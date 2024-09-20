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|ВС РФ отбили очередные атаки ВСУ в направлении Глушково
14:06 21.09.2024
ВС РФ отбили очередные атаки ВСУ в направлении Глушково – итоговая сводка Readovka за 20 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 20 сентября в разрезе СВО. Русская армия снова успешно отбила попытки ВСУ прорваться к Глушково Курской области.
Кто нервничает, тот ошибается
Русское контрнаступление в Курской области поставило противника в тяжелую ситуацию. Угроза обвала фронта между селами Ольговка и Погребки, после того как 155-я бригада морской пехоты ВС РФ овладела Любимовкой, стала для ВСУ непосредственной. Неприятель начал новые серии атак в районе Обуховки и Веселого в надежде принудить русские войска ГрВ "Север" снять с наступления дополнительные силы для прикрытия Глушково. Однако, в отличие от прежних попыток напрямую пробиться через эти населенные пункты, ВСУ попытались совершить фланговый обход к востоку от них. Противник в Курской области, как и прежде, надеется тактикой "просачивания" обеспечить себе шанс на глубинный прорыв в направлении Глушково, чтобы получить возможность атаковать наступательную группировку ВС РФ в тыл. На данный момент попытки неприятеля пробиться в обход сел Веселое и Обуховка не принесли успеха. Волна накатов разбилась о позиции ВС РФ в лесопосадках у свинофермы восточнее Веселого.
Важно отметить, что удары украинских подразделений характеризуются высокой степенью напряжения всех наличных сил. Можно даже сказать, что присутствует некая нервозность вследствие того, что первичная атака на Глушково 14 сентября не просто не остановила наступление русских частей. Сам неприятель потерял большое количество людей и техники, не добившись результата.
Складывающаяся ситуация теперь требует от Киева откровенно наплевать на бережливость и бросить дополнительные силы в очередные атаки. Из Харьковской области с недавних пор начали прибывать новые подразделения ВСУ. В частности, отмечено наличие бригады, сформированной на базе 15-го погранотряда ГПСУ. Ранее данное подразделение занимало позиции у села Синьковка на Купянском оперативном направлении. Из этого напрашивается вывод, что командование ВСУ продолжило снимать с других участков фронта силы для насыщения оккупированной зоны Суджанского и Кореневского районов в попытках стабилизировать положение под натиском русского контрнаступления. Кроме того, противник это делает для формирования новой ударной силы, которая, по задумке Киева, должна пробиться в Глушково и встать по южному берегу реки Сейм. В свою очередь, наступление от границы Сумской области в направлении этого поселка ведется подразделениями, ранее выведенными в резерв из-за частичной утраты боеспособности в начале вторжения в Курскую область. Но, как и в первую фазу атаки на территорию России, командование противника совершило ошибку. Оно смешало в одну группировку как относительно боеспособные батальонные тактические группы, вычлененные из 21-й ОМБр, так и откровенно потрепанные, потерявшие до половины состава части 95-й ОДШБр и прочую сборную солянку из подразделений. Тем не менее неприятель все еще надеется на успех прорыва, если пустил в бой даже вышеуказанную 21-ю мехбригаду с ее "Леопардами-2А5", поставленными из Швеции.
Характер действий ВСУ указывает на то, что они пошли ва-банк. Учитывая конфигурацию линии фронта и географию местности, прилегающей к зоне вторичного прорыва противника в Курскую область, то можно ожидать следующий вариант развития событий. Попытка обхода района сел Обуховка – Веселое восточнее, напрямик в сторону Глушково, приковывает к себе внимание главных сил прикрытия районного центра. В то же время неприятель обозначил свою заинтересованность в действиях уже западнее Обуховки и Веселого – он попытается овладеть населенным пунктом Волфино. Важно заметить, что задача ВСУ – вовсе не занять Глушково ради самого поселка. Цель неприятеля состоит в том, чтобы нарушить взаимодействие тылов и сил ВС РФ, наступающих южнее Коренево, после чего армия незалежной планирует нанести удар в спину нашим бойцам. В связи с этим противник может действовать, исходя из обстановки. А она требует от него пытаться атаковать не только по одному единственному направлению против Глушково. Это обусловлено необходимостью исключить угрозу заслона в Обуховке и Веселом. Иными словами, продвинувшись чуть восточнее этих населенных пунктов, неприятель может предпринять атаку и западнее в надежде охватить русские подразделения в них. По потенциальному плану ВСУ это должно привести к отходу наших бойцов в район Глушково – Кобылки – Серповка. Все сводится к задаче прижать русские части к Сейму и не дать им воспрепятствовать переносу атаки армии незалежной в тыл 155-й бригаде ВС РФ и другим силам наступления в Кореневском районе.
Данный план нельзя назвать глупым, но вот его исполнение подкачало. Противник несет громадные потери в людях и технике, а отхода ВС РФ к Глушково добиться он не сумел. Но то и понятно – именно на эту операцию неприятель возлагает большие надежды, так как она ни много ни мало должна спасти истекающие кровью части ВСУ в зоне первичного прорыва.
Стоит описать и причины нервозности украинского командования. Как и сказано выше, угроза обвалить фронт на севере зоны прорыва у Коренево стала для ВСУ быстро шагающей навстречу реальностью. Особенно такой исход событий вероятен после утраты контроля над Любимовкой. Южнее Суджи русские войска атаковали противника, расположенного в селе Плехово. Цель командования ВС РФ очевидна – выйти к государственной границе южнее Суджи и начать наступление по сходящимся направлениям: от Успеновки и Гордеевки на западе и от полосы Гуево – Горналь на востоке в направлении Юнаковки в Сумской области. Именно через это село проходит трасса Н-07 на Суджу, от которой снабжается вся группировка ВСУ в зоне первичного прорыва в Курскую область. Нетрудно себе представить, как нервничает Киев, пытаясь забросать позиции ВС РФ трупами своих солдат и сжечь любое количество техники, лишь бы остановить наше наступление. Помимо этого, противнику необходимо высвободить силы для защиты своего единственного пути снабжения.
Вчера, 19 сентября, главным событием дня стала ликвидация возможности ВСУ бесперебойно снабжать свои силы в Покровско-Мирноградском оборонительном районе по железной дороге.