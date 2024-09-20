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Зоран Метер: Безумные игры. Война между Россией и НАТО неизбежна
00:59 21.09.2024

Geopolitika.news
Хорватия

Зоран Метер
20 сентября 2024
Безумные игры: Байден может позвать Украину в НАТО еще до конца мандата
GN: война между Россией и НАТО неизбежна

Похоже, что США и НАТО пойдут ва-банк: или дадут разрешение Киеву бить вглубь России, или пригласят Украину в НАТО, пишет GN. Без активного участия Запада Украина проиграет, а с ней и он сам. Альянс не может этого допустить. Это значит, что война между Россией и НАТО неизбежна, говорится в статье.

Отношения коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами и России резко ухудшаются. Ясно, что Москва сейчас возложила на Вашингтон всю ответственность за эскалацию украинского вооруженного конфликта, чего еще не случалось раньше.
Это стало понятно, после недавнего заявления российского лидера Владимира Путина, который сказал, что Россия будет считать Соединенные Штаты Америки ответственными, если они позволят наносить удары западными ракетам большой дальности по исконно российской территории и что в таком случае Россия сочтет НАТО непосредственным участником войны против России.

Владимир Путин сказал, что всем ясно: украинские военные не в состоянии применять современные западные ракетные вооружения, а также самостоятельно определять российские цели, так как не обладают для этого ни знаниями, ни техническими возможностями. По его словам, вместо украинцев это могут сделать только специалисты Североатлантического альянса при непосредственной разведывательной, то есть спутниковой поддержке США в режиме реального времени, которую другие члены НАТО, если говорить о территории Российской Федерации, оказать не могут (речь о точных снимках конфигурации ландшафта для наведения ракет для полета по низкой траектории).

Владимир Путин в своем заявлении дал понять, что в глазах Москвы именно от Вашингтона, а не Киева, Лондона, Брюсселя, Берлина или Парижа сейчас зависит решение, будет ли НАТО включаться непосредственно в войну против России на стороне Украины. Если США разрешат удары по российской территории, то Россия будет рассматривать США как прямого участника вооруженного конфликта и действовать соответствующим образом соразмерно угрозам и возможным последствиям, по словам Владимира Путина.

На Западе занервничали
Сколько бы политики важнейших западных стран, как вчера Генсек НАТО Йенс Столтенберг, ни старались преуменьшить вес предостережений Путина, утверждая, что НАТО не хочет войны с Россией (пожалуй, этого достаточно, чтобы снизить страх перед эскалацией) и что это Владимир Путин обостряет обстановку, то есть мяч ответственности на его стороне, и тем не менее ясно, что на Западе занервничали.

Хотя Москва много раз говорила о своих так называемых красных линиях, которые Украина и НАТО (последний в смысле типов вооружений, которые ей отправляет) не смеют преступать, а потом не предпринимала никаких реальных действий, помимо боев на фронте, теперь Владимир Путин впервые публично предупредил, что конкретно последует, то есть что Россия предпримет в случае принятия решения об ударах по российской территории и городам.
Все должны понимать, а кому полагается, понимают это точно, что означенное заявление Владимира Путина обязывает, прежде всего, его самого, то есть он не сможет забыть о нем, как будто никогда его не делал. Но бывают и исключения.

Одни осторожны, а другие жаждут войны
Вашингтон явно осторожничает и не спешит принимать окончательное решение, перекладывая вопрос о разрешении Киеву бить западными ракетами по России на сессию Генассамблеи ООН, где американские представители намерены обсудить это с коллегами из других стран. Но из Европы снова слышны воинственные призывы некоторых высокопоставленных политических лидеров стран-членов Североатлантического альянса.

При этом они повторяют, что Украине нужно разрешить бить западным оружием по России, поскольку это ее право как страны, подвергшейся агрессии, и так далее. Тем самым они демонстрируют полное отсутствие стратегического мышления и понимания проблематики, а также ответственности за свои слова, ведь столь острые вопросы, касающиеся жизни и смерти в буквальном смысле слова для всей Европы и мира, нельзя относить к категориям международного и другого права. Некоторые из этих европейских политиков заходят очень далеко, как, например, литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он де-факто призвал Запад к мобилизации, так как у него во много раз больше солдат, чем у России, и сказал, что пришло время всем включиться в украинский конфликт и нанести окончательное долгожданное поражение России.
Также в последние дни по важнейшим западным СМИ циркулируют тезисы о проблемах с российской мобилизацией. Мол, российская общественность осознала опасность распространения войны и на российскую территорию (это случилось после прорыва ВСУ в Курскую область) и что война для россиян становится болезненной, а они того не хотят. Именно этими тезисами обосновывается необходимость разрешить Киеву бить по России западными ракетами, поскольку тогда российские граждане якобы сильно надавят на Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров и остановил вооруженный конфликт.

Но я со всей ответственностью могу заявить, что этот тезис совершенно ошибочен и иллюзорен, а значит, и крайне опасен. На самом деле ситуация прямо противоположная. Подавляющее большинство россиян уже давно ждет от Владимира Путина решительных военных шагов, в том числе по отношению к Западу, поскольку люди недовольны и динамикой, и темпами, с которыми российские войска ведут СВО и которые считают унизительными для своей страны. То есть все наоборот: отказ Путина от анонсированного ответа в случае принятия Западом решения об ударах по РФ будет для президента РФ убийственным в политическом смысле. И, весьма вероятно, в этом случае в России может начаться столь желанная Западом дестабилизация.

Безумные игры верхушки
Запад ведет безумную игру, называя украинский вооруженный конфликт жизненно важным для себя, ведь после победы на Украине Владимир Путин якобы двинется со своими войсками дальше на запад, то есть в государства Европейского Союза и НАТО. Беспокоит то, что теперь уже и самому Западу крайне неудобно и даже невозможно выйти из этой игры, не спровоцировав серьезных последствий для собственной репутации в мире (но не для безопасности, о которой там столько говорят, поскольку Запад достаточно силен и решителен, чтобы о ней позаботиться).

Как выбраться из всего этого, не знает никто, даже американские кандидаты в президенты Камала Харрис и Дональд Трамп. (Они оба сегодня анонсировали свои встречи с Зеленским, а Трамп продолжает твердить свою мантру о том, что немедленно остановит войну, но не описывает никаких конкретных мер, как этого добиться.)
Но, возможно, обо всем еще успеет позаботиться нынешний президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. Владимир Зеленский планирует в скором времени представить Джо Байдену "украинский план победы", а в ответ Байден до конца своего мандата может вручить Украине приглашение вступить в НАТО, как пишет Le Monde. Конечно, приглашение это одно, но сделает ли его Байден и когда, дело другое.

Как всем известно, вступление Украины в НАТО для Российской Федерации совершенно неприемлемо, и в том числе поэтому она начала свою спецоперацию в феврале 2022 года. Возможно, союзники сейчас обдумывают, может ли столь громкий шаг, как вручение приглашения Украине в НАТО, стать адекватной компенсацией за отказ Запада дать Киеву разрешение бить западными ракетами по России. Ведь если предположить, что такое решение не будет принято (только если каким-то чудом глобальный Юг не поддержит эту идею на консультациях в Нью-Йорке в ООН), то нельзя исключать другого варианта: США и НАТО пойдут ва-банк, хотя этот вариант менее реалистичен.

Все это в сумме только отсрочка в поисках подходящего способа закончить украинский конфликт и никому не выйти из него победителем. Однако все зашло слишком далеко, и все очевиднее, что перед нами нерешаемое уравнение или, если хотите, квадратура круга, и значит, полномасштабный конфликт неизбежен. Ведь без активного военного участия Запада Украина может проиграть. А с ней и Запад. И это тоже указывает на неизбежность войны между Россией и НАТО, что бы кто из них ни говорил о своем нежелании ее начинать.

Источник - inosmi.ru
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