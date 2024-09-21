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Цены на казахстанские зерно и муку не устраивают афганских покупателей
08:21 21.09.2024

21 сентября 2024

Римма Каратаева

Казахстанское зерно и муку с афганского рынка в последние годы вытесняет экспорт из Узбекистана и России. Покупатели из Афганистана готовы дальше работать с казахстанскими поставщиками, но нерешенными остаются, главным образом, вопросы цен на продукцию, сообщает Orda.kz со ссылкой на Eldala.kz.

Ситуацию обсудили на заседании отраслевого совета по вопросам АПК региональной палаты предпринимателей Костанайской области с участием представителей из Афганистана.

"Уже сегодня покупатель может анонсировать свои ценовые запросы. Сегодня у нашего зерна есть хорошее число падения и клейковина. Ассоциация сельхозтоваропроизводителей региона готова напрямую работать с афганскими компаниями и строить партнерские отношения на долговременной основе. Интерес со стороны аграриев есть, важно понять какую цену готовы предложить покупатели",
сказала на заседании представитель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Светлана Михайленко.
Она добавила, что сегодня у многих фермеров есть свои терминалы по отгрузке зерна, поэтому покупатель может напрямую работать с Ассоциацией и быть уверенным в продукте. Также фермеры региона могут предложить на продажу чечевицу, лен, нут и горох.

Председатель Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Костанайской области Александр Бородин отметил, что сегодня казахстанский товар с афганских рынков активно вытесняет мука, произведенная из казахстанского или российского зерна в Узбекистане.

На объемы казахстанского экспорта влияет и высокая стоимость доставки, которая дает большую прибавку к цене. В результате казахстанский товар становится все менее привлекательным на рынке.

По словам представителей афганских компаний, имеются проблемы с отгрузкой муки, которую приходится подолгу ждать, а также с конечной ценой.

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Часто она оказывается выше, чем обговаривалась ранее, и иногда, даже оплатив всю стоимость партии, покупатели остаются ни с чем.

"Последние несколько лет Казахстан активно теряет объемы на нашем рынке. Почти половину заняли российские поставки, еще 30% - узбекские. И удивительно, что мельницы Узбекистана работают на казахстанской пшенице, но предлагают ее дешевле. А казахстанские мельницы неохотно идут на уступки",
сказал представитель Исламской Республики Афганистан Мухаммад Сайед.
По словам казахстанских производителей, Узбекистан дает низкую цену и невысокое качество, а Казахстан готов к стабильным поставкам качественной муки.

Как отметили в Ассоциации, сейчас мельники переживают, что правительство России возьмет на себя возмещение затрат на перевозку зерна и муки, тогда конкурировать на рынке Афганистана казахстанским продуктам станет еще тяжелее.

По итогам обсуждения стороны выразили взаимный интерес к сотрудничеству, но пока остается нерешенным вопрос по цене на зерно и муку.

Источник - Orda.kz
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