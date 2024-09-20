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Басмаческое движение: Борьба за свободу и идентичность, - Аскарбек Мамбеталиев
08:29 21.09.2024

20 Сентября 2024
Басмаческое движение: Борьба за свободу и идентичность
Автор: Аскарбек Мамбеталиев

В исследованиях для своей диссертации я обнаружил, что "басмачи" называли себя "Движением за освобождение Туркестана" (Turkestani Liberation Movement). Басмаческое движение, возникшее в Туркестане в начале XX века, стало символом сопротивления советской власти в Средней Азии. Оно представляло собой сложный феномен, который включал в себя как вооруженную борьбу за независимость региона, так и защиту культурных и языковых традиций народов, проживавших на этой территории. Движение басмачей было не только военным противостоянием, но и выражением более глубоких стремлений к сохранению идентичности на фоне насильственной советизации и модернизации, навязанной большевиками.

После Октябрьской революции 1917 года советская власть начала устанавливать контроль над территориями Туркестана - региона, включавшего современные Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмению. Политика коллективизации, экономические реформы и изменения в системе управления вызвали резкое недовольство среди местного населения, чьи традиционные уклады жизни оказались под угрозой.

Одним из ключевых факторов этого недовольства стало изменение языковой политики и распространение двуязычия, которое постепенно вытеснило местные языки из престижных сфер жизнедеятельности. Большевики, используя некоторых представителей местных элит, стремились установить русский как основной язык в управлении, образовании и общественной жизни. В моей диссертации "Language Policies, Attitudes, and Beliefs in Kyrgyzstan" отмечается, что языковая политика велась с помощью не явных методов и местных агентов центральной власти.

Басмаческое движение со временем стало символом борьбы за сохранение традиций и национальной идентичности. В книге Эрнста Янцена "В далеком Туркестане" описывается, как басмачи активно использовали культурные традиции и стремились защитить местные обычаи и образ жизни. В движении участвовали представители различных слоев общества - от крестьян до местной знати, - объединенные желанием сохранить свою независимость и традиции. Янцен также отмечает, что басмачи рассматривали советскую власть как угрозу своим ценностям и образу жизни.

Басмаческое движение широко использовало партизанскую тактику, проводя внезапные нападения на советские гарнизоны и инфраструктуру. Благодаря своей мобильности и знанию местности, басмачи успешно избегали столкновений с регулярными советскими войсками. Местное население, страдавшее от коллективизации и репрессий, активно поддерживало басмачей, видя в них защитников своих интересов и уклада жизни.

Одной из особенностей басмаческого движения было использование местных языков и культурных символов, что позволило им завоевать доверие и поддержку среди населения. В моей диссертации я указываю, что сопротивление языковым реформам стало важной частью их борьбы. Басмачи не просто боролись против политического давления, но также защищали родные языки, которые стали ключевым элементом их культурной идентичности.

Несмотря на поддержку со стороны населения и наличие внешних союзников, движение басмачей стало ослабевать к середине 1920-х годов. Советская власть применила жесткие меры для подавления восстания, включая массовые репрессии и военные операции. К началу 1930-х годов движение было практически подавлено, хотя отдельные группы продолжали сопротивление еще некоторое время.

Советская пропаганда активно изображала басмачей как контрреволюционеров и бандитов, стремящихся вернуть устаревший феодальный порядок. Однако для многих жителей региона басмачи оставались символом борьбы за свободу и защиту своих культурных ценностей.

Несмотря на поражение, басмаческое движение оставило важное наследие в истории Средней Азии. Оно стало символом сопротивления внешнему контролю и борьбы за национальное самоопределение. В постсоветских государствах образ басмачей иногда используется как символ борьбы за независимость. Например, в Узбекистане их деятельность рассматривается как часть истории освобождения от внешнего влияния. В Кыргызстане наследие басмачей также играет роль в современных дебатах о языковой политике и национальной идентичности.

Басмаческое движение было не только военным сопротивлением, но и выражением стремления к сохранению культурных и языковых традиций. Защищая свои родные языки и обычаи, басмачи стремились сохранить самобытность народов Туркестана, что подчеркивает их важную роль в истории региона.

Басмаческое движение в Туркестане стало важной частью истории борьбы за независимость и сохранение культурной идентичности. Хотя оно было подавлено, его наследие продолжает оказывать влияние на современную политику и культурные дискуссии. Басмачи остаются символом сопротивления и борьбы за свободу, подчеркивая важность защиты национальных традиций и языков в условиях внешнего давления и глобальных изменений.

Аскарбек Мамбеталиев

Источник - mnenie.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726896540


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