемый сохраняет право на презумпцию невиновности до решения суда. Он уточнил, что прокуроры пытаются выявить характер и содержание информации