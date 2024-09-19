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Нововведения в с/х Узбекистана: впервые посеяны иностранные, а также замоченные семена хлопка
15:00 21.09.2024

Рассмотрены результаты и планы в сельском хозяйстве

19.09.2024

Президент Шавкат Мирзиеев 19 сентября ознакомился с презентацией о ходе реализации реформ в сельском хозяйстве.

В нашей стране взят курс на полномасштабную реализацию огромного потенциала отраслей сельского хозяйства. В последние годы многие направления, такие как хлопководство, плодоовощеводство, тепличное хозяйство, перерабатывающая промышленность, реформируются с точки зрения повышения производительности и экономической эффективности.

В 136 районах хлопчатник выращивается на площади более 1 миллиона гектаров. В целях повышения урожайности в нынешнем году, помимо традиционных, высажено 42 перспективных и 18 зарубежных сортов. В частности, впервые почти на 100 тысячах гектаров выращиваются сорта, завезенные из Китая, Индии и Турции.

Также в качестве эксперимента на 112 тысячах гектаров посеяны замоченные семена, на 200 тысячах гектаров произведена межобластная и межрайонная ротация сортов.

Ответственные лица представили информацию о результатах этих нововведений и планах по их дальнейшему расширению в следующем году. Глава государства подчеркнул необходимость создания конкурентной среды при ввозе семян из-за рубежа и развития агротехники выращивания хлопчатника.

Урожайность в сельском хозяйстве в первую очередь зависит от семян. Но многие фермеры, стремясь сэкономить на надбавке за семена, сеют семена низких репродукций. На испытание нового сорта семян и включение его в государственный реестр уходит 5 лет. В передовой практике первичное семеноводство осуществляют частные элитные хозяйства.

В связи с этим определено внедрение новой системы сортоиспытания. Согласно ей, государственная доля в 31 элитном семеноводческом хозяйстве и 6 цехах по заготовке семян будет выставлена на публичные торги. Будут объединены 46 семеноводческих предприятий и созданы 13 современных предприятий в регионах. Новые семена будут вводиться в посев через 2 года.

Еще одно важное направление в отрасли - садоводство и виноградарство. В нашей стране имеется 266 тысяч гектаров садов и 132 тысячи гектаров виноградников. Но это не соответствует потенциалу нашей плодородной земли. В регионах много недостаточно используемых земель, особенно адыры.

Теперь будет внедрена новая система создания новых фруктовых садов, в том числе яблоневых, и виноградников на таких землях.

Агентство по развитию агропромышленности будет разрабатывать технико-экономические обоснования проектов с учетом специализации регионов и почвенно-климатических условий. Будут выделены льготные кредиты на подготовку земли, приобретение саженцев, установку систем посадки и орошения, а также на 3-летний уход за садом до вступления его в плодоношение. Вновь созданные промышленные сады будут полностью оснащены современными водосберегающими технологиями.

Также изменится система выделения земель для таких проектов. Хокимияты на местах будут вносить предложения по созданию садов на месте низкоурожайных земель. Эти земли будут сдаваться в аренду на основе открытого электронного конкурса сроком до 30 лет.

Президент нашей страны подчеркнул важность расширения создания садов и виноградников промышленного типа.

– Наша главная цель – развивать сельское хозяйство на основе научно обоснованных методов и наилучшего опыта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, - сказал Шавкат Мирзиеев.

На презентации также были затронуты вопросы эффективного использования тепличных хозяйств, обеспечения их электроэнергией, природным газом и оборотными средствами.

Сегодня актуальной задачей является экономия воды. В регионах 732 тысячи гектаров хлопковых и зерновых полей орошаются внутренними насосными агрегатами. У 41% из них высокое энергопотребление.

В связи с этим предложено наладить выделение единовременной субсидии на модернизацию насосов, находящихся в распоряжении производителей хлопка и зерна. Это позволит снизить расход электроэнергии и время полива до 60 процентов, в конечном итоге снизить себестоимость продукции.

Глава государства одобрил эти предложения и дал дополнительные указания по их совершенствованию.

Источник - President.uz
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