Беглая рос-генеральша Шевцова (сменив фамилию на Анохина?) сумела бежать в Париж

06:37 21.09.2024

Застрелили и переехали машиной: чью участь повторяет Шевцова в ЕС

Беглая генеральша Шевцова не сможет спрятаться в стране НАТО - скоро ее настигнет участь вертолетчика Кузьминова.



Недавно Минобороны РФ подтвердило информацию о бегстве госсоветника 1-го класса Татьяны Шевцовой, предположительно, во Францию.



Позже выяснилось, что при зарплате в 12 млн рублей в год в собственности у чиновницы обнаружились элитные квартиры и даже резиденция в Москве стоимостью до 2 млрд рублей, пишет "Царьград".



Авторы издания предположили, что Шевцова перевела накопленные миллионы в криптовалюту, чтобы иметь возможность комфортно жить за рубежом.



Пока неизвестно, куда пропал муж генеральши. Журналисты предположили, что был развод и Татьяна рванула за бугор под своей девичьей фамилией - Анохина.



Недавно заслуженную пулю получил летчик-перебежчик Максим Кузьминов. В Испании в него выстрелили около десяти раз, а затем переехали машиной.