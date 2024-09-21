 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане расхищали лес из крупного государственного резервата "Семей орманы"
07:46 21.09.2024

В Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" выявлен факт хищения леса, сообщает Zakon.kz.
Об этом 20 сентября 2024 года рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

"На территории РГУ "ГЛПР "Семей орманы" в ходе рейдовых мероприятий госинспекторами резервата совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Абайской области был выявлен факт хищения леса", – говорится в сообщении.

Как уточнили в комитете, 19 сентября на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала были обнаружены штабеля заготовленной неотведенной деловой древесины.

"Виновник установлен. По данному факту возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 381-1 ("Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников". – Прим. ред.) КоАП РК".
Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК
Отметим, что 8 июня 2023 года в "Семей орманы" разгорелся крупный лесной пожар. К 9 июня площадь возгорания увеличилась до 30 тыс. га, погибли трое работников лесничества. Пожар ликвидировали более чем через месяц, он унес жизни 14 человек. В связи с гибелью людей в результате лесного пожара 12 июня в Казахстане объявили Днем общенационального траура.

21 сентября 2024

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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