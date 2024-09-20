ВС РФ отбили очередные атаки ВСУ в направлении Глушково

14:06 21.09.2024

ВС РФ отбили очередные атаки ВСУ в направлении Глушково – итоговая сводка Readovka за 20 сентября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 20 сентября в разрезе СВО. Русская армия снова успешно отбила попытки ВСУ прорваться к Глушково Курской области.



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