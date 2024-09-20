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Израиль в Ливане ожидает "горячий" прием. Новый виток противостояния на Ближнем Востоке, - В.Бурт
06:33 21.09.2024

20.09.2024 | ВАЛЕРИЙ БУРТ

Израиль в Ливане ожидает "горячий" прием.
Новый виток противостояния на Ближнем Востоке

Ближний Восток, который постоянно тлеет, начал воспламеняться. ВВС Израиля нанесли мощный удар по позициям "Хезболлы". Эта военная акция стала крупнейшей со времен Второй ливанской войны 2006 года. На эту военную акцию последовал яростный ответ ливанских радикалов. Теперь вряд ли стоит надеяться, что огненный смерч в регионе в ближайшее время стихнет.

Обе стороны, люто ненавидящие друг друга, уже почти год – после нападения на Израиль террористов ХАМАС и начала войны в секторе Газа – регулярно обмениваются артиллерийскими и ракетными ударами. Из-за постоянной опасности Ливан и Израиль были вынуждены эвакуировать несколько десятков тысяч жителей из приграничных районов.

Однако Тель-Авив намерен заставить боевиков "Хезболлы" уйти из Южного Ливана и создать там санитарную зону. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху пообещал, что "мы вернем жителей севера Израиля в их безопасные дома". Это "синоним" того, что ЦАХАЛ готов приступить к боевым действиям.

"Прелюдией" к наступлению израильской армии стала трехдневная беспрецедентная электронная атака "Моссада" в Ливане, во время которой взрывались смартфоны, рации и магнитолы в автомобилях, мотоциклах и в домах. Таким образом, Израиль открыл новую страницу в истории диверсионных действий. Хотя они ничем не отличаются от террора.

В итоге пострадали несколько тысяч человек, в основном члены "Хезболлы". Так Тель-Авив пытался нагнать страху на боевиков. Теперь у них возникло опасение, что смерть может вырваться не только из пейджера, но и планшета, смартфона. Кто знает, может, опасность уже таится и в других, ранее казавшихся безобидными приборов? В электрическом чайнике, например, или бритвенном приборе.

Один из собеседников американского новостного сайта Axios рассказал, что операция "Моссад" была направлена на подрыв доверия внутри "Хезболлы" и создать "ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами".

Об операции против ливанской организации министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил своему американскому коллеге Ллойду Остину за несколько минут до ее начала. Однако не привел никаких подробностей, и потому можно считать, что Тель-Авив в очередной раз решил действовать самостоятельно. Однако, если Израиль спровоцирует своих врагов на очередную региональную войну, США будут вынуждены защищать своего союзника, который, похоже, окончательно отбился от рук.

Впрочем, не исключено, что люди из Вашингтона умышленно наводят тень на израильский плетень: мол, Тель-Авив окончательно распоясался, нас не слушает. Мы его пытаемся унять, отговорить от резких действий, но безуспешно. То есть американцы пытаются выглядеть миротворцами. На самом же деле координация между США и Израилем, конечно, сохраняется.

О перспективе отношений между двумя странами высказался Дональд Трамп. Выступая на ежегодной конференции Израильско-американского совета, он заявил, что, если демократы останутся у власти, будущее еврейского государства окажется под серьезной угрозой. По его мнению, избрание Камалы Харрис приведет к самой сильной антиизраильской политике в истории США, даже более враждебной, чем при Бараке Обаме.

Понятно, что Трамп хочет перетянуть на свою сторону голоса избирателей-евреев, поддерживающих Демократическую партию. И лукавит – США медлит с поддержкой Израиля не потому, что его разлюбили. Просто у них, кроме еврейского государства, на шее тяжким грузом висит еще и Украина, главарь которой постоянно клянчит деньги и вооружение. В общем, всем надо дать, но как раз на всех Вашингтону может не хватить.

...Несмотря на то что "Хезболла" потрясена случившимся, в ее рядах нет паники. Более того, вскипевшая ярость еще больше усилила решимость ее бойцов. Глава организации Хасан Насралла заявил, что любая попытка вторжения на территорию Ливана будет встречена как "историческая возможность" нанести Израилю сокрушительный удар.

Руководство еврейского государство спокойно относится к подобным декларациям, однако подвержено колебаниям. По многим данным, Тель-Авив готовит вступление в Ливан. В частности, издание Israel National News сообщает, что на недавнем экстренном совещании Генеральный штаб Израиля подготовил план наступательных действий на северном направлении. Как заявил начальник штаба ЦАХАЛ Герцль Халеви, следующие два этапа уже готовы, и на каждом из них цена для "Хезболлы" должна быть высокой.

Однако по другой информации, Израиль намерен ограничиться точечными ударами со своей территории. Впрочем, подобные сообщения могут быть частью "операции прикрытия". Но будет оправдано, если Израиль действительно удержится от наступления.

Причин достаточно. ЦАХАЛ увяз в секторе Газа, понес немалые потери, пытаясь уничтожить ослабленный, но не сломленный ХАМАС. Общество разобщено, недовольно создавшимся положением, ругает политиков и в первую очередь – Нетаньяху. Экономика испытывает колоссальное напряжение из-за непомерных расходов на военные нужды. И наконец, у Израиля есть неудачный опыт войны с Ливаном 2006 года. Сумма этих причин дает основания остерегаться новой масштабной схватки.

Тем более на территории Ливана израильтян ждет, безусловно, "горячий" прием – их готовы встретить тысячи дисциплинированных, хорошо обученных и вооруженных солдат "Хезболлы". К тому же приграничье усеяно минами, тоннелями, тайными ходами, ловушками.

В общем, все как в секторе Газа, только еще страшнее. Боевые действия в таких условиях грозят Израилю серьезным или вовсе неисчислимыми потерями. Тем не менее, согласно соцопросам 67 процентов жителей страны считают, что армия должна усилить давление на "Хезболлу". 46 процентов опрошенных предлагают начать наступление на Ливан.

Это при том, что израильской армии, может быть, придется воевать не только с "Хезболлой". Ненавистью горят глаза хуситов, которые имеют свой счет к еврейскому государству. Наверняка в них вселил уверенность недавний удар гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву, пролетевшей свыше 2000 километров за 11 с половиной минут. Урон городу снаряд не причинил, но пробил "Железный купол". И этот факт, конечно, встревожил руководство Израиля.

Жители еврейского государства напряженно ждут отложенной мести Ирана за гибель в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании. Теперь "долг" Тель-Авива Тегерану еще больше вырос: после электронной атаки серьезно пострадал посол Исламской Республики в Ливане Моджтаба Амани.

Но пока Иран по традиции лишь грозит Израилю. В частности, командующий Революционной гвардией Ирана Хосейн Салами заявил: "Террористический акт в Ливане, без сомнения, был результатом отчаяния и последовательных неудач сионистского режима, и вскоре благодаря сокрушительному ответу фронта сопротивления мы станем свидетелями полного уничтожения этого жестокого и преступного режима".

Впрочем, в Тель-Авиве понимают, что когда-нибудь Тегеран от слов перейдет к делам. Кровавым…

Источник - fondsk.ru
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