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|ВВС Израиля продолжают выкашивать руководство военного крыла "Хезболлы". В Бейруте убит ракетами Ибрагим Акиль
00:51 21.09.2024
Командующий операциями "Хезболлы" погиб в результате авиаудара Израиля по столице Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила авиаудар по Бейруту в Ливане. В результате бомбежки был убит командующий операциями "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Ливанские власти также передают, что при ударе погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает Zakon.kz.
Атака произошла 20 сентября в 16:00 по местному времени. По сведениям министерства здравоохранения Ливана, в результате обстрела с воздуха по южному пригороду Бейрута по меньшей мере восемь человек погибли и 59 получили ранения. Среди жертв нападения оказались пятеро детей, уточняет Al Jazeera.
Также израильские военные сообщают, что кроме Ибрагима Акиль погибли другие высокопоставленные руководители "Хезболлы", принадлежащие к специальным подразделениям в составе ливанской группировки Силам аль-Хаджа Радвана.
Ранее сообщалось, что глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на "северном фронте", на границе с Ливаном.
Николай Ежелев