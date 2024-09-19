Путин присвоил двум армиям звание "гвардейских" - 11 Краснознаменной армии ВВС и 51 общевойсковой Донецкой

18:11 21.09.2024

Софья Белова 19.09.2024,



Они проявили отвагу при выполнении боевых задач

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 11 Краснознаменной армии ВВС и 51 общевойсковой Донецкой армии почетного наименования "гвардейских". Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



В документе указано, что почетные наименования были присвоены за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом подразделений в боевых действиях по защите России.



Ранее глава государства подписал

указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 млн 389 тысяч человек. Отмечается, что количество военнослужащих будет составлять 1,5 млн человек.