Евросоюз объявил войну России: отсидеться в тылу ни у кого не выйдет

06:57 21.09.2024

Смысла бить именно по Украине больше не будет



Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева вглубь России: "Украина должна иметь возможность наносить удары по легитимным военным целям в России". За проголосовали 425 депутатов, против - 131, 63 воздержались. По сути, пусть вслух это и не произнесено, но Европарламент объявил нам войну.



Смысла бить именно по Украине больше не будет



В резолюции члены Европарламента заявили, что страны ЕС должны снять текущие ограничения, которые затрудняют использование Украиной западных систем вооружения против "легитимных" военных целей в России. В документе говорится, что "без отмены действующих ограничений Украина не может в полной мере реализовать свое право на самооборону и остается уязвимой для нападений на свое население и инфраструктуру".



В этом же документе есть и гарнир: призыв к государствам ЕС выполнить обязательства марта 2023 года по поставке в год миллиона боеприпасов в Украину, ускорить поставки вооружения, включая ракеты TAURUS (тут очевидный выпад в сторону Шольца, который этому противится); напоминание странам об обязательствах оказывать военную поддержку Украине в размере не менее 0,25% своего ВВП в год; призыв сохранить и расширить санкционную политику в отношении России, Белоруссии, а также стран и организаций, поставляющих в Россию военные технологии и технологии двойного назначения; осуждение передачи Ираном баллистических ракет России; очередной призыв к конфискации замороженных российских государственных активов.



Но основное блюдо – конечно, удары вглубь России.



Путин по поводу таких ударов высказался совершенно однозначно: они будут означать прямое участие НАТО в вооруженном конфликте против нашей страны. Европарламент, надо думать, эти слова, растиражированные мировыми СМИ, услышал. Но заявил: да, война.



Европарламент призвал разрешить Украине удары вглубь России



Тут, конечно, есть тонкость. Разрешение на применение дальнобойного оружия могут дать только страны-владельцы. Их совсем немного. Но ответственность за это теперь, после резолюции Европарламента, будет коллективная.



Понятно, что таким образом – с помощью ударов вглубь России – Запад хочет спровоцировать наше военно-политическое руководство на применение тактического ядерного оружия на Украине. И тогда, по их расчетам, от нас отвернутся Китай, Индия, Глобальный юг. Но почему, если Россия будет считать, что ее атакует Запад, она должна будет бить именно по Украине? Это ведь просто нелогично. И почему обязательно ТЯО? Есть и другие весьма болезненные варианты. И отсидеться где-то в тылу на задворках Европы ни у кого не получится.



Да, это эскалация и территориальное расширение конфликта. Вот только коллективную ответственность за нее взял на себя Евросоюз в лице Европарламента.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ