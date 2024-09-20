Суд отправил двоюродного племянника президента Киргизии Улана Жапарова под домашний арест

00:46 22.09.2024

СУД ОТПРАВИЛ ДВОЮРОДНОГО ПЛЕМЯННИКА ПРЕЗИДЕНТА КИРГИЗИИ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ



Меру пресечения изменили в конце августа. До этого Улан Жапаров около месяца провел в СИЗО: в июле его задержали по подозрению в попытке коррупционного преступления. По данным следствия, родственник президента пообещал некоторому лицу должность представителя главы государства в одной из областей за взятку более чем в $100 тыс. Тем не менее свое обещание Улан Жапаров не выполнил.



Племянник киргизского лидера не первый раз привлекает к себе внимание правоохранителей. В июне 2023 года Улана задержали по подозрению в коррупции на таможне. При этом он не находился на госслужбе и не занимал официальных постов.



В декабре 2023 года Улана Жапарова освободили из СИЗО и также перевели под домашний арест. Тем не менее в открытых источниках об итогах разбирательства не сообщается.



Власти Киргизии подчеркивают, что высшее руководство страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью. Параллельно в стране пытаются ужесточить наказание за коррупцию: в начале недели ГКНБ предложил законопроект, в котором осужденных за коррупционные преступления предложено пожизненно лишить права работать на госслужбе.