Берджан Тутар: Слишком поздно. Германия сама подписала себе приговор

00:50 22.09.2024

Sabah

Турция

Берджан Тутар

21 сентября 2024 0



Эпохальные изменения



Шольц, который ввел в обиход понятие Zeitenwende (поворотный момент), сам упустил возможность для Германии и всего мира, пишет Sabah. Его страна растоптала на Украине дипломатию и все человеческие ценности, что станет причиной геополитического краха Запада, уверен автор статьи.



У канцлера Германии Олафа Шольца, вызвавшего разочарование практически по каждому вопросу, сбылся лишь один прогноз о ходе развития мира. Это было пророчество, описанное понятием Zeitenwende, сразу после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.



Шольц, впервые употребивший это понятие в бундестаге 27 февраля 2022 года, а затем во время своего визита в Турцию 15 марта того же года, подчеркнул, что мир находится на этапе эпохальных изменений и историческом повороте. Канцлер часто использовал слово Zeitenwende во многих своих последующих выступлениях.



Использовал, но упустил важную возможность для Германии и всего мира, поскольку не сумел продемонстрировать необходимые геополитические рефлексы. В результате украинский кризис и последовавший за ним геноцид в секторе Газа из "исторического поворотного момента" переросли в "переломный момент истории" как для Германии, так и для империалистического центра во главе с США. Теперь Шольц, судя по всему, осознал свое поражение. И заявляет, что ведется работа над мирным планом, который включает передачу России территорий и в настоящее время называется "Минск-3".



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Но Шольц опоздал. Канцлер Германии, хотя и верно интерпретировал общую картину, оказался на неправильной стороне истории в силу навязывания Соединенными Штатами своей политики, что привело к огромным потерям для его страны и мира.

В настоящее время Германия, сильнейшая экономика Европы, находится в процессе промышленного спада. 77% населения страны выступают против политики правительства в отношении Украины и сектора Газа. Впервые в истории государства закрываются заводы автомобильной промышленности, которая является локомотивом производства, и происходят массовые увольнения.

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" и левоконсервативный "Союз Сары Вагенкнехт", одержавшие победу на выборах в немецких землях Тюрингия и Саксония 1 сентября, как ожидается, получат опять же сенсационные результаты и на выборах в земле Бранденбург 22 сентября. В то время как до парламентских выборов в Германии остается один год, разворот Шольца на 180 градусов в позиции по Украине и разговоры о мире, а также об ограничении военной и финансовой помощи Киеву уже не имеют большого значения.



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Одна из запоздалых реакций в этом отношении касается миграционной политики. Ход министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), связанный с приостановкой действия Шенгенской зоны и закрытием дверей даже для стран ЕС, воспринимается как "тщетные трепыхания политического оппортунизма, стоящего на коленях перед американским империализмом".



Германия растоптала дипломатию, национальные интересы, все человеческие и нравственные ценности не только на Украине, но и в секторе Газа. Предпочла русофобскую и исламофобскую политику, опирающуюся на США и сионистское лобби. От правительства Шольца, которое хранит молчание относительно подрыва Соединенными Штатами трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", жизненных артерий Германии в энергетике, мы не ожидаем ничего. Мы понимаем Германию.



Ведь тем центром, где американская и сионистская система опеки является сильнейшей в мире, является Берлин. Шольц пытался что-то сказать, как мог, но укоренившийся режим не позволял ему пойти дальше.



В результате драматический феномен Zeitenwende, который ощутила Германия, охватил прежде всего США, а также последовавших за ними Францию, Великобританию, Израиль. Нет сомнений в том, что в будущем история назовет эти "эпохальные изменения" геополитическим крахом западного глобального статус-кво.