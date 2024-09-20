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|Несогласие с режимом. Заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области
08:25 21.09.2024
Бунт в колонии устроили заключенные колонии в Туркестанской области, пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы пояснили, что часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания:
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК. В учреждении находится председатель КУИС, руководство, личный состав ДУИС и Национальной гвардии, а также надзорные органы".
Двоим военнослужащим Национальной гвардии и одному сотруднику ДУИС потребовалась медицинская помощь, поскольку им нанесли незначительные телесные повреждения.
В данный момент ситуация стабилизирована.
Ранее сообщалось, что в колонии Шымкента при загадочных обстоятельствах скончался 37-летний заключенный. В тюрьме мужчина оказался лишь месяц назад. Родственники убеждены, что к его смерти причастны сотрудники учреждения.
Андрей Дюсупов