Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды при Кырминкульте

18:34 21.09.2024

Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды



Бишкек (АКИpress) – Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.



Соответствующее распоряжение подписал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Кабмин в августе образовал Центр исследования информационной среды при Минкультуры, который будет работать с социальными сетями, с корпорацией Meta, с TikTok.



