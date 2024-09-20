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Бомбы в кармане и на теле. Как взрывы в Ливане изменят мир, - А.Мусалов
07:18 21.09.2024

АНДРЕЙ МУСАЛОВ
20 сентября 2024

Пока многие боялись атомной войны и ядерных взрывов, которые коренным образом изменят жизнь на Земле, случились другие взрывы - гораздо меньшего масштаба. Но именно они наверняка изменят привычную жизнь, заставляя иначе взглянуть на обычные смартфоны и другую окружающую нас технику.

17 сентября Ливан охватила паника. По разным районам страны, включая столицу Бейрут, прокатилась волна подрывов пейджеров - давно забытых, казалось, устройств связи, популярных до появления смартфонов.

В некоторых местах взрывы напоминали автоматные очереди - так много их было.

К вечеру больницы страны оказались заполнены искалеченными людьми с минно-взрывными травмами - ног, рук, живота и грудной клетки. У многих были выбиты глаза и искалечены лица. Ранен был и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

происшествия
Удар пейджером. Почему Израиль активировал взрывчатку именно сейчас
Руководство "Хезболлы" запрещало членам партии пользоваться мобильными телефонами, опасаясь перехвата информации Израилем. Поэтому в ход шли пейджеры, не подключенные к интернету.

Перед взрывом на устройство приходило сообщение на арабском языке. Люди пытались прочесть его, поднося устройство к лицу. Всего 17 сентября пострадало более 2,3 тысячи человек, около 500 лишились зрения. 16 человек погибли.

Западные СМИ, среди которых британская The Guardian, поспешили заявить, что целью теракта было руководство и члены военизированного крыла партии "Хезболла". При этом, по данным минздрава Ливана, только девять пострадавших были ее членами. В основном жертвами стали случайные люди, в том числе четверо детей.

Быстро выяснилось, что взрывались пейджеры модели Gold AP-900, произведенные тайваньской фирмой Gold Apollo. Их продавали в Ливане за 180 долларов.

Взрывалось все

Еще не прошел шок от случившегося, как последовал новый удар. Уже 18 сентября покатилась вторая волна взрывов. На этот раз в Ливане начали взрываться не только пейджеры, но и ноутбуки, смартфоны, дверные замки с устройствами для отпечатков пальцев, автомобильные магнитолы, солнечные батареи, бытовые приборы и даже скутеры.

Но чаще других устройств детонировали портативные радиостанции японской компании ICOM, которые служили для членов "Хезболлы" резервным устройством связи. Один из взрывов прогремел на похоронах сына депутата от "Хезболлы" Али Аммара, погибшего днем ранее.

По данным минздрава Ливана, в результате второй волны подрывов погибло до 25 человек, 708 ранено. Общее же число пострадавших от диверсий, по заявлению лидера "Хезболлы" Хасана Нусраллы, превысило 4 тысячи, из которых до сорока человек погибли.

Важна не победа, а война. Начнет ли Израиль вторжение в Ливан
По информации источника агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тысяч устройств, заказанных членами "Хезболлы" за несколько месяцев до взрывов.

Израильские спецслужбы и раньше не раз совершали подобные теракты. Ряд представителей палестинских и иранских руководителей были убиты взрывами миниатюрных устройств, вмонтированных в мобильные телефоны. Схожие покушения организовывали и украинские спецслужбы. В частности, при помощи заминированного смартфона был ранен бывший глава таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский.

Но на этот раз акция получилась гораздо более масштабной. При этом поражает цинизм организаторов теракта: ради поражения нескольких десятков реальных целей они легко пошли на "сопутствующие жертвы", убив и искалечив тысячи мирных жителей, в том числе детей.

Ждали своего часа 15 лет

Своими действиями Израиль распахивает ящик Пандоры. Очевидно, будет распространяться идея использовать гаджеты для массовой атаки противника. Подобное раньше уже произошло с беспилотниками. Поначалу они были забавным устройством, используемым для видеосъемок с высоты, но вскоре кто-то решил попробовать сбросить с дрона гранату. Получилось. За несколько лет это стало массовой военной технологией.

Но, кроме чисто военных, взрывы в Ливане обозначили и простой обывательский вопрос: безопасны ли многочисленные бытовые устройства, которыми мы окружаем себя в повседневной жизни? Можно ли дистанционно взорвать, например, смартфон? Да, вполне возможно, отвечает ИА Регнум генеральный конструктор компании "Военформ-дизайн" Ярослав Сафонов.

По его словам, для этого могут использоваться особенности самых распространенных аккумуляторов - литий-ионных. При первой зарядке на заводе-изготовителе на батареях образуется защитный ионопроводящий слой, сформированный из разложившегося электролита. Барьер защищает электроды от недопустимых реакций с электролитом. Но в случае нарушения барьера может произойти достаточно бурная тепловая реакция. Проще говоря, аккумулятор загорится.

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"Чаще всего подобная реакция может произойти в случае механического повреждения. Например, если пробить аккумулятор острым предметом, - говорит Сафонов. - Но можно добиться подобного эффекта и путем разогрева аккумулятора, подав на устройство определенную команду".

В то же время, если судить по кадрам из Ливана, там произошла более мощная детонация, продолжает собеседник ИА Регнум. По его словам, при обычном хлопке подобного устройства максимум что может произойти - ожог кисти рук или бедра, если устройство лежало в кармане. Здесь же мы видимо гораздо более серьезные повреждения, которые обычно происходят при срабатывании взрывчатки, например - пластида.

"Могу предположить, что организаторы диверсии в Ливане именно так и поступили. Разместили в заводских условиях небольшой объем пластида (или иной подобной взрывчатки) в районе платы устройства. Много не понадобилось - вполне достаточно 20–30 граммов. А в нужный момент на устройство был подан сигнал, что привело к подрыву".

К этому же выводу склоняются многие эксперты в области электронных устройств. В свою очередь издание ABC-News, со ссылкой на источник в американской разведке, сообщило, что масштабная диверсия в Ливане начала готовиться израильскими спецслужбами после окончания неудачной операции против "Хезболы" 2006 года. На эту мысль наводит одновременный подрыв в Ливане пятисот портативных радиостанций icom v82 японской компании ICOM, давно снятых с производства. Предположительно, устройства были заминированы в заводских условиях не менее 15 лет назад. Все это время они ожидали своего часа, исправно выполняя основные функции.

Бомба возле головы

Впрочем, неважно, каким именно способом в устройства заложили взрывчатку. Главное, что за долгие годы ее не удалось обнаружить. Очевидно, пострадавший от взрыва посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани много раз проходил контроль по сканированию взрывчатки, но контроль ничего не выявил. Значит, уже существует технология изготовления и "упаковки" взрывчатых веществ, которая обходит средства контроля. А это угрожает множеству процессов в современной жизни.

Самая очевидная сфера - гражданская авиация. Потенциальные террористы теоретически могут проносить в самолеты заминированные гаджеты и взрывать их. Чтобы этого не допустить, всю технику будут тщательно досматривать и, при любых подозрениях, изымать. То же самое может происходить в любых местах массового скопления людей.

Но даже если человек не планирует терактов, может ли он быть уверен в надежности своих гаджетов? Очевидно, нет. Достаточно посмотреть, сколько смартфонов и иной техники продается на вторичном рынке. А что, если купленный с рук телефон предназначался для человека, которого хотели ликвидировать? Как узнать, из какой он партии и где именно был произведен?

А ведь взрываться могут далеко не только смартфоны. После взрывов в Ливане эксперты советуют очень осторожно относиться к электронным сигаретам и вейпам. Во-первых, в них есть аккумуляторы. Во-вторых, жидкость для них при большом желании можно заранее отравить. В-третьих, при курении ("парении") устройство находится возле головы.

После произошедшего в Ливане любая техника становится источником угрозы. Следовательно, ужесточатся меры контроля за ней, появятся новые ограничения и запреты. А люди, похоже, перестанут смеяться над теми, кто осторожно относится к новым технологиям и не обвешивается "умными" устройствами с ног до головы - от электронных часов и "смарт-колец" до шлемов виртуальной реальности.

Источник - regnum.ru
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