Черное золото с кровью. Как Невзлин и Ходорковский шли по трупам, - Регнум

07:39 21.09.2024 АНДРЕЙ ЗВОРЫКИН

20 сентября 2024



Уже неделю либеральная политэмиграция - вместо полагающейся ей "борьбы с режимом" на удаленке и на деньги евроатлантических спонсоров - увлечена внутренней склокой.



Михаил Ходорковский

12 сентября "Фонд борьбы с коррупцией"*** опубликовал "расследование". Коллеги покойного Алексея Навального* обвинили Леонида Невзлина*, некогда второго человека в компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, в организации покушения на Леонида Волкова*, правую руку Навального.



По утверждению "расследователей", этой весной Волкова якобы могли похитить в Вильнюсе и вывезти в Россию, чтобы передать "в лапы ФСБ". Невзлин в ответ обвинил навальнистов - мол, это они сотрудничают с российскими спецслужбами.



В ответ на вброс от ФБК уже со стороны "ходорковцев" полетел компромат - данные о том, что люди, близкие к руководству ФБК, например экс-юрист фонда Любовь Соболь*, находятся на финансировании у Невзлина.



ИА Регнум уже подробно анализировало эту междоусобицу в лагере релокантов.



Если попытки навальнистов отмежеваться от старой гвардии смотрятся неубедительно (сколько бы Мария Певчих**** ни снимала обличительных фильмов о либералах 1990-х), то подозрения Невзлина в заказе то ли покушения, то ли похищения выглядят вполне правдоподобно. Достаточно вспомнить вехи деловой карьеры вице-президента ЮКОСа.



Тень Ходорковского



Среди когорты "старых" оппозиционеров имя Леонида Невзлина выделяется особо. Один из первых деловых друзей Михаила Ходорковского, Невзлин шагал с ним нога в ногу еще со времен работы в одном из культурных центров ВЛКСМ, с 1996 года занимал должность вице-президента нефтяной компании ЮКОС.



Михаил Ходорковский и глава МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев

В 2003 году пути босса и подчиненного разошлись. Ходорковский, напомним, был арестован и осужден на девять лет по нескольким "экономическим" статьям: мошенничество, присвоение чужого имущества, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, уклонение от уплаты налогов.



Невзлин же воспользовался случаем и улетел в Израиль, где получил гражданство и убежище. О том, что этот человек был "альтер эго" Ходорковского и верным исполнителем его воли, можно судить хотя бы по одному факту. После ареста в новосибирском аэропорту "Толмачево" хозяин ЮКОСа спешно передал именно Невзлину свою долю (70%) акций гибралтарского офшора Group Menatep Limited - эта фирма, в свою очередь, контролировала НК ЮКОС.



Дела ЮКОСа стали одними из самых громких экономических процессов нулевых годов - суммы похищенных и "отмытых" средств, которые назывались на судах в 2004–2005 годах, исчислялись миллиардами. К примеру, в деле Платона Лебедева (экс-главы совета директоров одной из "ходорковских" структур - Group MENATEP) фигурировало хищение принадлежащих государству 20% акций мурманского "Апатита" на сумму 283,1 миллиона долларов - это 26,2 млрд рублей по нынешнему курсу.



Но следует напомнить, что люди Ходорковского оказались не только "ворюгами", но и "кровопийцами".



Параллельно с делом ЮКОСа происходило и расследование по так называемому "делу Пичугина", главный фигурант которого, экс-глава службы безопасности фирмы Алексей Пичугин обвинялся в организации заказных убийств и покушений на жизнь людей, встававших на пути Ходорковского и Невзлина с 1998 по 2002 год.



В ходе следствия был получен ряд доказательств непосредственного участия Невзлина в организации убийств чужими руками.



Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин

Суперприз за убийство - автомобиль



Первым задокументированным кровавым пятном в истории ЮКОСа стала смерть Валентины Корнеевой, убитой 21 января 1998 года на пороге своей квартиры. Поводом для расправы стало нежелание Корнеевой продавать дочернему банку ЮКОСа "МЕНАТЕП" помещения магазина "Чай" на московской улице Покровка, принадлежащего ТОО "Торговая фирма "Феникс", директором которой и была Корнеева.



Лорд-протектор. Почему даже Ротшильд не помог Ходорковскому

Женщина оказалась единственным арендатором в доме, не согласившимся на сделку с МЕНАТЕПом.



По словам свидетелей, осенью 1997 года женщина встречалась с Сергеем Гориным (позже также убитым по заказу руководства ЮКОСа) и Евгением Назаренко, представившимися сотрудниками службы безопасности ЮКОСа. В ходе разговора Корнеевой предложили несколько вариантов сделки, в случае отказа от которых женщине угрожали расправой.



21 января следующего года Валентина Корнеева была застрелена на лестничной площадке возле своей квартиры. Исполнителями следствие признало бывшего милиционера Владимира Шапиро и Михаила Овсянникова, получивших в награду за содеянное 5 тысяч долларов и автомобиль, а организаторами - Леонида Невзлина и Алексея Пичугина.



Подарок ко дню рождения "короля"



Самым громким из преступлений, ответственность за которые несет Невзлин, стало убийство мэра города Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ) Владимира Петухова, совершенное 26 июня 1998 года.



Градоначальник Нефтеюганска "спровоцировал" преступление своей непримиримой позицией по отношению к налоговому произволу со стороны ЮКОСа.



Вступивший на должность мэра 27 октября 1996 года, в мае 1998-го Петухов обвинил компанию в неуплате налогов, от которых та уходит путем использования лазеек в законодательстве, и даче взяток.



Глава Нефтеюганска потребовал возбудить уголовное дело по факту неуплаты, привлечь к ответственности начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции ХМАО, возместить ущерб региону и прекратить вмешательство в политику со стороны компании. Петухов объявил о начале голодовки, которая продлится до начала выполнения требований.



экономика

Нашатырный ЮКОС

Акция протеста продлилась неделю и завершилась после обещания тогдашнего губернатора ХМАО Александра Филипенко взять дело под свой контроль.



Через несколько дней после обещания губернатора, утром 26 июня Владимир Петухов был расстрелян из пистолета-пулемета у здания городской администрации, куда шел на работу пешком, тяжелые ранения получил его охранник Вячеслав Кокошкин.



Подозреваемые в совершении убийства члены камышинской ОПГ Игорь Попов и Вячеслав Приходько позже также были обнаружены мертвыми. Уголовное дело закрыли.



Примечательно, что Петухов был убит в день рождения Ходорковского, возможно, в качестве "подарка" на тридцатипятилетие шефа.



"Мое мнение, что убийство мужа нужно было только Ходорковскому, больше никто не мог. Но надо понимать, что Ходорковский сам это делать не будет. Все в городе говорили, что он собрал вокруг себя Швондеров и Шариковых, а сам приезжал к нам запугивать: вот он, король ЮКОСа", - заявила в ходе допроса на следующий день после смерти Петухова вдова убитого Фарида Исламова.



Новые детали вскрылись в ходе расследования по делу Пичугина, когда упомянутый выше экс-милиционер Владимир Шапиро признался в том, что именно он передал деньги исполнителям убийства Петухова, заказчиками которого назвал Невзлина и Пичугина.



Охота на Рыбина



Очередным преступлением кровавого дуэта стали два покушения на одного из руководителей австрийской фирмы East petroleum handelsgas GmbH Евгения Рыбина. Причиной, по которой руководство ЮКОСа искало смерти Рыбина, стали его настойчивые требования вернуть вложения, сделанные компанией "Ист Петролеум" в развитие двух месторождений нефти, приватизированных ЮКОСом.



Вечером 24 ноября 1998 года Рыбин вышел из дома топ-менеджера ЮКОС-EP Леонида Филимонова, с которым обсуждал предыдущие неудачные переговоры.



На пороге бизнесмена поджидал преступник с пистолетом-пулеметом, совершивший серию выстрелов, которые чудом не задели Рыбина. Исполнитель этого покушения Евгений Решетников в ноябре 2000 года был осужден на 11 лет.



Второе, более подготовленное покушение, состоялось 5 марта 1999 года в Подмосковье. Рыбин в пятницу вечером решил заехать в гости, отправив свою "Волгу", в которой находился водитель и два охранника, домой, попросив заехать за ним через 2–3 часа.



Предприниматель Евгений Рыбин

Когда машина проезжала возле Ново-Хованского кладбища, в нее выстрелили из гранатомета. Водитель Николай Федотов погиб на месте, раненные охранники Рыбина Евгений Филиппов и Алексей Иванов выбрались из автомобиля и попали под автоматные очереди. Отстреляв все патроны, преступники скрылись.



Еще одно неудачное покушение было совершено на бывшего советника Ходорковского Ольгу Костину. Бомба взорвалась у двери в доме ее родителей около 2 ночи 28 ноября 1998 года. По словам Костиной, за покушением стоял ЮКОС.



"Недостаток доказательной базы"



В 2007 году Алексей Пичугин был признан виновным в организации серии убийств и покушений на жизнь и осужден на пожизненное лишение свободы. Свою вину он не признал.



Не признает вину и сбежавший в Израиль Леонид Невзлин, осужденный на пожизненное заочно. По его словам, все дело составлено в связи с его политической позицией, и никаких преступлений ни он, ни Пичугин не совершали. Израиль отказался выдавать Невзлина по причине "недостатка доказательной базы обвинения".



В позиции Невзлина остается непонятным лишь одно: почему "ни в чем не виновный" бизнесмен раз за разом оказывается обвиненным в организации убийств и покушений на жизнь и свободу людей, причем не только со стороны противников его "политической позиции", но уже и представителями своего же лагеря?



*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.



**Физическое лицо, внесенное в список организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности



***Юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесенное в список экстремистов и террористов и признанное в России нежелательной организацией.



****Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесенное в список экстремистов и террористов Источник - ИА Регнум

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