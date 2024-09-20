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Как мигранты в России адаптируются к трансформациям на рынке труда?
13:26 21.09.2024

Феномен массовой трудовой миграции граждан ЦА в Россию далеко не нов. Специфика трудовой миграции со временем менялась, в том числе под воздействием трансформационных процессов на российском рынке труда. Владимир Мукомель в своей статье исследует процесс адаптации мигрантов к трансформациям на российском рынке труда на основе результатов опросов среди мигрантов, которые проводили в разные годы. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Адаптация к рынку труда в 2000–2019 гг.

В первые два десятилетия нового века процесс адаптации трудовых мигрантов шел сразу по нескольким направлениям. Во-первых, мигранты постепенно адаптировались к новой специфике рынка труда. В начале 2000-х у мигрантов практически не было другого выбора, кроме как работать на стройках, в сферах торговли и ЖКХ. Со временем произошла диверсификация видов деятельности. Уже в начале 2010-х мигранты получили доступ к таким сферам, как гостиничный бизнес, общественное питание, транспорт, складское хозяйство, персональные услуги.

Во-вторых, изменились условия отношений с работодателем. Результаты опросов демонстрировали, что во многом в прошлом остались ситуации, когда в 1990-х и начале 2000-х работодатель мог не выплачивать зарплату, отнимал у рабочего документы и т. д. Этому способствовали в том числе законодательные изменения.

Следствием изменения этих отношений стало то, что разница в средней зарплате мигрантов и местных россиян начала постепенно снижаться. До 2014 года разница могла достигать 40–50 %, и уже к 2017 году разрыв сократился вдвое.

В-третьих, в ходе законодательных реформ в сфере миграции 2013–2016 гг. был упрощен легальный доступ к рынку труда для мигрантов. Была усовершенствована системы учета мигрантов, снижены административные барьеры и коррупционные риски, а также регионы получили больше полномочий в сфере регулирования миграционного потока. Это привело к тому, что возросла доля мигрантов, имеющих законные основания на трудовую деятельность, хотя примерно треть из них обычно остается в тени.

Во-вторых, мигранты указывали, что постепенно отношение местных к ним в данный период начало улучшаться. Автор связывает это со временным исчезновением миграционной повестки из СМИ после 2013 года.

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Трансформация рынка труда после 2020 года

Пандемия вначале довольно сильно ударила по трудовым мигрантам. Они сталкивались с массовыми сокращениями. Однако, несмотря на кризисную ситуацию, в которой они оказались, и несмотря на лишение источников дохода, большинство мигрантов сохраняли оптимизм в отношении перспектив российского рынка труда. 77 % опрошенных в тот период мигрантов не собирались возвращаться на родину, несмотря на сложившуюся картину.

Оптимизм в итоге был оправданным. Весной 2020 года Россию покинули многие граждане Белоруссии, Молдавии и Украины. Одновременно с этим повышался уровень дефицита кадров. Уже к ноябрю 2020 года ситуация с трудоустройством мигрантов практически вернулась к допандемийному состоянию. Более того, среди респондентов, сменивших за этот период сферу деятельности, 51 % отмечали, что их новая работа лучше предыдущей.

В 2022–2023 гг. возникла новая ситуация, связанная с санкциями и оттоком уже части местного населения. Трудовые мигранты в этот период были заняты в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и бытовых изделий, строительства, ЖКХ, транспорта, складского хранения, гостиничного бизнеса и общественного питания.

Несмотря на позитивные изменения на рынке труда в виде сокращения разрыва зарплат, нельзя утверждать, что граница между мигрантским и немигрантским сегментами российского рынка труда размывается. Это несмотря на то, что работодатели преимущественно готовы к привлечению иностранной рабочей силы. Основной проблемой остается квалификация мигрантов, именно она определяет разрыв в оплате труда и в целом занятость мигрантов в конкретных сегментах.

Трудовые мигранты продемонстрировали высокий уровень адаптивности к внешним изменениям. Они постепенно улучшали свое положение на рынке труда, открывая для себя новые сегменты и воспользовавшись дефицитом рабочей силы на определенных направлениях. Положительным изменениям во многом способствовали реформы миграционного законодательства в 2013–2016 гг.

Полную версию статьи "Трудовая миграция в России: адаптация к трансформациям рынка труда" читайте в Журнале Новой экономической ассоциации (стр. 233–240).
https://journal.econorus.org/pdf/NEA-63.pdf

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726914360


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