 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 22.09.2024
01:01  Военное крыло "Хезболлы" возглавили Али Караки и Талал Хамия
00:50  Берджан Тутар: Слишком поздно. Германия сама подписала себе приговор
00:46  Суд отправил двоюродного племянника президента Киргизии Улана Жапарова под домашний арест
00:33  Украина на пороге полномасштабного дефолта, но ее кредитование продолжается, - В.Катасонов
00:26  Долг платежом опасен: ЕС делает еще один шаг к эскалации, - Л.Самуна
00:25  Парламент Узбекистана принял поправки о "нежелательных иностранцах"
00:24  Сербская политическая шизофрения достигла новых высот, - Оливер Галич

00:17  ВСУ: последний бросок на юг? Зачем Блинкен и Лэмми приезжали в Киев, - Николай Сорокин
00:09  Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля, - Т.Стоянович
00:01  Аналитики видят возможность для роста золота до $3 000 к следующему году
Суббота, 21.09.2024
19:08  Брачный заход: как работала схема незаконной миграции в Россию из Африки
18:34  Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды при Кырминкульте
18:32  Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России, - В.Скачко
18:11  Путин присвоил двум армиям звание "гвардейских" - 11 Краснознаменной армии ВВС и 51 общевойсковой Донецкой
18:06  Россия потопила сухогруз, везший оружие Киеву
15:00  Нововведения в с/х Узбекистана: впервые посеяны иностранные, а также замоченные семена хлопка
14:49  "Мираж" для Украины: смертоносные французские истребители уже на пути в Киев
14:47  Парламентские выборы в Узбекистане: ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты
14:38  1939 год: как Советский Союз подарил Литве ее теперешнюю столицу (история)
14:36  Ближний Восток на стратегическом перепутье. Тотальная война ближе, чем когда-либо, - Антун Роша
14:33  Кто хозяин казахстанской нефти и куда бизнесмены носят чемоданы денег, - орда.кз
14:06  ВС РФ отбили очередные атаки ВСУ в направлении Глушково
13:26  Как мигранты в России адаптируются к трансформациям на рынке труда?
13:22  Приехали. Немцам пора оплакивать свою некогда великую экономику, - Мэтью Карничниг
09:33  Басмачи в Кыргызстане - борцы за свободу и независимость или бандиты? - Зоотбек Кудайбергенов
08:29  Басмаческое движение: Борьба за свободу и идентичность, - Аскарбек Мамбеталиев
08:25  Несогласие с режимом. Заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области
08:21  Цены на казахстанские зерно и муку не устраивают афганских покупателей
07:46  В Казахстане расхищали лес из крупного государственного резервата "Семей орманы"
07:39  Черное золото с кровью. Как Невзлин и Ходорковский шли по трупам, - Регнум
07:18  Бомбы в кармане и на теле. Как взрывы в Ливане изменят мир, - А.Мусалов
07:13  В ООН либо обо всем, либо ничего. Что обсудят на Саммите будущего в Нью-Йорке
06:57  Евросоюз объявил войну России: отсидеться в тылу ни у кого не выйдет
06:48  Владислава Бакальчука - сооснователя Wildberries - освободили вместо ареста
06:37  Беглая рос-генеральша Шевцова (сменив фамилию на Анохина?) сумела бежать в Париж
06:33  Израиль в Ливане ожидает "горячий" прием. Новый виток противостояния на Ближнем Востоке, - В.Бурт
01:18  Ростислав Ищенко: Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке
01:11  Владимир Корнилов: На Украине отчетливо запахло переворотом. Запад засылает в Киев "чумную бациллу"
00:59  Зоран Метер: Безумные игры. Война между Россией и НАТО неизбежна
00:56  Украинский конфликт это не просто стычка между Путиным и Украиной, а нечто иное, связанное с демонстрацией мощи США, - Джеффри Сакс
00:51  ВВС Израиля продолжают выкашивать руководство военного крыла "Хезболлы". В Бейруте убит ракетами Ибрагим Акиль
00:29  Бывшему главе Генштаба армии Молдавии предъявлено обвинение по делу о госизмене
00:23  Малахов сменил Шиппа во главе Высшего Судебного Совета Казахстана
00:16  Пока Германия боится замерзнуть зимой, Испания и Нидерланды тепло встречают русские газовозы, - СП
00:11  ВСУ: последний бросок на юг? Зачем Блинкен и Лэмми приезжали в Киев, - Николай Сорокин
00:05  Франция и Япония заключают соглашение против Китая и России
00:01  Почему Россия никак не может выиграть "битву беспилотников" у Украины, - СП
Пятница, 20.09.2024
22:03  Атака пейджеров: 49 погибших, почти 3000 раненых
20:59  В Болгарии отрицают причастность к пейджерам, взорвавшимся в Ливане и Сирии
20:48  Дмитрий Медведев получил новое важное назначение в Совбезе - возглавил комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками
18:26  ОДКБ берет Таджикистан под защиту, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Берджан Тутар: Слишком поздно. Германия сама подписала себе приговор
00:50 22.09.2024

Sabah
Турция
Берджан Тутар
21 сентября 2024 0

Эпохальные изменения

Шольц, который ввел в обиход понятие Zeitenwende (поворотный момент), сам упустил возможность для Германии и всего мира, пишет Sabah. Его страна растоптала на Украине дипломатию и все человеческие ценности, что станет причиной геополитического краха Запада, уверен автор статьи.

У канцлера Германии Олафа Шольца, вызвавшего разочарование практически по каждому вопросу, сбылся лишь один прогноз о ходе развития мира. Это было пророчество, описанное понятием Zeitenwende, сразу после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.

Шольц, впервые употребивший это понятие в бундестаге 27 февраля 2022 года, а затем во время своего визита в Турцию 15 марта того же года, подчеркнул, что мир находится на этапе эпохальных изменений и историческом повороте. Канцлер часто использовал слово Zeitenwende во многих своих последующих выступлениях.

Использовал, но упустил важную возможность для Германии и всего мира, поскольку не сумел продемонстрировать необходимые геополитические рефлексы. В результате украинский кризис и последовавший за ним геноцид в секторе Газа из "исторического поворотного момента" переросли в "переломный момент истории" как для Германии, так и для империалистического центра во главе с США. Теперь Шольц, судя по всему, осознал свое поражение. И заявляет, что ведется работа над мирным планом, который включает передачу России территорий и в настоящее время называется "Минск-3".

***
Но Шольц опоздал. Канцлер Германии, хотя и верно интерпретировал общую картину, оказался на неправильной стороне истории в силу навязывания Соединенными Штатами своей политики, что привело к огромным потерям для его страны и мира.
В настоящее время Германия, сильнейшая экономика Европы, находится в процессе промышленного спада. 77% населения страны выступают против политики правительства в отношении Украины и сектора Газа. Впервые в истории государства закрываются заводы автомобильной промышленности, которая является локомотивом производства, и происходят массовые увольнения.
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" и левоконсервативный "Союз Сары Вагенкнехт", одержавшие победу на выборах в немецких землях Тюрингия и Саксония 1 сентября, как ожидается, получат опять же сенсационные результаты и на выборах в земле Бранденбург 22 сентября. В то время как до парламентских выборов в Германии остается один год, разворот Шольца на 180 градусов в позиции по Украине и разговоры о мире, а также об ограничении военной и финансовой помощи Киеву уже не имеют большого значения.

***
Одна из запоздалых реакций в этом отношении касается миграционной политики. Ход министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), связанный с приостановкой действия Шенгенской зоны и закрытием дверей даже для стран ЕС, воспринимается как "тщетные трепыхания политического оппортунизма, стоящего на коленях перед американским империализмом".

Германия растоптала дипломатию, национальные интересы, все человеческие и нравственные ценности не только на Украине, но и в секторе Газа. Предпочла русофобскую и исламофобскую политику, опирающуюся на США и сионистское лобби. От правительства Шольца, которое хранит молчание относительно подрыва Соединенными Штатами трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", жизненных артерий Германии в энергетике, мы не ожидаем ничего. Мы понимаем Германию.

Ведь тем центром, где американская и сионистская система опеки является сильнейшей в мире, является Берлин. Шольц пытался что-то сказать, как мог, но укоренившийся режим не позволял ему пойти дальше.

В результате драматический феномен Zeitenwende, который ощутила Германия, охватил прежде всего США, а также последовавших за ними Францию, Великобританию, Израиль. Нет сомнений в том, что в будущем история назовет эти "эпохальные изменения" геополитическим крахом западного глобального статус-кво.

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726955400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация задач Послания: сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения
- Олжас Бектенов и первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Отечественный производитель сельскохозяйственной техники готов выйти на рынки Монголии
- Медленные процедуры и финансирование привилегированных групп: завершен аудит господдержки обрабатывающей промышленности
- Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразил готовность поддержать Казахстан в достижении углеродной нейтральности
- МАГАТЭ: НЯЦ РК представил результат работы по конверсии реактора ИВГ.1М на низкообогащенное топливо
- В 20 раз вырос транзит по ТМТМ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  