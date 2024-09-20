Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России, - В.Скачко

18:32 21.09.2024 Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Весьма символические политические провалы преследуют просроченного недофюрера украинских наци Владимира Зеленского. Он-то по-прежнему думает, что он демократическая "цаца всемирного масштаба", от которой все без ума. Но это, увы, не так



Он грозно топорщит воображаемые усы непобедимого полководца и политика, а ему их бесцеремонно прижимают к небритым щечкам и отовсюду бьют под дых.



И дело тут не только в не стоящем выеденного яйца скандале с чемпионом мира по боксу и патентованным предателем-заукраинцем Александром Усиком, которого демонстративно арестовали в Кракове и водили в наручниках, как шлецика подзаборного самого низкого пошиба.



Просто невозможно представить, что кто-то мог бы так себя повести с чемпионом мира по боксу, выступающим в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2024-н.в.), с каким-нибудь Мохаммедом Али или Майком Тайсоном, отгрызающим соперникам уши, Эвандером Холифилдом или Ленноксом Льюисом, да даже с братьями Кличко, не говоря уже о россиянине Николае Валуеве. А вот с Усиком - запросто. Хорошо хоть морд... пардон, фейсом грязный пол в аэропорту не заставили протереть. А ведь могли бы, поляки, они такие…



И совсем не обязательно, что унижение украинца Усика стало реакций Польши на то, что несколькими днями ранее Зеленский в Киеве позволил себе орать на главу МИД Польши Радослава Сикорского, как на холуя, вызванного для нагоняя. Даже не ненависть, а высокомерное пренебрежение и врожденная брезгливость к украинцам как к своим бывшим холопам, а сейчас нахлебникам, которые слишком много на себя берут, - это у поляков в крови.



Это часть их, если хотите, национального кода: они не могут простить украинцам, которые жили, как уверены поляки, на их исконных восточных пограничных землях (Kresy Wschodnie), на территории, которая и сейчас у польских патриотов обозначается, как Малопольша, что те взбунтовались и вместе со своим Богданом Хмельницким "ушли" в Россию.



К России у поляков свои претензии. Ее они тоже считали своей землей, а королевич Владислав IV Ваза с 27 августа 1610-го по 5 ноября 1612 года даже был законным царем Московским под именем Владислав Жигимонтович и титул царя и Великого князя Московского вернул только в 1634 году, уже будучи королем польским.



Но русские раз и навсегда обрубили польские претензии, когда в конце XVIII века тремя разделами вообще покончили с польским государством. А русская императрица Екатерина II, по легенде, из принадлежащего древней польской династии Пястов трона последнего польского короля Станислава Понятовского сделала себе туалетный стульчак.



Так она отомстила своему бывшему любовнику, от которого еще в 1757 году родила дочь Анну и которого в знак благодарности сделала польским королем. Могла себе позволить щедрая женщина! А он оказался не только дерьмовым королем своей страны, но еще и неблагодарным хахалем-нахлебником - в 1791 году зачем-то замутил польскую Конституцию, с помощью которой пытался уйти из-под России и екатерининского скипетра. Вот тогда-то Екатерина и сказала свое знаменитое: "Государство сие России недружественно, на карте его быть не должно". Оно и испарилось до 1918 года.



А императрица весело и с пользой для здоровья проводила время на польском троне.



Поляки страшно ярятся, когда им невзначай, желая сделать приятное, рассказывают легенду о том, что когда польские патриоты узнали, как российская императрица обошлась с их государственным символом, то подговорили такого же полоноцентричного карлика. Тот пробрался в унитаз и снизу нанес Екатерине удар кинжалом, и та от кровопотери и умерла.



Екатерину действительно хватил смертоносный удар в отхожем месте. Но вот историки, не желая, кажется, дразнить гордых поляков, долго не упоминали о злосчастной судьбе трона-стульчака, возле которого императрицу и нашли прислужницы. Поляки же на всякий случай даже предоставляют в Варшаве как бы настоящий трон Понятовского.



Но мы то верим в то, во что верим. И нам-то чего стесняться и жалеть поляков, которые почти сходят с ума в судорогах и конвульсиях зоологической русофобии? Например, я, как полтавский киевлянин, а теперь москвич, полякам о троне всегда напоминаю. Мне приятно это делать по многим причинам, но главным образом потому, что я не терплю русофобию. Особенно польскую: как говорится, чья бы корова мычала…



Вот и Зеленский и наехал на министра Сикорского. На того, кто в 2014 году вообще сделал возможным приход комика-клоуна к власти, когда в качестве международного посредника-кидалы благословил госпереворот, именуемый "евромайданом" и "революцией достоинства".



Но Зеленский-то думает, что он тоже ничего себе пацан и потому потребовал от Сикорского, чтобы Польша дала денег, оружия и прочих ништяков его режиму, а потом вообще приняла в НАТО. Сикорский заметно охренел от такой наглости, и тогда Зеленский зашел с козырей: сказал, что Польша не должна будировать тему Волынской резни 1943 года и участия в ней бандеровцев, которые сегодня вдохновляют неонацистов на подвиги и являются их учителями. Правда, на чужие деньги.



Дело чуть не дошло до хватания за грудки и рукопашной, в которой Зеленский однозначно огреб бы еще и по сопатке. Он не на того напал. Сикорский - так себе политик, но флюгер он на все стороны. И позволяет себе еще какое вольнодумство. Например, когда в ноябре 2008 года президентом США стал Барак Обама, поляк публично пошутил в кулуарах свое МИД: "Знаете ли вы, почему Барак Обама имеет польские корни? Потому что его дедушка в Африке съел польского миссионера".



И Обама сглотнул - в те годы США еще только приручали Польшу, затачивая ее против России. Но Сикорский, кажется, и тогда знал цену американской помощи, потому как в июне 2014 года между ним и министром финансов Польши Яцеком Ростковским состоялся удивительный диалог:



- Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит. Напротив, он даже вредит. Потому что он создает у Польши фальшивое чувство безопасности, - сказал Сикорский.



- Почему? - поинтересовался Ростковский:



- Это полное дерьмо. Так как мы перессоримся с Германией и Россией и будем считать, что все супер, потому что мы отс...м у американцев. Лохи. Полные лохи…



Во как точно и пророчески! И на этого человека Зеленский попер буром. Притом что темы Волынской резни, глорификации бандеровщины, терпимости к полонофобии современных неонацистов периодически муссируют в польском политикуме его представители всех уровней - от президента-русофоба Анджея Дуды до таких же русофобствующих оппозиционеров. Все они одинаково ненавидят Россию, параллельно но в один голос заявляют, что с Бандерой не пустят Украину в ЕС и НАТО.



С той только разницей, что России поляки ничего не могут сделать, наоборот, - еще и огребут традиционно по привычке, если чрезмерно оборзеют, а вот мечты Украины могут обрезать по самое никуда.



Не зря же на днях Сикорский заявил в интервью французскому изданию Le Monde, что Украина должна "найти решение" по Волынской трагедии "прежде, чем Польша будет принимать более жесткие меры". Поляки традиционно требуют от Украины провести эксгумацию захоронений времен резни и достойно захоронить ее жертвы. Плюс, конечно же, осудить всех палачей-бандеровцев, которые жестоко расправлялись с мирными поляками и из которых Киев сейчас лепит героев. И примеры для подражания своей молодежи, доведенной наци-пропагандой до крайней тупизны.



Но ведь для Зеленского это еще не все. Прилетело ему и из-за океана. Но не из США - избранный президент Мексики Клаудиа Шейнбаум отказалась посетить Украину по его приглашению. И знаете почему? Клаудиа сказала, что курс внешней политики определен конституцией Мексики и предполагает не вмешиваться во внешние дела и придерживаться мирного решения вопросов где бы то ни было, и поэтому она "путешествовать много не будет".



Но все обратили внимание на еще одно обстоятельство: инаугурация избранного президента Мексики состоится 1 октября сего года, и на церемонию приглашен президент России Владимир Путин. Вот его-то в Мексике и ждут…



Кроме того, у Зеленского и дома не все в порядке. В прошедшую ночь под контроль российских военных перешел населенный пункт в ДНР с удивительным названием Украинск. Да-да, Украинск с населением около 10,5 тыс. человек из как бы Украины теперь навсегда стал российским городом, чтобы там Зеленский ни курил по ночам ради победы.



И еще: кто проявил себе умнее всех в этой ситуации, так это литовцы. Они не вмешивались, когда Зеленский спорил с Сикорским. Как сообщил бывший польский дипломат, а ныне президент польского Центра стратегического анализа, журналист и публицист Витольд Юраш, "атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о стычке, литовская делегация во главе с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом не пыталась поддержать польского министра. Ход встречи главы польской дипломатии с президентом Украины свидетельствует о том, что отношения Варшавы с Киевом, к сожалению, находятся в кризисе".



И упомянутый глава МИД Литвы Ландсбергис хоть и русофоб, на котором клейма негде ставить, но и он прочухал, что его могут побить. И что могут сделать с его Литвой, если она окажется в не очень подходящем месте в неподходящий момент. Ведь только в течение прошедшей ночи Россией была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА на ее территорию. Было уничтожено 54 дрона: 27 - над Курской областью, ️16 - над Брянской, ️7 - над Смоленской, ️3 - над Белгородской, 1- над Орловской.



Еще одна публикация Владимира Скачко: Прокси - главное оружие Запада. Доказано Украиной, Сирией и даже Финляндией с Молдавией Источник - Ukraina.ru

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