Брачный заход: как работала схема незаконной миграции в Россию из Африки

19:08 21.09.2024

Организованная группа во главе с нигерийцем работала в Москве и Владимирской области



Станислав Кучушев

Валерия Мишина



ФСБ раскрыла схему по организации нелегальной миграции, благодаря которой выходцы с африканского континента через территорию России попадали в страны Евросоюза. Об этом сообщил Центр общественной связи федеральной службы. Злоумышленники помогали иностранцам заключать фиктивные браки и устанавливать отцовство над детьми - гражданами России, что дает основания для получения разрешения на временное пребывание в России и вида на жительство. По версии следствия, в состав межрегиональной ОПГ, действовавшей в Москве и Владимирской области, входили нигерийцы и граждане России. Опрошенные "Известиями" юристы рассказали, что количество уголовных дел, связанных с незаконной миграцией, за последние полгода начало стремительно расти, более того, они заявляют, что ситуация "вышла из-под контроля".



Как легализовывали иностранцев



О задержании старшего преподавателя РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда стало известно еще 21 августа 2024 года. Его обвинили в организации незаконной миграции и на следующий день отправили в СИЗО. Тогда сообщалось лишь то, что Экпободо руководил преступной группировкой, которая занималась заключением фиктивных браков для иностранцев.



Но 19 сентября Центр общественных связей ФСБ сообщил, что раскрыта деятельность межрегиональной ОПГ, в которую входили этнические украинцы, нигерийцы и граждане России. Группировка действовала на территории Московского и Владимирского регионов.



Участники банды организовывали въезд и транзитное перемещение через территорию России в страны Евросоюза выходцев с Африканского континента. Для этого злоумышленники помогали своим клиентам заключать фиктивные браки и устанавливать отцовство над детьми - гражданами России. После этого мигранты получали разрешения на временное пребывание, виды на жительство и частные визы для оформления долгосрочных статусов нахождения в России.



В ФСБ сообщили, что организатором ОПГ являлся гражданин Нигерии, занимающий должность старшего преподавателя инженерной академии РУДН им. П. Лумумбы. Источники "Известий" в вузе уточнили, что речь идет именно о Экпободо.



Сколько заработала ОПГ



Официально в РУДН сообщили, что после получения письма из ГУ МВД по городу Москве преподаватель был отстранен от работы. Косвенно там подвердили, что это одно и то же дело. "Данный факт случился еще в августе месяце", - сообщили в пресс-службе университета.



Тогда, сразу после ареста Экпободо, в университете сообщили, что он работал на кафедре инновационного менеджмента в отраслях промышленности и читал в англоязычной магистратуре лекции по дисциплинам в области развития предприятий, цифровых технологий и маркетинга. Также его охарактеризовали как спокойного и интеллигентного молодого человека.



Организатор группы и пять активных ее участников задержаны, заявили в ЦОС ФСБ. Среди них двое граждан Нигерии и трое россиян. Все они находятся под стражей.



По данным источника "Известий" в правоохранительных органах, за свои услуги злоумышленники брали от 60 тыс. до 150 тыс. рублей в зависимости от того, какой документ был необходим - вид на жительство, разрешение на временное проживание или частная виза. Совокупный доход ОПГ составил не менее 60 млн рублей.



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Источник уточнил, что клиентов участники ОПГ подыскивали среди студентов, предлагая им вступить в фиктивный брак или установить ложное отцовство. После соучастники готовили необходимые заявления, сертификаты и медицинские справки и отправляли их в миграционный центр "Сахарово". Также они инструктировали иностранцев, как разговаривать с сотрудниками ЗАГС о своих намерениях относительно проживания в России.



Всего сотрудники правоохранительных органов провели 25 обысков в Москве и Владимире, изъяли деньги, компьютеры и мобильные телефоны с материалами, подтверждающими причастность задержанных к преступлению. Также, по сообщению ЦОС ФСБ, оперативники во Владимирской области освободили трех граждан России, которых незаконно удерживали и эксплуатировали длительное время.



Какие меры принимают власти против незаконной миграции



Схема организации незаконной миграции распространена во всем мире, но в последнее время в России ситуация вышла из-под контроля, заявил "Известиям" председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.



- В отличие других стран, наши сотрудники миграционных отделов лишены возможности вести оперативно-розыскную деятельность, - сказал он. - Они не могут банально что-то проверять, а фиктивные браки являются одной из главных лазеек, через которую легализуются нелегальные мигранты. Необходимо усиливать миграционную службу, сейчас там очень маленькие зарплаты, что приводит к коррупционным рискам. Также необходимо отнести преступления в сфере незаконной миграции к особо тяжким.



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Эксперт отметил, что для миграционной службы необходимо отдельно готовить специалистов, а соискатели должны получать специальное образование.



- Среди прочего необходимо обучать специалистов иностранным языкам. Также нужно создавать оперативные подразделения, так как сейчас сотрудники миграционной службы вынуждены за любой помощью обращаться в правоохранительные органы, - пояснил Кирилл Кабанов.



Количество уголовных дел в отношении мигрантов за последние полгода существенно возросло, рассказал "Известиям" бывший следователь прокуратуры адвокат Вадим Багатурия.



- Это связано с тем, что эта тема муссируется на высших уровнях нашей власти, - сказал он. - В целом усилена работа правоохранительных органов по фиксации, выявлению и расследованию преступлений, совершенных иностранными гражданами.



Вместе с тем адвокат считает, что в связи с этим кратно возросла нагрузка на правоохранительные органы.



- По моей информации, сейчас сотрудники полиции больше вынуждены заниматься выявлением мест проживания нелегальных мигрантов, а сотрудники СК - расследованием уголовных дел по всем возможным статьям, которые им можно вменить, - отметил он.



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По словам Вадима Багатурии, этот факт в совокупности негативно влияет на безопасность граждан, так как уличная преступность "никуда не делась". А когда все силы полиции брошены на борьбу с нелегалами, "ничего хорошего ждать не стоит".



Комиссия правительства по законопроектной деятельности 20 августа 2024 года одобрила поправки в законы "О правовом положении иностранных граждан в России" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Согласно им, претендовать на разрешение на пребывание в случае их принятия смогут те иностранцы, которые состоят в браке с российскими гражданами не менее двух лет до дня обращения с заявлением о выдаче РВП.



В тексте также отмечается, что супруг или супруга иностранца должны постоянно проживать в России. Документ должен быть рассмотрен в Госдуме в первом чтении.