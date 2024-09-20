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Долг платежом опасен: ЕС делает еще один шаг к эскалации, - Л.Самуна
00:26 22.09.2024

Долг платежом опасен: ЕС делает еще один шаг к эскалации
Что пообещала Урсула фон дер Ляйен по итогам визита в Киев и насколько это выполнимо

Леонид Самуна

Евросоюз продолжает обострять украинский конфликт. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам своего очередного визита в Киев заявила, что ЕС выделит Украине кредит на €35 млрд. К слову, транш предоставят под залог дохода от замороженных российских активов. Даже на Западе понимают, что это прямое воровство, считают экономисты. Эксперты сомневаются в быстром предоставлении помощи, так как многое зависит от результатов предстоящих выборов в США. За день до своего визита на Украину глава ЕК заявила о том, что Евросоюз также выделит €160 млн на восстановление энергетической инфраструктуры страны, часть из которых также поступит из прибыли от российских активов. О том, почему в Вашингтоне опасаются таких шагов, как может ответить Москва и что изменилось в риторике представителей Запада, - в материале "Известий".

Новый кредит для Украины

Украина получит кредит на сумму €35 млрд от Евросоюза в рамках обязательства G7, о котором страны "семерки" договорились в июне 2024 года. Сумму объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам своего восьмого с 2022 года визита в Киев 20 сентября.

- Непрекращающиеся российские атаки означают, что Украина нуждается в постоянной поддержке ЕС. Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере €35 млрд в рамках обязательств G7. Это еще один крупный вклад ЕС в восстановление Украины, - написала фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter).

Выплачивать кредит будут за счет замороженных активов РФ. Всего страны "большой семерки" согласовали выделение Киеву $50 млрд. Предполагалось, что США и ЕС выделят по $20 млрд каждый, а остальное предоставят Великобритания, Канада и Япония. Погашать данное обязательство договорились за счет получения прибыли от российских активов на сумму около $280 млрд. Однако в Вашингтоне выразили опасение по поводу последующей разморозки активов и потребовали юридических гарантий более длительной блокировки этих средств. А для ЕС предоставить подобные гарантии проблематично, так как Будапешт не раз выступал против продолжения санкционной политики в отношении Москвы. По правилам Евросоюза санкции в отношении российских активов продлеваются каждые шесть месяцев и требуют единогласного одобрения всех 27 государств-членов. Венгрия сейчас председательствует в ЕС и поэтому может наложить вето на продление моратория, сообщало издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Российская сторона считает использование таким образом своих активов воровством. Так, в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ на недружественные действия обязательно последует.

- Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности, - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял о возможности зеркального ответа на действия европейских стран еще в мае, а в феврале глава Минфина сообщал о блокировке в РФ не меньшего количества западных активов, чем у них российских.

При этом на Западе все также понимают, что это не что иное, как прямое воровство, подчеркнул экономист Александр Разуваев.

- Даже когда после исламской революции была заморозка активов Ирана, их никто не изымал. Этот шаг означает, что они верят в победу Украины, - сказал "Известиям" экономист Александр Разуваев.

Россия будет разбираться с этим в судах и в конце концов добьется своего, считает эксперт. Достаточно посмотреть на европейские инвестиции в акции и облигации на московской бирже - там скопилось множество дивидендов, но российская сторона может вполне спокойно забрать и сами акции, что будет означать национализацию.

- Им и так передали уже инвестиционный доход в €1,4 млрд (речь идет о средствах, переданных бельгийским депозитарием Euroclear), и это тоже прямое воровство. Москва и эти деньги будет стараться вернуть. Тут еще нужно понимать, что если бы эти деньги были частные, то можно было бы по-любому поводу их отнять, а вот если казенные, то есть международные резервы Центробанка, - вопрос иной. У ЕС еще много здесь осталось собственности, и ее тоже можно изымать, - добавил Александр Разуваев.

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Будущее российских активов

Помимо этой суммы, 19 сентября глава ЕК анонсировала €160 млн в виде дополнительной помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, из которых около €100 млн Киев получит от прибыли от заблокированных российских активов. По словам Урсулы фон дер Ляйен, часть суммы пойдет на оборону, а часть - на энергетические поставки. Она также подчеркнула, что Украина осталась без половины своей энергетики, а население рискует остаться без воды и отопления. Известно, что РФ наносит удары по энергетической инфраструктуре, которая используется для обеспечения работы военно-промышленного комплекса страны.

- Визит Урсулы фон дер Ляйен и эти обещания помощи для восстановления энергетики на $160 млн - это продвижение и лишнее подтверждение курса на оборонный союз, где комплексная поддержка Украины будет частью нового нарратива второго срока фон дер Ляйен, - сказал "Известиям" старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

По его мнению, объявленная сумма в €35 млрд - это разговор про постконфликтное восстановление Украины. Он считает, что этот вопрос не будет решен до конца года. Для западной коалиции - не только для ЕС, но и для США и Великобритании - большую роль будут играть итоги американских выборов, поэтому никаких резких движений в плане согласования этих сумм и создания реальных механизмов их передачи под залог активов ждать не стоит.

- Европейцы двигаются достаточно осторожно, но уверенно. Передача доходов от замороженной собственности все-таки состоялась, но, по сути, эти деньги идут Украине, чтобы она закупала у Запада новое вооружение. Таким образом, деньги идут европейскому ВПК. Главное, что тормозит европейцев и западных союзников, - это боязнь отпугнуть незападных инвесторов, которые могут посчитать, что неприкосновенность их собственности на Западе может оказаться не настолько незыблемым принципом, - добавил Сергей Шеин.

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Все это происходит на фоне эскалации конфликта: Киев требует предоставить еще больше дальнобойного оружия и разрешить удары вглубь российской территории. 17 сентября уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил несогласие с тем, что разрешение Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием станет красной линией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это высказывание опасной позицией.

В то же время риторика некоторых представителей Запада по поводу завершения конфликта меняется. Так, в посольстве США в РФ заявили "Известиям" о том, что Вашингтон будет поддерживать Украину до достижения мира, хотя ранее формулировки американских властей содержали требование полного вывода войск. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к скорейшему завершению конфликта путем диалога. Таким образом, в случае мирного урегулирования ЕС может попытаться разыграть карту с замороженными активами для более выгодной позиции за столом переговоров.

- Даже если эти механизмы появятся, даже если здесь ситуация будет складываться так, что Украина будет получать эти огромные деньги, на мой взгляд, судьба замороженных активов - это еще один стимул и приманка, которую ЕС будет использовать в ходе переговоров уже после окончания активной стадии конфликта. Я не думаю, что они достаточно решительно, быстро и бесповоротно будут прощаться с этими активами, потому что это значимый фактор для переговорного процесса, который рано или поздно начнется, - считает Сергей Шеин.

По мнению эксперта, ЕС в том числе будет обращать внимание и на ситуацию, которая развивается на поле боя, что может повлиять на дальнейшую поддержку Киева.

Источник - Известия
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