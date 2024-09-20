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|Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды при Кырминкульте
18:34 21.09.2024
Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды
Бишкек (АКИpress) – Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Соответствующее распоряжение подписал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.
Кабмин в августе образовал Центр исследования информационной среды при Минкультуры, который будет работать с социальными сетями, с корпорацией Meta, с TikTok.