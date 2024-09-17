Басмачи в Кыргызстане - борцы за свободу и независимость или бандиты? - Зоотбек Кудайбергенов

09:33 21.09.2024 17 Сентября 2024

Басмачи в Кыргызстане - борцы за свободу и независимость или бандиты?

Автор: Зоотбек Кудайбергенов



К 100-летию образования Кара- Кыргызской автономной области и к дню истории и памяти предков.



Все чаще на страницах СМИ (Фейсбук) за последнее время активно обсуждаются вопросы "басмачества" и мнения наших граждан разнятся и прямо противоположные. Одни считают, что "басмачи" - защитники и борцы за свободу и независимость, другие отмечают, что они были бандитами, защищающие узкие интересы баев и манапов.



Кто такие были "басмачи"? Какова была их социальная база? Какие цели они преследовали и за что боролись? Давайте вместе проследим ход событий и разберемся в истинных причинах тех событий?



В советский период развития исторической науки действовал партийный, пролетарский подход к изучению и освещению историографии и общественность была информирована с учетом этих требований. К сожалению, и отечественные наши историки не дали объективной и полной информации об этом явлении, нет ни одной фундаментальной работы, посвященной глубокому и объективному исследованию этой темы даже в период нашей независимости, не исследуются документы того времени, кроме тех, которые стали известны после реабилитации некоторых государственных и политических деятелей.



Вообще слово "басмачество" - по мнению большинства ученых, понятие, созданное советской властью, с целью демонизации своих противников. В него-то, а точнее, в скрывающийся за ним миф, и упираются любые попытки взглянуть по-новому на деятелей той эпохи, дать им "объективную оценку".



Чтобы понять нам сегодня, что же на самом деле было, узнать о чем думали "басмачи", за что боролись, мы должны окунуться и понять суть того времени, "зри в корень", как говорили мудрецы. Так, кто же были "басмачи" на самом деле? Дадим слово активным участникам и свидетелям тех событий.



Как видно из доклада представителя Комиссариата по национальным делам Туркестанской Советской Республики Г. Абдурашитова на 1-м съезде Советов Туркестанской Советской Республики от 27 марта 1919 г.: "Причина и ход кровавого киргизского мятежа 1916 г. всем известны, приказ деспота Николая 2 о мобилизации вольных сынов широких степей Семиречья. Вместо смирного и покорного послушания киргизский народ восстал. Восстал против царского указа. Восстали все от старца по младенца. Приказ не был разъяснен, а народ его не понимал. Все думали, что уводят детей, отнимают у них, чтобы отправить на войну. Может быть, им придется умереть далеко от родины, в чужом краю... Никто не пояснил, что их берут на тыловые работы, никто не указал, что их дети, мужья и отцы идут не на войну, а на работы. Истинные пролетариаты Пржевальского уезда - киргизы были жестоко избиты и расстреляны царскими служителями, вследствие чего бедному, полуголодному и несчастному киргизу пришлось бросить на произвол судьбы, на руку деспотам, свои родные дедовские места, и для того, чтобы спасти свою жизнь, поголовно все киргизское население бежало в разные стороны: кто в Китай и др.. И трудно было забыть, т.к. в Иссыкульском районе было избито почти 40% всего живого населения. Но все же стремление к родным местам было сильнее страха, и часть киргиз возвратилась. Но возвратились опять на беду, ибо те земли, которые киргизы бросили во время бегства, были захвачены крестьянами-кулаками, и вот, возвратившиеся на свои собственные земли киргизы увидели там нового хозяина-захватчика, который не только распоряжался их землей, но еще закабалил их, заставя работать на себя. Оставленные киргизами земли делились между крестьянами-кулаками, и каждый, кто хотел захватывать десятки и сотни десятин земли, захватывал по собственному произволу и желанию. Источник документа: Гражданская война в России и мусульмане: Сборник документов и материалов. - Москва: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. // РГАСПИ. Ф. 122. Oп. 1. Д. 311. Л. 112-113 об. Подлинник.



Как видим из данных источников, объективность и правдивость ни у кого не вызывающих никаких сомнений, - из-за пренебрежения царской власти к колониальным народам, не проведения соответствующей разъяснительной работы среди, в основном не грамотного мусульманского населения, – восстал кыргызский народ от старца до младенца. Значительная часть которых, была расстреляна и избита царскими служителями, в результате чего несчастному киргизу пришлось бросить свои родные дедовские места, и спасая свою жизнь поголовно бежать, в том числе и в Китай. А те, кто по истечению времени вернулись на свою беду, увидели, что их земли захвачены русскими кулаками, которые вынудили их работать на себя.



Также не вызывающие сомнения из документов того времени, информации направляемые руководителями репрессивного органа ОГПУ, главе государства И.В.Сталину видно следующее. Директива № 592 (НАЧАЛЬНИКУ 2 ТУРКЕСТАНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ О ЛИКВИДАЦИИ БАСМАЧЕСКИХ ШАЕК) "Все входящие в состав басмаческих шаек должны рассматриваться как грабители и враги народа и подлежат расстрелу на месте. Все лица, а также целые общества, уличенные в сношениях или помощи басмачам, будут подвергнуты самым суровым карам по законам военного времени. Отряды бывших басмачей, внушающие хоть какие-нибудь сомнения в их лояльности к Советской власти, немедленно обезоруживать и отправлять в Ташкент". Опубл. в сб. док. ЦГАСА, ф. 6, оп. 12, д. 81, л. 9.555-556 и "М. В. Фрунзе на фронтах гражданской войны", стр. 306.№31Ферганская обл. ([Инфсводка].



Оперативная сводка № 45 СПО ОГПУ (Совершенно секретно): "В беседах с источником Бахрами, выражая недовольство национальной политикой советской власти, говорил: "Они (т.е. русские) сами создают националистов. Произведенные аресты националов являются результатом старания великодержавных шовинистов ослабить подрастающие национальные кадры". Активный националист, внук последнего Кокандского хана Худоярхана. Исключен из ЛКСМ. Высказанные им установки настолько интересны и характерны для националистических контрреволюционных группировок, что приводим их подробно: "Социализм - это утопия. В прошлом царствовал один бухарский эмир, а теперь целые десятки. к национальным республикам отношение очень плохое. В Туркестане особая политика: председатель, для отвода глаз, из коренного населения, его заместитель, фактический хозяин - русский. Наши националы не выдерживают такого положения и откатываются к "контрреволюции". Среди выявленной тысячи членов организации бедняки составляли 30 %, середняки - 50 %, батраки и рабочие - 5 % и выходцы из социально враждебных слоев только 15 %. В ряде случаев бедняки и середняки играли в организации активную роль.



Отмечены случаи, когда бедняки вербовали в организации кулаков. На нелегальные собрания крестьяне охотно являлись за 20-25 верст. В Аламединском районе Киргизии русскими кулаками совместно с киргизскими баями было организовано вооруженное выступление против власти. Непосредственным поводом к выступлению послужили хлебозаготовки.



Общее количество репрессированного за этот период антисоветского элемента составляет 8228 человек. От репрессий бежало и ушло в банды 4595 человек. Наблюдается значительный рост эмиграционных настроений в пограничной с Китаем полосе. В течение 1930 г. число эмигрировавших и задержанных при попытке эмигрировать составляло 10 636 человек. С января по 25 мая 1931 г. в Китай эмигрировало 8755 человек. Эмиграция, в основном, объясняется продовольственными затруднениями в пограничной полосе и допущенными здесь перегибами при скотозаготовках. Обращает внимание, что в текущем году большой процент эмигрантов составляют середняцкие, бедняцкие хозяйства и колхозники. Обследование некоторых пограничных районов показало, что местами в Китай эмигрировало до 30 % всего населения. В Кучумском районе были предотвращены откочевки 100 хозяйств, направлявшихся в Китай вместе с сельской партийной ячейкой. Источник: "Совершенно секретно": Лубянка - Сталину о положении в стране (1922 – 1934 гг.). Т. 9. М. – 2013. Стр. 460-481 Архив:Ф. 2. Оп. 9. Д. 509. Л. 1-36. Копия. Оперативная сводка № 45 СПО ОГПУ о деятельности националистических группировок и их лидеров в Средней Азии, Закавказье, Северо-Кавказском крае, Татарии, Казахстане. Сентябрь 1931 г..



Руководитель ОГПУ Миронов сообщает руководителям ОГПУ г. Москва, т.т. Мессингу, Ольховскому, в оперразведсводке №132 "Положение в Гульчинском районе Ошского округа донесено специальной запиской № 7/8802 от 16 июля 1930 г.: "Басмачество в Ошском округе разрастается: растет количество банд, идет обрастание действующих уже банд. К басмачам присоединяются группами бедняки и колхозники. Нашим отрядам, как правило, помощи не оказывают, тоже относится к ряду русских сел. Состояние басмачества в культурной полосе на сегодня реально угрожает хлебозаготовкам, хлопку, налоговой кампании. Выходцев из Джаляль-Абадского района - 49, членов сельсовета - 2, служащих - 1, членов партии - 2, комсомольцев - 1, быв. джигитов - 15, курбашей - 1, баев - 9, середняков - 16, бедняков - 28. Дополнительные сведения собираются. Банда активная, производит грабежи и активно агитирует против хлебозаготовок.



№412 Председатель Кизыл Сыгирского [сельсовета], находившийся в течение двух месяцев при банде Ирмата, собрал для таковой у населения до 2 тыс. руб. За последние две недели банда обросла за счет присоединившихся добровольцев на 50%.



№413 Приняты меры не допуска к уходу [в] банды провоцируемых. Запрещены какие бы то ни было аресты в кишлаке без согласования ГПУ, запрещено заочное осуждение судами; проводим работу по изъятию пособников, разоружению населения. В округе действует комиссия Средазбюро с нашим представителем по ликвидации перегибов, наказанию виновных. Банды растут за счет, главным образом, социально близких нам слоев населения. Под видом басмачества начинает проявлять активность уголовный элемент, производя ограбления и кражи из кооперативов и других организаций. Басмачеством пытаются воспользоваться байство, враждебные элементы из советских и хозяйственных] организаций. Лозунги басмачества сводятся в основном к срыву основных хозяйственных кампаний. Ведется широкая агитация в массах, используются допущенные ошибки. Перегибы, безобразия". Источник: ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 3. Л. 439-444. Заверенная копия. № 5777 в ОГПУ от ПП ОГПУ по Средней Азии о басмаческих формированях в Ошском округе 31 июля 1930 г., № 132.



Как видно из приведенных сведений ОГПУ, социальный слой басмаческих формирований составляли в основном бедняки, батраки, средняки, причем следует отметить, что бедняки, в некоторых случаях, вербовали кулаков. В басмаческие формирования вливались и кыргызы – представители власти, партийные и комсомольские лидеры. Главная причина та же, что было и при царизме, пренебрежение представителей власти к местному населению, репрессии и перегибы, издевательства, передача земель кыргызов переселенцам, раскулачивание, пренебрежение к местным традициям и верованию.



Из этих достоверных документов следует выделить ряд существенных моментов:



Во-первых, "басмачеством" пытались воспользоваться байы, и другое богатое сословие, хотя в советской пропаганде указывалось наоборот, будто бы байы, насильно заставляли крестьян вступать в басмаческое формирования, угрожая их жизни и здоровью.



В-вторых, членами "басмачества" выступали некоторые кыргызы, обладающие властью в советских и хозяйственных организациях, коммунисты, комсомольцы, которые были образованными, и принадлежали к богатому сословию. Не секрет, что именно дети некоторых средняков, баев, манапов, биев, руководителей религиозных организаций, имея возможность и получив образование, поддержали советскую власть, вступили, в комсомольские, партийные органы, органы местного самоуправления. Однако, они были против преследования их по социальному происхождению, к другим местным кадрам, репрессиям, перегибам при проведении реформ, раскулачиванию, великорусскому шовинизму, пренебрежительному отношению к местным традициям и верованию. А те, которые не выступали против советской власти, были репрессированы впоследствии, за свое социальное происхождение (байско-манапское, религиозное). Причем, как отмечают многие историки, анонимки и доносительство, было введено в ранг повседневной жизни, и при этом, кыргызы доносили на кыргыза.



В-третьих, как видно из сведений ОГПУ, лозунгами "басмачества" были в основном: срыв основных хозяйственных компаний, к реформам и раскулачиванию.



В-четвертых, под видом "басмачества" активно выступает уголовный элемент, совершая грабежи, кражи и другие преступления. Эти преступления коммунистической идеологией были приписаны "басмачеству", с целью демонизации своего противника. Поэтому следует разграничивать их.



В-пятых, нередко арестовывали по наговорам и была практика заочного осуждения, в том числе неправосудными органами("троойками", "особыми комиссиями" и т.д.).



О том, что в стране были серьезные перегибы в национальном вопросе, что бесчинствовал великорусский шовинизм писал и В. И. Ленин. Как видно из его записки, адресованная Каменеву Л.Б. " О борьбе с великодержавным шовинизмом" от 06.10. 2022 года, он пишет: " Т. Каменев! Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами". (Источник: В. И. Ленин. Поли. собр. Соч. т. 45, стр. 214).



И.В. Сталин на XII съезде партии, 25 апреля 1923 г., говорил: "Положение в ряде национальных республик (Украина, Белоруссия,Азербайджан, Туркестан) усложняется тем, что значительная часть рабочего класса, являющегося основной опорой Советской власти, принадлежит к великорусской национальности. В этих районах смычка междугородом и деревней, рабочим классом и крестьянством встречает сильнейшее препятствие в пережитках великорусского шовинизма как в партийных, так и в советских органах. В этих условиях разговоры о преимуществах русской культуры и выдвигание положения о неизбежности победы более высокой русской культуры над культурами более отсталых народов (украинской, азербайджанской, узбекской, киргизской и пр.)являются не чем иным, как попыткой закрепить господство великорусской национальности".( И. В. Сталин. Сочинения, т. 5, стр. 262-275).



Нельзя не согласиться с профессорами, докторами политических и философских наук из России Л. Е. Бляхер, И. Ф. Ярулин, которые пишут: "В феврале 1918 г. в Ташкент прибыли войска, уничтожившие двоевластие в пользу СНК. То, что в ходе боев погибло свыше 10 тыс. мирных жителей, особой рефлексии не вызвало. Гораздо более неожиданным для метрополии было массовое участие в повстанческих отрядах того самого местного населения, которое, собственно, и предполагалось освобождать от "феодально-байских" пережитков. И если крупные города, изначально функционировавшие в качестве имперских центров, так или иначе, контролировались большевиками, то за их пределами власть Советов заканчивалась. Уже к 1920 г. этап политической борьбы сменился этапом борьбы партизанской, этапом народной войны. На авансцену выдвинулись местные лидеры и курбаши, пользовавшиеся поддержкой населения. Опора на маргинальные слои, пренебрежительное отношение к местным обычаям, религии ("феодальные пережитки"), родовым связям - все это наложило свой отпечаток на репутацию "освободителей из метрополии" в глазах жителей региона. На смену влиятельным муфтиям и политикам пришли предводители низовых движений. Но если из метрополии происходившее виделось как борьба с бандитами, то местное население, как мы постараемся показать ниже, фиксировало совсем иные процессы. Основные очаги сопротивления на территории бывшего Бухарского эмирата и Туркестана были ликвидированы к середине 1920-х годов. В начале следующего десятилетия противодействие советской власти в Центральной Азии если не исчезло полностью (за исключением эпизодических вторжений Джунаид-хана), продолжавшихся до его смерти в 1938 г. Однако концепт "басмачи" не утратил своей актуальности. Напротив, его семантика расширяется. Речь идет уже не только о вооруженных бандитах и налетчиках, мешающих строительству новой жизни. Появляется понятие "социальная база басмачества". Благодаря ему круг "басмачей" стремительно растет. Кроме тех, кто, собственно, с оружием в руках сражался с Красной армией, он охватывает теперь и "феодально-байскую верхушку", равно как и "реакционное духовенство". Но этим дело не ограничивается. Не менее страшной "пробасмаческой" силой предстает и "нарождающаяся национальная буржуазия" - те самые джадиды, которые по мере сил поддерживали Советы. И поскольку первые руководители советских республик в Средней (Центральной) Азии вышли из этой среды, они, естественно, тоже попадают в пособники басмачества, чья националистическая политика способствовала умножению басмаческих банд. В итоге практически весь политический слой новых республик оказался "на крючке" стигмы басмачества. Многие его представители, были отстранены от должности и расстреляны. Иными словами, расширительная трактовка понятия "басмач" позволяла радикально "зачистить" регион, ликвидировать все сколько-нибудь неблагонадежные элементы. Ведь к "феодально-байским" и "буржуазным" элементам можно было отнести и национальную интеллигенцию, и политическое и хозяйственное руководство, то есть всех, обладавших хоть каким-то авторитетом среди населения. И хотя репрессии носили селективный характер, тем счастливцам, которым удалось избежать подвалов НКВД, приходилось демонстрировать не просто лояльность, а сверхлояльность. В противном случае их перспектива была более чем очевидной. "Басмачи" превратились в некий аналог "иблиса" (дьявола), темной силы, борьба с которой могла продолжаться вечно". Источник: Л.Е.Бляхер, И.Ф.Ярулин в работе "КТО ТАКИЕ БАСМАЧИ? СОВЕТСКОЕ МИФОТВОРЧЕСТВО И СТИГМАТИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ, источник № 2 (81) 2016 журнал "ПОЛИТИЯ".



В результате такой репрессивной политики пострадали отцы - основатели нашего государства, видные государственные и общественные деятели Кыргызстана:. Абдрахманов, А. Сыдыков, И. Арабаев, Х. Карасаев и десятки тысячи других патриотов страны.



Историк Дж. Джунушалиев пишет: "Объективный анализ архивных материалов показывает, что в ходе борьбы, с так называемыми "проявлениями буржуазной идеологии"" в Кыргызстане безвинно пострадало большое количество людей, прежде всего почти весь цвет с неимоверным трудом создаваемой национальной интеллигенции. Как известно в первые годы революции в Кыргызстане не было экономической базы для развития капитализма, а, следовательно, и класса буржуазии". Источник: Дж. Джунушалиев время созидания и трагедий 20-30 годов ХХ в. ". Издательство "Илим", Бишкек, 2003 г..



Об этом писали и говорили, многие историки республики( Т.Жоробеков, З.Курманов, А.Болпонова, А.Карыева и др.)



Особенно досталось той части кыргызской интеллигенции, которая занималась исследованиями, просвещением и пропагандой эпоса "Манас", ставили пьесы и спектакли. Представители власти усмотрели в "Манасе" проявление буржуазно-кулацкого национализма", а в чем это проявилось, не указали, и лишь одному богу известно, что они имели в виду.



Как известно, доктору исторических и археологических наук А.Н.Бернштаму удалось установить местонахождение могилы легендарного предводителя кыргызов – Манаса, что ныне называется кумбоз Манаса, что в Таласском районе, хотя как видно из архивных памятников Кыргызстана 1940 года, оно указывалось как "могила Манаса". В ходе раскопок могилы Манаса, установлено, что ниже могилы 4-6 метров, в которой были женские предметы без скелета, обнаружен скелет, длина которого превышает 2 метра 50 см, и, по мнению Бернштама А.Н., это был скелет Великого Манаса, который в истории значится под именем Яглакхара, предводителя кыргызов, победивших Уйгурский каганат. С его доводами согласились все ученые Кыргызского филиала Академии наук СССР. Учитывая, что хан Манас(Яглакар хан) умер в 847 году, ЦК КП и СНК Киргизской Республики решил провести юбилей 1947 году.



Мне в архивах ЦК КП Кыргызстана удалось найти документы, подтверждающие эти обстоятельства. Так, параграфом № 8 от 8 сентября 1947 года на повестку дня Бюро ЦК КП Кыргызстана был внесен вопрос о проведении в 1947 году юбилея Кыргызского героического эпоса "Манас". В протоколе Бюро ЦК КП Кыргызстана отмечается: "На основании исторических данных, разработанных киргизским филиалом Академии наук СССР, создание героического эпоса "Манас" относится к середине 9 века, "началу активной борьбы кыргызского народа за свою независимость". В целях дальнейшего развития национальной культуры кыргызского народа, величайшим памятником которой является героический национальный эпос "Манас", Бюро ЦК КП Кыргызстана постановляет: 1. Провести в 1947 году празднование 1100-летнего юбилея эпоса "Манас". 2. Утвердить Республиканский юбилейный комитет организаций, связанных с 1100-летием эпоса "Манас".



Однако, как известно, празднование не состоялось. Более того, все инициаторы и поддержавшие это мероприятие были обвинены в "буржуазно-кулацком национализме", "пантюркизме" и расстреляны, либо умерли от пыток в застенках ОГПУ, или погибли отбывая сроки длительного наказания. При этом надо отметить, что большинство подверглось репрессиям не судебными органами осуществляющих правосудие, а так называемыми "тройками", "особой комиссией" и другими неправосудными совещательными органами. Были репрессированы не только они, но их родственники и близкие. Среди репрессированных, видные деятели государственной власти и управления, партийные работники, работники культуры и искусства: первые секретари и заместители ЦК КП КССР: К.Кенебаев, М.Аммосов, М.Белоцкий, Х.Джээнбаев, председатель Совнаркома республики Б.Исакеев, другие видные государственные и общественные деятели: Т.Айтматов, Т.Джолдошев, К. Тыныстанов и другие. Не пощадили даже переводчика ЦК Киргизии К. Рахматуллина, за сделанный им перевод эпоса "Манас", лингвиста Е.Д. Поливанова, а фольклорист К.Мифтаков повесился сам, хотя они не представляли никакой опасности для советской власти. Повезло А.Н.Бернштаму, который жил в Ленинграде, но и там его достали, не давали печатать его статьи и книги, подвергали критике и другим преследованиям, в результате чего, в возрасте полных сил и энергии в 46 лет он умер.



В результате таких репрессий большинство чиновников различного уровня и по сей день боятся признать Манаса великодушного – исторической личностью, как например нынешний директор института истории НАН КР А.Асанканов, который считает, что Манас - эпический герой, собирательный образ, сказка. Занимая такую должность в НАН КР, имея такую "коммунистическую партийную" позицию, навряд ли он и возглавляемый им институт, будут заниматься так нужному сегодня кыргызам и Кыргызстану,- глубоким исследованием темы Манаса. Но отрадно, что наш Президент КР С. Н. Жапаров обращаясь к народу, говорит о духе Манаса, поддерживающих кыргызов, как о исторической личности!



Как известно, во всех республиках стран СНГ, после обретения независимости принимаются меры по глубокому объективному исследованию, осмыслению и пересмотру, освещению исторических событий, реабилитации невинно осужденных, расстрелянных патриотов своих стран. В 2021 году Верховный суд Узбекистана рассмотрел и оправдал около 400 человек обвиненных советской власти в "басмачестве". "100 000 наших соотечественников были репрессированы, расстреляны. Эти "басмачи" были борцами за национальную независимость. Они были лучшими представителями нашего народа. Тоталитарному режиму не нужны были умные люди, которые бы открыли глаза нации, укрепили бы ее самосознание, и далее надо это развивать, - сказал по этому поводу Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



В нашей республике принимаются определенные меры по восстановлению справедливости. Жогорку Кенеш КР принял в первом чтении законопроект о реабилитации всех невинно осужденных и пострадавших в ходе репрессий, и надеемся, что в октябре-ноябре этого года депутаты примут Закон в целом. Это требование сегодняшнего времени, и к этому взывают духи неправедно убиенных.



Докторант по истории, КГУ им. И.Арабаева, генерал-майор юстиции З.Кудайбергенов Источник - mnenie.akipress.org

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