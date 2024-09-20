 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 22.09.2024
01:01  Военное крыло "Хезболлы" возглавили Али Караки и Талал Хамия
00:50  Берджан Тутар: Слишком поздно. Германия сама подписала себе приговор
00:46  Суд отправил двоюродного племянника президента Киргизии Улана Жапарова под домашний арест
00:33  Украина на пороге полномасштабного дефолта, но ее кредитование продолжается, - В.Катасонов
00:26  Долг платежом опасен: ЕС делает еще один шаг к эскалации, - Л.Самуна
00:25  Парламент Узбекистана принял поправки о "нежелательных иностранцах"
00:24  Сербская политическая шизофрения достигла новых высот, - Оливер Галич

00:17  ВСУ: последний бросок на юг? Зачем Блинкен и Лэмми приезжали в Киев, - Николай Сорокин
00:09  Как дальний Запад меняет Ближний Восток. Тель-Авив шаг за шагом приближается к созданию Большого Израиля, - Т.Стоянович
00:01  Аналитики видят возможность для роста золота до $3 000 к следующему году
Суббота, 21.09.2024
19:08  Брачный заход: как работала схема незаконной миграции в Россию из Африки
18:34  Бактыгул Иманбек кызы назначена директором Центра исследования информационной среды при Кырминкульте
18:32  Как прижали усики Зеленскому. Тяжкая доля президентского кресла на Украине после победы России, - В.Скачко
18:11  Путин присвоил двум армиям звание "гвардейских" - 11 Краснознаменной армии ВВС и 51 общевойсковой Донецкой
18:06  Россия потопила сухогруз, везший оружие Киеву
15:00  Нововведения в с/х Узбекистана: впервые посеяны иностранные, а также замоченные семена хлопка
14:49  "Мираж" для Украины: смертоносные французские истребители уже на пути в Киев
14:47  Парламентские выборы в Узбекистане: ЦИК зарегистрировал кандидатов в депутаты
14:38  1939 год: как Советский Союз подарил Литве ее теперешнюю столицу (история)
14:36  Ближний Восток на стратегическом перепутье. Тотальная война ближе, чем когда-либо, - Антун Роша
14:33  Кто хозяин казахстанской нефти и куда бизнесмены носят чемоданы денег, - орда.кз
14:06  ВС РФ отбили очередные атаки ВСУ в направлении Глушково
13:26  Как мигранты в России адаптируются к трансформациям на рынке труда?
13:22  Приехали. Немцам пора оплакивать свою некогда великую экономику, - Мэтью Карничниг
09:33  Басмачи в Кыргызстане - борцы за свободу и независимость или бандиты? - Зоотбек Кудайбергенов
08:29  Басмаческое движение: Борьба за свободу и идентичность, - Аскарбек Мамбеталиев
08:25  Несогласие с режимом. Заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области
08:21  Цены на казахстанские зерно и муку не устраивают афганских покупателей
07:46  В Казахстане расхищали лес из крупного государственного резервата "Семей орманы"
07:39  Черное золото с кровью. Как Невзлин и Ходорковский шли по трупам, - Регнум
07:18  Бомбы в кармане и на теле. Как взрывы в Ливане изменят мир, - А.Мусалов
07:13  В ООН либо обо всем, либо ничего. Что обсудят на Саммите будущего в Нью-Йорке
06:57  Евросоюз объявил войну России: отсидеться в тылу ни у кого не выйдет
06:48  Владислава Бакальчука - сооснователя Wildberries - освободили вместо ареста
06:37  Беглая рос-генеральша Шевцова (сменив фамилию на Анохина?) сумела бежать в Париж
06:33  Израиль в Ливане ожидает "горячий" прием. Новый виток противостояния на Ближнем Востоке, - В.Бурт
01:18  Ростислав Ищенко: Пейджеры Хезболлы и война на Ближнем Востоке
01:11  Владимир Корнилов: На Украине отчетливо запахло переворотом. Запад засылает в Киев "чумную бациллу"
00:59  Зоран Метер: Безумные игры. Война между Россией и НАТО неизбежна
00:56  Украинский конфликт это не просто стычка между Путиным и Украиной, а нечто иное, связанное с демонстрацией мощи США, - Джеффри Сакс
00:51  ВВС Израиля продолжают выкашивать руководство военного крыла "Хезболлы". В Бейруте убит ракетами Ибрагим Акиль
00:29  Бывшему главе Генштаба армии Молдавии предъявлено обвинение по делу о госизмене
00:23  Малахов сменил Шиппа во главе Высшего Судебного Совета Казахстана
00:16  Пока Германия боится замерзнуть зимой, Испания и Нидерланды тепло встречают русские газовозы, - СП
00:11  ВСУ: последний бросок на юг? Зачем Блинкен и Лэмми приезжали в Киев, - Николай Сорокин
00:05  Франция и Япония заключают соглашение против Китая и России
00:01  Почему Россия никак не может выиграть "битву беспилотников" у Украины, - СП
Пятница, 20.09.2024
22:03  Атака пейджеров: 49 погибших, почти 3000 раненых
20:59  В Болгарии отрицают причастность к пейджерам, взорвавшимся в Ливане и Сирии
20:48  Дмитрий Медведев получил новое важное назначение в Совбезе - возглавил комиссию по комплектованию ВС РФ контрактниками
18:26  ОДКБ берет Таджикистан под защиту, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Военное крыло "Хезболлы" возглавили Али Караки и Талал Хамия
01:01 22.09.2024

- Высокопоставленные командиры боевого крыла ливанской группировки "Хезболла" Али Караки и Талал Хамия возьмут на себя функции, которые выполнял убитый накануне в ходе израильского удара командир элитного подразделения "Радван" Ибрагим Акиль, сообщают в субботу ближневосточные СМИ.

По их данным, Караки и Хамия - члены Совета джихада, главной командной структуры "Хезболлы". Караки возглавляет "южное командование", отвечающее, в частности, за обстрелы Израиля из южных районов Ливана. Хамия, в свою очередь, командует спецподразделением, занимающимся операциями за пределами "Ливана".

Акиль до своей гибели отвечал не только за "Радван". Так, Al Jazeera называет его вторым по значимости командиром всего боевого крыла "Хезболлы".

Акиль погиб в пятницу в ходе израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута. По данным ливанского Минздрава, в ходе удара погиб 31 человек, в том числе трое детей и семь женщин.

По данным "Хезболлы", среди погибших, помимо Акиля, значится другой высокопоставленный командир "Хезболлы" Ахмед Вахаби. Он отвечал за подготовку бойцов этой группировки.

Источник - INTERFAX.RU
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726956060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Реализация задач Послания: сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения
- Олжас Бектенов и первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Кадровые перестановки
- Отечественный производитель сельскохозяйственной техники готов выйти на рынки Монголии
- Медленные процедуры и финансирование привилегированных групп: завершен аудит господдержки обрабатывающей промышленности
- Состоялась III Встреча секретарей советов безопасности Организации тюркских государств
- Азиатский банк инфраструктурных инвестиций выразил готовность поддержать Казахстан в достижении углеродной нейтральности
- МАГАТЭ: НЯЦ РК представил результат работы по конверсии реактора ИВГ.1М на низкообогащенное топливо
- В 20 раз вырос транзит по ТМТМ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  