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Al Arabiya: Залп из 100 ракет. "Хезболла" нанесла массированный ракетный удар по Израилю
07:49 22.09.2024

Al Arabiya: "Хезболла" в течение ночи выпустила в направлении Израиля более 100 ракет
Хайфа, Израиль, 22 сентября, 2024, 07:28 - ИА Регнум. Ливанское шиитское движение "Хезболла" в течение ночи 22 сентября выпустило в направлении северных районов Израиля более 100 ракет. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Al Arabiya: "Хезболла" в течение ночи выпустила в направлении Израиля более 100 ракет
"В ночь с субботы на воскресенье "Хезболла" выпустила более 100 ракет в направлении Верхней Галилеи и южных районов Хайфы", - говорится в сообщении.

Утверждается, что главой целью массированного удара была авиабаза Военно-воздушных сил Израиля Рамат-Давид, расположенная в Изреельской долине. По информации источника, в этом направлении "Хезболла" совершила по меньшей мере две серии обстрелов, выпустив десятки ракет "Фаджр-1" и "Фаджр-2".

"Хезболла" заявила, что удар по авиабазе Рамат-Давид стал ответом на серию израильских атак, в результате которых погибли мирные жители Ливана. По данным Al Jazeera, авиабаза является самой дальней точкой атаки "Хезболлы" за период с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в течение ночи воздушную тревогу неоднократно объявляли в северных районах страны, в том числе в Хайфе. Также сирены прозвучали на юге Израиля в районе общинного поселения Беэр Ора.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 21 сентября израильская авиация наносила интенсивные удары по объектам "Хезболлы". Согласно заявлению официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские военные атаковали около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок шиитского движения.

Источник - ИА Регнум
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