Экс-премьер Чечни Хучиев призвал запретить в школах теорию Дарвина

08:37 22.09.2024

20.09.2024

Экс-премьер Чечни призвал запретить в школах теорию Дарвина

Помощник председателя правительства, экс-мэр Грозного и экс-премьер Чечни Муслим Хучиев предложил главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников.



"Все знают, что это ошибочная теория, она идет вразрез религии. Это первый шаг, я считаю, в духовном разложении детей. Мы можем это просто убрать. Это [теория Дарвина] неправда, это противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали. Кто еще должен это признать, чтобы это убрать из учебников и не вкладывать в сознание нашим детям?" - сказал он в ходе первого заседания Всероссийского родительского комитета.



В Русской православной церкви идею одобряют.



"Хотел бы поддержать позицию, высказанную помощником председателя правительства РФ Муслимом Хучиевым, и согласен, что необходимо исключить теорию Дарвина из школьных учебников как вводящую в заблуждение... Теория эволюции изначально безнравственна, так как предполагает сиротство рода человеческого, отсутствие Создателя у столь сложного и прекрасного творения, как наша Вселенная", - сказал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.



По его словам, многие известные ученые подвергали сомнению теорию эволюции, поскольку ее основополагающие тезисы противоречат данным современной науки. Так, он привел в пример лауреата Нобелевской премии и одного из создателей антибиотиков Эрнста Чейна, который был "последовательным критиком дарвинизма".



"Теория эволюции не отвечает на вопрос зарождения жизни как таковой, на вопрос о сложности и разумности устройства живых существ, генетической деградации, свойственной изначально сложным системам, в ней отсутствует механизм, закрепляющий необратимые эволюционные изменения в организме", - пояснил священник.



В свою очередь, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя предложение Хучиева, отметил: "Даже вполне верующие люди признают, что задача людей не пытаться подгонять свои представления под текст, написанный бог весть когда, а понять истинный Божий замысел и при этом разобраться, почему он в этих книгах отражен в таком виде. И эти задачи вполне успешно решаются. Решается именно верующими людьми. Поэтому человек, требующий что-то исключить на том основании, что оно противоречит религиозным представлениям, показывает, на мой взгляд, что он слишком примитивно представляет себе религию".



Парламентарий обратил внимание на то, что в теории Дарвина действительно есть ошибки, однако это вполне естественно для учения, которому более 150 лет. Поэтому в школах нужно преподавать теорию на основе актуальных исследований.



"Действительно некоторые утверждения Дарвина были не вполне точны. Это естественно для человека, создающего новую теорию. С тех пор, как он написал свои собственные труды, другие биологии очень серьезно развили эту теорию. В частности, подвели под нее обоснование в виде генетики, то есть изучения самого механизма наследственной передачи каких-то свойств организма. Сейчас эта теория излагается уже не столько по Дарвину, сколько по [Ричарду] Докинзу. К сожалению, школа старается преподавать только то, что уже установлено вполне надежно, и поэтому действительно зачастую опирается на устаревшие научные представления. Ту часть программы по биологии, которая затрагивает теорию эволюции, наверное, стоило бы несколько доработать в соответствии с современным пониманием этой теории, но ошибки Дарвина - это не основание отказываться от того верного, что он сказал", - заключил Вассерман.