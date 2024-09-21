Telegram начал сотрудничать не только с французскими спецслужбами. Дуров оказался не только дурнем, но и...

08:22 22.09.2024

Елизавета Коновалова

Стали поступать запросы и от других европейских стран

Сотрудничество мессенджера Telegram с силовыми структурами Франции "принесло пользу" еще ряду западных государств. Об этом заявила газета Le Figaro со ссылкой на источники.



Как утверждает издание, после начала сотрудничества Telegram с французскими властями в Париж стали поступать запросы информации в рамках расследования киберпреступлений от США, Южной Кореи и Бельгии. Так, по информации СМИ, одна из стран ЕС смогла получить сведения о группе в мессенджере, с помощью которой было заказано порядка 100 убийств.



Ранее стало известно

о другом изменении в политике конфиденциальности Telegram после задержания его основателя Павла Дурова. Теперь мессенджер позволяет пользователям сообщать модераторам о "незаконном контенте" даже в частных группах.