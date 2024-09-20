Аналитики видят возможность для роста золота до $3 000 к следующему году

00:01 22.09.2024

Цены на золото уже неоднократно достигали максимумов в этом году, и аналитики ожидают еще большего по мере приближения следующего заседания Федеральной резервной системы США.



Цены на золото достигли новых максимумов, и аналитики ожидают новых рекордов. Некоторые прогнозируют, что в следующем году цена на металл достигнет $3 000 за унцию, поскольку приближается заседание Федеральной резервной системы США.



