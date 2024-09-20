 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Владимир Корнилов: На Украине отчетливо запахло переворотом. Запад засылает в Киев "чумную бациллу"
01:11 21.09.2024

Украинский политолог Владимир Корнилов

Во всяком случае, в последние дни слово это звучит постоянно. А началось все с внезапного появления на перроне Киевского вокзала отставного, но не забытого генерала Валерия Залужного. Появился он там 11 сентября вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Британии Дэвидом Лэмми. А уже через сутки на сайте Politico появилась статья с характерным названием: "Захват власти Зеленским - это плохо для Украины".

Издание "вдруг" заметило тот факт, что Зеленский отменил выборы и проявляет волюнтаризм при принятии кадровых решений. В первую очередь были названы две фамилии "незаслуженно обиженных" - недавно уволенный глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Причем в заслугу им вменялась именно лояльность Западу. Так прямо и сказано: "И Кулеба, и Залужный вызывали восхищение у западных чиновников, и их уход […] вызвал некоторое беспокойство". А дальше последовали откровенные славословия в адрес отставного генерала, увольнение которого издание связало с ревностью Зеленского к популярности потенциального конкурента в борьбе за власть.

И после этого пошло-поехало. Сразу посыпались статьи западных изданий и комментарии фрондирующих украинских аналитиков (как правило, давно уже сбежавших с Украины), в которых зазвучали два основных слова: "Залужный" и "переворот". Итальянская газета Il Fatto Quotidiano обнародовала статью под заголовком "Зеленский - постсоветский автократ". The Washington Post опубликовала огромный первополосный материал, в котором военные прямо угрожают бунтом. И вишенкой на торте стала публикация все того же Politico, в которой Зеленский прямо обвиняется в авантюрном решении о вторжении в Курскую область и утверждается, что Залужный пытался отговорить своего начальника от этого плана.

Теперь украинские комментаторы только и обсуждают вопрос о том, возможно ли силовое устранение Зеленского и начал ли свою кампанию Залужный. Точнее, начали ли британцы кампанию Залужного. Во всяком случае, профессор Киевского института журналистики Никита Василенко открытым текстом говорит: "Кого готовят на смену лидеру? Это явно Залужного. Свидетельство этому - последняя книга "Железный генерал", изданная на английские деньги в Англии. То есть такая книга обычно издается перед началом избирательной кампании. Но тут никакой избирательной кампании не будет. Военные не понимают слово "выборы", на то они и военные. […] Смена может произойти только насильственным путем".

Книгу эту на днях представила Людмила Долгоновская, бывшая советница Залужного по стратегическим коммуникациям. Вышла она под названием "Железный генерал. Уроки человечности" и явно является неприкрытым пиаром отставного генерала, а также наездом лично на Зеленского. В ней все представлено так, будто бы за всеми "правильными" решениями в первые месяцы после начала СВО стоит обязательно главком ВСУ, а за всеми ошибками и провалами - непременно Верховный главнокомандующий.

И если Василенко не врет по поводу того, что за появлением книги стоят "английские деньги", то вырисовывается любопытная картина: британские ресурсы раскручивают Залужного, окончательно гробят Зеленского, а потом в "пломбированном вагоне" привозят на Украину "великого генерала-победителя, спасавшего нацию вопреки неумелому политическому руководству". Если вспомнить происхождение фразы "пломбированный вагон", то тоже напрашиваются любопытные параллели. Именно так британская пресса и политики называли операцию немцев по переезду весной 1917 года из Европы в Россию Ленина и других видных деятелей социал-демократического движения, находившихся в изгнании.

Эта фраза очень нравилась Уинстону Черчиллю, который в своих мемуарах писал об операции немцев: "С чувством благоговения они направили против России самое ужасное из всех видов оружия. Они перевезли Ленина в пломбированном вагоне, как чумную бациллу, из Швейцарии в Россию". Ну а учитывая, как в современной Британии тщательно штудируют и пытаются копировать Черчилля, не было бы удивительным, если бы они не решили "с чувством благоговения" провернуть такую же операцию по реставрации Залужного. Вот "пломбированный вагон" в Киеве и появился!

Кстати, спустя ровно год после операции с "пломбированным вагоном" немцы ведь провернули на оккупированной Украине операцию, которая может быть куда ближе к нынешним реалиям. Весной 1918 года им надоели постоянно галдящие и вечно недовольные руководители киевской Центральной рады, после чего силами полуроты германских солдат они просто свергли марионеточное руководство Украины, посадив на гетманский престол некогда популярного в тамошних кругах генерала Павла Скоропадского. Ну чем не история со слухами о планах британцев относительно Залужного!

Это, конечно, не значит, что переворот обязательно состоится. Во всяком случае, в украинском обществе по этому поводу есть разные мнения. Так, политолог Вадим Карасев полагает, что на Украине сейчас нет "авторитетных генералов", которые могли бы организовать путч. В свою очередь, находящийся в СИЗО нардеп Александр Дубинский считает, что переворот возможен в случае окончательного отказа Зеленского от выборов. Бывший же боевик Игорь Мосийчук* выразил скепсис относительно возможности военного переворота, однако подтвердил, что западные хозяева могут принять решение о замене Зеленского. Опять-таки мнения разные, но обратите внимание, как все вдруг об этом заговорили. И это уж точно неслучайно.

Но все понимают, что решающее слово в кадровых назначениях на Украине будет принадлежать не британцам, опекающим ныне Залужного, номинального посла Украины в Лондоне. В этом плане многое будет зависеть от предстоящей на днях поездки Зеленского в Америку. Не секрет, что он надеется встретиться там с действующим президентом США и обоими кандидатами на эту должность. И поэтому можно себе представить, как напряглись в Киеве, услышав слова Джона Кирби о том, что в планах Джо Байдена пока нет встречи с Зеленским. Впасть в немилость Белого дома для киевского самозванца смерти подобно. Ему ведь дали понять: состав с "пломбированным вагоном" уже под парами.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

Источник - ria.ru
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