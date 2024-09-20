|Аналитики видят возможность для роста золота до $3 000 к следующему году
00:01 22.09.2024
Цены на золото уже неоднократно достигали максимумов в этом году, и аналитики ожидают еще большего по мере приближения следующего заседания Федеральной резервной системы США.
Цены на золото достигли новых максимумов, и аналитики ожидают новых рекордов. Некоторые прогнозируют, что в следующем году цена на металл достигнет $3 000 за унцию, поскольку приближается заседание Федеральной резервной системы США.
Спотовое золото, по данным FactSet, держалось на рекордном уровне на прошлой сессии - $2 508,14 за унцию, в то время как американские фьючерсы на золото подскочили на 0,16% и установили новый рекорд - $2 540,8 за унцию в понедельник в часы азиатских торгов, продолжив рост с пятницы.
"2024 год - это год, когда золото должно неоднократно устанавливать максимумы", - сказал Сабрин Чоудхури, глава отдела анализа сырьевых товаров в BMI, ссылаясь на привлекательность золота как актива-убежища.
"Золото выигрывает в условиях усиления неопределенности... [а] неопределенность сейчас на пике", - добавила она, имея в виду, что 2024 год - это год выборов, недавнего вторжения Украины в Россию и растущей напряженности на Ближнем Востоке.
Израиль и Иран, похоже, находятся на грани прямого конфликта после того, как Иран поклялся принять ответные меры в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в начале этого месяца. Израиль привел свои вооруженные силы в состояние повышенной боеготовности, а США направили в регион авианосную ударную группу и подводную лодку с управляемыми ракетами, чтобы поддержать оборону своего союзника.
Еще одним фактором, влияющим на цены на золото, является повышение шансов на снижение ставки ФРС в сентябре. Июльское заседание ФРС укрепило уверенность инвесторов в том, что снижение ставки мы увидим уже в следующем месяце.
"Как только ФРС начнет снижать ставки, скорее всего, в следующем месяце, золото может достичь отметки 2 700 долларов за унцию", - говорит аналитик BMI. Другие аналитики разделяют аналогичные "бычьи" настроения.
Снижение процентных ставок уменьшает альтернативную стоимость покупки золота, делая его более привлекательным по сравнению с процентными активами, такими как казначейские облигации, которые конкурируют с золотом в качестве безопасного убежища.
Более низкие процентные ставки также оказывают давление на доллар, делая слитки, оцененные в долларах, привлекательными для держателей других валют.
Настроения инвесторов в золото выглядят так, что в перспективе трех-шести месяцев они будут настроены на рост, заявили аналитики Citi в своей записке в понедельник.
В банке добавили, что они видят цель в $3 000 за унцию к середине 2025 года, а прогноз средней цены на четвертый квартал составляет $2 550 за унцию.
Трейдеры также будут следить за ежегодным симпозиумом по экономической политике в Джексон Хоул на этой неделе, который может внести большую ясность в перспективы процентных ставок, поскольку на нем выступит председатель ФРС Джером Пауэлл.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам CNBC
19.08.24 16:16