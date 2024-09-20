Россия потопила сухогруз, везший оружие Киеву

18:06 21.09.2024

ВС России нанесли удар по судну, груженому западным оружием – Минобороны РФ



Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 153 районах", - отметили там.