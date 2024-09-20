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Парламентские выборы в Узбекистане: ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты
14:47 21.09.2024

Выборы депутатов Законодательной палаты проводятся на основе смешанной избирательной системы, то есть мажоритарной и пропорциональной.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала кандидатов в депутаты, сообщает пресс-служба ЦИК.

Об этом стало известно по итогам прошедшего заседания.

Так, зарегистрировано 375 кандидатов в Законодательную палату, выдвинутых пятью политическими партиями по одномандатным округам и 500 - по единому избирательному округу.

"Впервые в опыте национальных выборов пять политических партий выдвинули 100% кандидатов на депутатские места всех уровней", - говорится в сообщении.

Как отмечалось на заседании, среди кандидатов, выдвинутых политическими партиями в Законодательную палату количество женщин составляет 391 или 44,7% от общего числа кандидатов. Это самый высокий показатель в истории выборов страны.

По сравнению с предыдущими выборами кандидаты значительно помолодели. Средний возраст кандидатов составляет 47,2 года. Из них 44,2 процента - до 45 лет, еще 44,3 процента - 45-60 лет. А самый молодой кандидат - 25 лет.

С высшим образованием - 99,3% кандидатов. Экономисты составляют 20,2%, педагоги – 27,9%, инженеры – 7,9%, врачи – 9,1%, правоведы – 16,5%, предприниматели, фермеры и представители других сфер – 18,4%.

Вместе с тем, территориальными, районными и городскими избирательными комиссиями также зарегистрировали кандидатов в местные Кенгаши.

От каждой партии зарегистрированы кандидаты в Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областные, Ташкентский городской и районные (городские) Кенгаши народных депутатов, за депутатский мандат будут бороться 28 475 кандидатов.

Из общего числа этих кандидатов 42,5% составляют женщины.

"При выдвижении кандидатов политические партии также уделили особое внимание инклюзивности. В частности, среди кандидатов лица с инвалидностью составляют 11, а в местные Кенгаши 605. Такой высокий уровень инклюзивности наблюдается впервые" - говорится в сообщении.

В этом году 75 из 150 депутатов будут избраны в нижнюю палату парламента из одномандатных округов на основе голосов, отданных избирателями за конкретных кандидатов. Остальные семьдесят пять - на основе списка кандидатов, выдвинутых политическими партиями (т.е. по партийным спискам) пропорционально числу голосов, отданных за политические партии по единому избирательному округу.

Кроме того, на заседании рассмотрели вопрос предвыборной агитации политических партий и кандидатов в депутаты Законодательной палаты и местные Кенгаши.

Так, предвыборная агитация начнется завтра, 22 сентября.

Помимо этого, определено выступление политических партий и кандидатов в депутаты для публикации в СМИ в порядке их допуска к участию в выборах:
- первая – Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партияУзбекистана;
- вторая – Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш";
- третья – Экологическая партия Узбекистана;
- четвертая – Народно-демократическая партия Узбекистана;
- пятая – Социал-демократическая партия Узбекистана "Адолат".

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии на период предвыборной агитации кандидатам и политическим партиям выделяется на государственных центральных и региональных телерадиоканалах и газетах бесплатное эфирное время и печатная площадь.

В соответствии с Положением о проведении предвыборной агитации, утвержденным постановлением ЦИК, упорядочен вопрос подготовки и распространения предвыборных агитационных материалов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Политическим партиям и кандидатам в депутаты следует:
- отображать информацию об использовании технологий ИИ в агитационных материалах, подготовленных с их помощью;
- не нарушать права любого лица на изображение и его голос, а также иные личные неимущественные права;
- при использовании изображения и голоса человека, а также информации о другом человеке необходимо соблюдать правила получения предварительного согласия этого лица.

Мониторинг предвыборной агитации будут осуществлять пресс-служба и пресс-центр ЦИК совместно с профильными организациями.

Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября 2024 года.

Источник - Sputnik
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