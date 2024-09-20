Ближний Восток на стратегическом перепутье. Тотальная война ближе, чем когда-либо, - Антун Роша

14:36 21.09.2024

Advance

Хорватия



Ближний Восток на стратегическом перепутье. Тотальная война ближе, чем когда-либо

Advance: в израильских планах большой войны не все гладко



У Израиля несомненно был план по нападению на Ливан, пишет Advance. В связи с тем, что взрывающиеся устройства задействовали раньше, чем планировалось, момент неожиданности Тель-Авив упустил. Этот факт подсказывает: что-то у израильтян пошло не так.



Антун Роша



Смертоносные израильские удары, которые уничтожили радиооборудование и пейджеры "Хезболлы", перешли все красные линии, как заявил лидер "Хезболлы" Хасан Насралла в речи, обнародованной, когда здания в Бейруте сотрясались от оглушительных ударов израильских самолетов.



Ливан и "Хезболла" обвиняют Израиль в ударах по коммуникационному оборудованию "Хезболлы", в результате которых погибли 37 человек, а ранены около трех тысяч, из-за чего ливанские больницы переполнены. Израиль прямо не прокомментировал удары, хотя на самом деле все понимают, что это израильская операция. Источники в спецслужбах сообщают, что, по-видимому, ее провел израильский Моссад, известный своими изощренными атаками за рубежом.



"Нет сомнений, что по нам нанесли мощный удар, беспрецедентный в истории сопротивления и Ливана", - заявил Хасан Насралла в своем телеобращении, снятом в неизвестном месте. "Такие убийства и преступления, пожалуй, не знают аналогов в мире", - сказал он, появившись на красном фоне.



"Удары нарушили все красные линии. Враг обошел все проверки, законы и мораль", - подчеркнул Хасан Насралла, отметив, что атаку можно считать военным преступлением или объявлением войны.



Израиль заявил, что его самолеты бомбили Южный Ливан ночью, а "Хезболла" сообщила, что авиационные удары продолжались в приграничном регионе и сегодня утром.



В своей речи, в которой он пытался показать, что "Хезболла" не боится полномасштабной войны против Израиля, Насралла сказал, что "Хезболла" ожидает вступление израильских войск в Южный Ливан и что это даст "исторический шанс" ударить по неприятелю.



Хотя он описал удары как беспрецедентные, обвинив Израиль в попытке убить пять тысяч человек, он преуменьшил потери "Хезболлы", сказав, что структура организации не нарушена. "Да, по нам нанесли сильный удар, но такова природа войны. Мы знаем, что наш враг обладает технологическим преимуществом, и никогда не утверждали обратного", - сказал Хасан Насралла.



Выступил и главный союзник "Хезболлы" Иран. Глава иранской Революционной гвардии Хуссейн Салами заявил, что Иран и ось сопротивления даст "сокрушительный ответ".



Два израильских военнослужащих убиты в боях в четверг на севере Израиля, как сообщила израильская армия. Израильское издание N12 News передало, что один погиб от дрона, а второй от противотанковой ракеты, пущенной "Хезболлой" через ливанскую границу.



Разумеется, взрывы электронных устройств вызывали панику по всему Ливану. Многие перестали использовать электронные устройства, опасаясь, что в их карманах лежат потенциальные бомбы.



Хасан Насралла заявил, что тысячи пейджеров взорвались одновременно в больницах, аптеках, на рынках, площадях и улицах, где погибли мирные люди, женщины и дети. "Этой операцией враг преступил все законы и красные линии", - повторил он.



Ливанский премьер Наджиб Микати призвал Совет безопасности Организации Объединенных наций занять жесткую позицию и остановить, как он выразился, израильскую "агрессию" и "технологическую войну" против его государства.



Израиль сообщает, что конфликт с "Хезболлой", как и война в Газе против ХАМАС, - часть полномасштабной региональной конфронтации с Ираном.



Еще в декабре прошлого года израильский министр обороны Йоав Галлант заявил, что на Израиль идет атака с семи разных направлений: Газы, Ливана, Сирии, Западного берега, Ирака, Йемена и Ирана. По его словам, в последние несколько дней резко выросла напряженность на севере; в Газе по-прежнему ведутся бои с потерями. На Западном берегу израильская армия расширяет присутствие, а хуситы наносят ракетные удары и атакуют беспилотниками из Йемена.



В конце прошлого месяца Йоав Галлант сказал своим коллегам министрам, что Израиль сейчас стоит "на стратегическом перепутье". Один путь ведет к договору о перемирии и освобождению заложников в Газе, умиротворению на севере и возможному укреплению регионального союза, в том числе с саудовцами, против Ирана (над этим США работают уже давно, особенно старалась прошлая администрация Дональда Трампа). Второй путь, как сказал Йоав Галлант, может привести к увязанию Израиля в Газе, невозможности освободить заложников и эскалации на севере. Причем израильские силы окажутся растянуты вдоль границ государства.



"Хезболла" обещала ответить Израилю, хотя вот уже 11 месяцев между ними не прекращается огонь.



Один из вопросов, насколько "Хезболла" и, конечно, Иран, готовы начать тотальную войну, или этот удар взрывающимися устройствами заставит их взять паузу на размышление о том, что Израиль может устроить им еще. Второй вопрос, достаточно ли Израиль готов к конфликту, который сейчас может резко обостриться и превзойти все, что мы видели на последние 11 месяцев?



Сам факт того, что большая война может вот-вот начаться, несомненно, заставляет Израиль задуматься, стоит ли атаковать первым. Кроме того, израильские спецслужбы сначала планировали сделать подрыв пейджеров первым ударом в рамках полномасштабной войны против "Хезболлы". По крайней мере так пишет издание Axios, которое ссылается на анонимные американские и израильские источники. Однако потом израильтяне решили действовать раньше, так как один из членов "Хезболлы" заподозрил, что с устройствами что-то не так и хотел сообщить своим командирам, как передал Al-Monitor, сославшись на собственные источники.



Всего несколькими днями ранее другой члены "Хезболлы" заподозрил, что устройства изменены, а затем был убит, сообщает Al-Monitor.



Узнав об этих подозрениях, израильские лидеры якобы обсудили возможность незамедлительно начать полномасштабную войну, чтобы сохранить удар пейджерами в качестве вводного. Также они подумывали оставить все как есть, хотя существовала вероятность, что операция провалится, передает Al-Monitor.



В любом случае устройства сдетонировали, и можно предположить, что больше таких акций не будет, прежде всего, потому, что члены "Хезболлы", вероятно, какое-то время просто не будут приближаться к электронным устройствам, не прошедшим тотальную проверку.



Но какова судьба израильского плана по нападению на Ливан? Момент неожиданности уже явно упущен. Если израильтяне хотели воспользоваться взрывающимися устройствами как увертюрой к полномасштабной войне против "Хезболлы", то нападать нужно было еще прошлой ночью. Тот факт, что они этого не сделали, подсказывает, что какие-то их планы были нарушены. Если информация, которой располагают некоторые источники, правдива, то, похоже, израильтяне действительно были вынуждены подорвать устройства раньше намеченного срока, вероятно, из-за подозрений членов "Хезболлы".



Да, израильские войска все еще могут напасть, может, завтра, а может, уже сегодня ночью, но "Хезболла" сейчас максимально готова и ждет нападения.



Идея о том, что из-за этого удара Хасан Насралла утратит влияние или что "Хезболла" начнет разрушаться изнутри, совершенно нереальна. Израиль, конечно, понимает, насколько "Хезболла" компактная организация, которая и существует, прежде всего, чтобы давать отпор Израилю. В этой связи подобные атаки для них - серьезный удар, но и такое они могли ожидать (хотя, конечно, не могли предвидеть). Израиль - единственная ядерная держава на Ближнем Востоке, и это известно всем, кто вступает в конфликт с ним. Конечно, это понимает и Иран, но и он не собирается сдаваться, хоть и знает, что Израиль никогда не действует в одиночку и за ним всегда стоят силы (и армия в случае войны) Соединенных Штатов Америки.



Теперь это действительно "стратегическое перепутье", как выразился Йоав Галлант. Или начнется умиротворение, прекращение агрессии в Газе, постепенная деэскалация на границе Израиля и Ливана, или начнется тотальная война, которая захватит весь Ближний Восток.