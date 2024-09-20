Парламент Узбекистана принял поправки о "нежелательных иностранцах"

00:25 22.09.2024

Граждан, признанных "нежелательными" из-за высказываний об Узбекистане и узбекском народе, будут включать в соответствующий реестр на пять лет. Им запретят въезд в страну, открытие счетов и покупку недвижимости



Сенат Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) принял поправки о признании иностранных граждан и лиц без гражданства нежелательными в стране, пишет "Газета.uz". "Нежелательным иностранцам" предлагается запретить въезд на территорию страны на пять лет.



Поправки вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан".



Основанием для признания нежелательным пребывания иностранных граждан в стране могут послужить:



публичные заявления и действия, противоречащие государственному суверенитету, территориальной целостности и безопасности Узбекистана;

публичные заявления и действия, провоцирующие межгосударственную, социальную, национальную, расовую и религиозную вражду;

публичные заявления и действия, дискредитирующие честь, достоинство и историю узбекского народа.

"Нежелательных граждан" будут включать в соответствующий реестр на пять лет. Им запретят въезжать в страну, открывать банковские счета, покупать недвижимость, участвовать в приватизации имущества, вступать в финансовые и договорные отношения.



Иностранцы, чье пребывание в стране сочли нежелательным, должны добровольно покинуть республику в течение десяти дней, в противном случае их депортируют.



Президент Узбекистана должен подписать поправки для вступления в силу.



Законопроект был подготовлен группой депутатов Законодательной палаты. Поправки обусловлены "необходимостью установления новых мер по защите суверенитета и территориальной целостности Узбекистана в современных условиях глобализации".



После высказываний ряда россиян об Узбекистане, в том числе вице-спикера Госдумы единоросса Петра Толстого и писателя Захара Прилепина, узбекские общественники призвали власти запретить им въезд в страну. В частности, Прилепин в декабре прошлого года предлагал присоединить страны, "откуда едут к нам гастарбайтеры". "Чтобы не здесь их учить, а там уже в Узбекистане, допустим", - говорил он.



Толстой заявлял, что граждане "тех стран с постсоветского пространства, где русский язык не является государственным", не должны работать в России водителями, продавцами, курьерами. Депутат Законодательной палаты Бобур Бекмуродов в ответ подчеркнул: "Русский язык в Узбекистане - язык свободного общения. Мы работаем в соответствии со статусом страны-союзницы. А депутат Толстой - напротив".