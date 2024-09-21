Telegram начал сотрудничать не только с французскими спецслужбами. Дуров оказался не только дурнем, но и...

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08:22 22.09.2024
Елизавета Коновалова
Стали поступать запросы и от других европейских стран
Сотрудничество мессенджера Telegram с силовыми структурами Франции "принесло пользу" еще ряду западных государств. Об этом заявила газета Le Figaro со ссылкой на источники.
Как утверждает издание, после начала сотрудничества Telegram с французскими властями в Париж стали поступать запросы информации в рамках расследования киберпреступлений от США, Южной Кореи и Бельгии. Так, по информации СМИ, одна из стран ЕС смогла получить сведения о группе в мессенджере, с помощью которой было заказано порядка 100 убийств.
Ранее стало известно
о другом изменении в политике конфиденциальности Telegram после задержания его основателя Павла Дурова. Теперь мессенджер позволяет пользователям сообщать модераторам о "незаконном контенте" даже в частных группах.