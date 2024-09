Украина на пороге полномасштабного дефолта, но ее кредитование продолжается, - В.Катасонов

00:33 22.09.2024 21.09.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Банкротство Запада не за горами



В своей статье "Запад до сих пор делит ворованную "шкуру русского медведя"" я писал о том, что США и их союзники спешно готовят кредит для Незалежной на сумму 50 миллиардов (в одних источниках – долларов, в других – евро). Кредит должен быть предоставлен под обеспечение российских замороженных валютных активов (примерно на сумму 200 млрд долл.), за счет которых Незалежная могла бы обслуживать долг (оплату процентов). Как признают западные СМИ, при подготовке кредита возникли проблемы, названные "техническими" и "юридическими". Но почему-то на встречах стран коллективного Запада по вопросу планируемого кредита ни разу не упоминалась такая проблема, как "преддефолтное" или даже "дефолтное" состояние потенциального получателя кредита.



Все страны, участвующие в обсуждении и подготовке кредита Незалежной (члены группы G-7 и Европейского союза) являются членами Международного валютного фонда (МВФ). В данной организации на протяжении ряда десятилетий разрабатывались и оттачивались правила ее деятельности. Например, такое правило, как запрет на предоставление кредитов МВФ тем странам, на территории которых ведутся военные действия. Также запрет на предоставление кредитов странам, которые находятся в состоянии суверенного дефолта (отказа и/или неспособности государства выполнять обязательства по своим долгам). Есть градации дефолта: полный и технический (преддефолтное состояние). Запрет действует в обоих случаях. По умолчанию страны-члены МВФ руководствуются этим правилом и в случае, когда потенциальным кредитором выступает не Фонд, а отдельная страна или группа стран.



Но вот более двух с половиной лет назад Фонд решил поставить крест на тех правилах, которые он разрабатывал на протяжении десятилетий и которые старался неукоснительно исполнять. После 24 февраля 2022 года на территории Незалежной начались военные действия. Но это не смутило Фонд. Даже наоборот, под давлением главного его "акционера" (США) Фонд начал переговоры с Киевом о кредите.



В марте прошлого года Международный валютный фонд сообщил о достижении договоренности с Украиной о четырехлетней кредитной программе на сумму 15,6 млрд долл. Это первый за 77-летнюю историю Фонда кредит "стране, находящейся в состоянии войны", сообщил тогда Bloomberg. Уже в апреле 2023 года был перечислен первый транш на сумму 2,7 млрд долл. Потом были еще транши…



Но в 2024 году финансовое положение Незалежной стало критическим. Если первые полтора-два года после начала военных действий на Украине приток финансовых ресурсов в Незалежную в виде кредитов, займов и грантов значительно превышал их отток в виде процентных платежей (обслуживание долга) и погашения основной суммы долга, то в нынешнем году картина стала быстро меняться: внешние выплаты стали догонять поступления новых средств.



К началу августа госдолг Украины в июле вырос на 3,2 млрд долл. и составил 155,4 миллиарда долларов, из которых почти 113 миллиардов долларов (73%) - обязательства перед внешними кредиторами. Основные иностранные кредиторы - Европейский союз (40 миллиардов долларов), МВФ (16,5 миллиарда долларов), Международный банк реконструкции и развития (14,7 миллиарда долларов) и Канада (5 миллиардов долларов).



В августе Украина впервые с начала 2015 года выплатила по внешнему государственному долгу более одного миллиарда долларов, сообщает "Рамблер". Из общей суммы выплат 392,4 миллиона долларов было направлено на погашение задолженности перед Международным валютным фондом (МВФ), 266 миллионов долларов - перед Всемирным банком, а 458,1 миллиона долларов - другим внешним кредиторам, включая 130 миллионов долларов держателям евробондов, привязанных к ВВП. За первые восемь месяцев 2024 года Украина потратила на погашение внешних долгов 4,6 миллиарда долларов, что значительно превышает 2,8 миллиарда за тот же период прошлого года.



За подобными тенденциями изменения долговых обязательств и долговых требований по внешним кредитам и займам государствам особенно внимательно следят международные рейтинговые агентства Moody’s, Standard & Poor's и Fitch.



Рейтинговые агентства следят не только за статистическими показателями стран, но и за действиями и заявлениями их руководителей. А на Украине летом текущего года президент Владимир Зеленский стал предпринимать шаги, которые свидетельствовали о его серьезной озабоченности долгом страны. 12 июня по его инициативе был запущен первый раунд переговоров с группой внешних кредиторов, на которых приходилось примерно 20 млрд долл. Киев просил этих кредиторов списать 60% долга. Говорят, что для переговоров по реструктуризации долга Киев призвал на помощь Ротшильдов (финансовую компанию Rothschild & Co, контролируемую английской и французской ветвями семейного клана). Переговоры с кредиторами стали пробуксовывать: они согласились на списание не более 22% долга. Однако в конце концов благодаря закулисным действиями сторонников продолжения войны (особенно британских) на Украине кредиторов удалось немного "утрамбовать". В середине лета Зеленский заявил, что переговоры завершились согласием кредиторов на списание 37% долга. Правда, эксперты прокомментировали это событие следующим образом: договоренность с кредиторами была лишь предварительной, юридической силы не имела. Что-то наподобие "протокола о намерениях".



Первым на эту новость отреагировало агентство Fitch. Оно понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте до "C" с "CC". Агентство не дает прогнозов для рейтингов такой категории. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне "ССС-", краткосрочные РДЭ - на уровне "С", потолок странового рейтинга на уровне "B-", отмечалось в пресс-релизе агентства. За этой рейтинговой символикой экстремальный кредитный риск, характерный для стран, которые "вступили в дефолт или процесс, аналогичный дефолту". Агентство прямо упомянуло слово "дефолт" в своем пресс-релизе: "Снижение долгосрочного рейтинга Украины в иностранной валюте отражает мнение Fitch о том, что принципиальное соглашение, достигнутое 22 июля между правительством страны и некоторыми держателями евробондов об условиях их реструктуризации, означает начало процесса, похожего на дефолт".



Реакция агентства была очень неформальной. Ведь по его графикам следующая запланированная дата пересмотра рейтинга была назначена на 6 декабря 2024 года. Однако Fitch определило, что произошло "существенное изменение кредитоспособности эмитента", из-за которого "нам было бы нецелесообразно ждать…". Вот один из комментариев упомянутой оценки рейтингового агентства: "Судя по действиям Fitch, результаты переговоров не понравились кредиторам. Не в восторге они были и от политического давления оказываемое со стороны Британии".



Дальше события развивались следующим образом. Владимир Зеленский 31 июля подписал закон о реструктуризации госдолга Украины, позволяющий правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до октября. Подписание закона было приурочено к дате 1 августа, когда Украина должна была произвести выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму 750 млн долл.



11 августа агентство Fitch сообщило, что снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с C (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт), сообщает агентство. Снижение рейтинга произошло после окончания 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям. В пресс-релизе агентства решение комментируется следующим образом: "Это означает наступление дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга дефолта эмитента, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги".



Примечательно, что другое рейтинговое агентство S&P отреагировало на неуплату Киевом купонов по бондам даже раньше, чем Fitch. Оно уже 2 августа понизило кредитный рейтинг Украины до уровня SD/SD - "выборочный дефолт". В пресс-релизе S&P говорится: "Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC/C... Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)".



В некоторых украинских СМИ упомянутый выше закон и неуплату купонов по бондам назвали "реструктуризацией долга". Достаточно странная характеристика. Ведь реструктуризацией долга принято назвать то, что является результатом переговорного процесса, а не односторонним решением должника.



Во всей этой истории удивляет полное спокойствие Международного валютного фонда. Обычно подобного рода оценки рейтинговых агентств комментируются Фондом и сопровождаются предупреждениями прекращения кредитных операций со стороны Фонда и рекомендациями к странам-членам воздерживаться от кредитования дефолтной страны до проведения реструктуризации ее долга. Так было, например, несколько раз с Аргентиной (говорят, что она рекордсмен по количеству пережитых суверенных дефолтов). Но даже более того, в нынешнем сентябре МВФ принял решение о перечислении Украине очередного транша в рамках кредита, выданного в прошлом году на сумму 1,1 млрд долл. 11 сентября вышла публикация агентства Блумберг "Ukraine, IMF Reach Deal for Next $1.1 Billion Tranche of Loan" ("Украина и МВФ достигли соглашения о следующем транше кредита в размере 1,1 млрд долларов") Автор статьи Эрик Мартин с трудом сдерживает удивление принятым решением. Он, в частности, пишет: "…украинские чиновники ожидали, что столкнутся с давлением со стороны МВФ, требующего от него девальвировать валюту страны более быстрыми темпами, снизить процентные ставки и активизировать усилия по повышению налогов для покрытия бюджетного дефицита. Однако, по словам двух официальных лиц, знакомых с ходом переговоров и попросивших не называть их имен, поскольку переговоры носили закрытый характер, команда МВФ не предприняла этих шагов для прохождения проверки". Об этом решении МВФ наблюдатели сказали, что Фонд бросает деньги в "черную дыру".



Примечательно, что в статье Эрика Мартина говорится о том, что фактический суверенный дефолт Украины не стал препятствием для дальнейших переговоров Киева с кредиторами. Нет, переговоров не о реструктуризации долга Украины, а о новых кредитах. В частности, упоминается и тот самый кредит, который коллективный Запад хочет дать Киеву под обеспечение замороженных активов России:



"Киев также запросил дополнительную помощь от ЕС и США в рамках плана "Большой семерки" по получению кредитов на сумму 50 миллиардов долларов, полученных из замороженных активов российского Центробанка. G-7 намеревается собрать эти средства, которые могли бы покрыть потребности бюджета Украины на 2025 год, к концу года. МВФ получил заверения от США и ЕС, что средства на замороженные активы будут предоставлены, по словам чиновников, знакомых с переговорами".



Хотя последние полтора месяца в СМИ тема дефолта звучит применительно к Украине, но на самом деле можно говорить о дефолте всего Запада. Если понимать дефолт расширительно – как отказ США и их союзников от тех правил и принципов в мире финансов, которые складывались в течение десятилетий после Второй мировой войны. События вокруг Украины стали триггером, ускорившим разрушение старого мирового финансового порядка. Контуры нового пока не просматриваются. Источник - fondsk.ru

