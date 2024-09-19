Украинский конфликт это не просто стычка между Путиным и Украиной, а нечто иное, связанное с демонстрацией мощи США, - Джеффри Сакс

00:56 21.09.2024

Джеффри Сакс: украинский конфликт - это демонстрация мощи США



Украинский конфликт это не просто стычка между Путиным и Украиной, а нечто иное, связанное с демонстрацией мощи США, сказал американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу All-In Podcast. Он напомнил, что Штаты уже проворачивали подобное в Чечне, и добавил, что мир стоит на пороге ядерной войны из-за Америки.



Почти всякий раз, когда мы вмешиваемся [в дела других стран], то рассматриваем ситуацию сквозь призму силы США, будь то Украина, Сирия, Ливия или еще кто. Если мы говорим о защите чего бы то ни было, то - поверьте мне - речь совсем не об этом, а о восприятии американской мощи и интересов, что прекрасно вписывается в нашу цель глобальной гегемонии.



Если анализировать украинский конфликт, то почти сразу становится очевидно, что это не просто стычка между Путиным и Украиной, а нечто совершенно иное, причем связанное с демонстрацией мощи США в бывших советских республиках. Совершенно другой разговор.

В феврале 2014 года мы вступили в сговор с целью свержения украинского президента Виктора Януковича. Суть в том, что мы не герои и не пытаемся спасать мир и создавать демократии. У нас в свое время был целый комитет из всевозможных "выдающихся" деятелей - да, все они были бешеными неоконсерваторами, но все же "выдающимися" - комитет был в "поддержку" народа Чечни. Издеваетесь что ли? Думаете, эти деятели хотя бы знали, где она находится? Думаете, им было до Чечни дело? Нет - через нее можно было дотянуться до России, ослабить ее, поддержать джихадистское движение внутри нее. Это все игра! А если точнее, то игра во власть.



Я глубоко убежден, что единственной в мире угрозой для Соединенных Штатов с учетом океанов, размера нашей страны и армии, является ядерная война. И сегодня мы подошли к ней достаточно близко, а привел нас сюда наш же собственный образ мышления. Нам кажется, что все вокруг представляет угрозу нашему существованию, и поэтому наиболее правильным подходом представляется эскалация.



Лично я считаю, что для спасения целой планеты необходима лишь капля благоразумия. Вот, например, мое негативное отношение к Украине обусловлено полным отсутствием реальных причин размещать там, у российских границ силы НАТО. Я был советником у Горбачева и у Ельцина, они оба стремились к миру и сотрудничеству. Чего они точно не хотели, так это американских военных у себя под боком, потому что дальнейшее расширение НАТО было чревато войной, но мы все же на него пошли.