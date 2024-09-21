Внутри России силен "клан Запада", - Александр Дугин

08:58 22.09.2024

ШАНС РОССИИ НА ПОБЕДУ: ДУГИН УКАЗАЛ НА ПЕРСПЕКТИВЫ, НО ПРЕДУПРЕДИЛ - КЛАН ЗАПАДА ВНУТРИ СТРАНЫ СИЛЕН

Под каким углом русской науке нужно смотреть на Запад, чтобы не потерять себя? На этот вопрос в своей работе, посвященной вестернологии, ответил известный русский философ, директор Института Царьграда Александр Дугин.



Статья Александра Дугина "Вестернология: в направлении суверенной русской науки" опубликована в третьем номере научного журнала "Вестник Государственного университета просвещения" в серии "История и политические науки".



Уже на первых страницах Дугин заявляет, что основная тема его работы - борьба России за собственный научный суверенитет. Но это не следует понимать так, будто речь пойдет исключительно о сохранении традиционных ценностей. По мнению философа, на их основе должно быть выработано совершенно иное отношение не только к западной науке, а к Западу вообще.



Иными словами, признание России государством-цивилизацией и постановка во главу угла государственной политики исторического просвещения и защиты традиционных ценностей заставляет фундаментально пересмотреть устоявшееся за последние десятилетия, а может быть, и столетия отношение к западной цивилизации и культуре,



– объясняет ученый.



ОЧЕВИДНО, ЧТО РОССИЯ ОСОЗНАЛА СВОЮ САМОСТЬ. КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА



Россия сама себе цивилизация

По словам Дугина, основы вестернологии были заложены еще в XIX веке славянофилами, утверждавшими, что Россия является самобытной восточнославянской, византийско-православной цивилизацией. Им противостояли западники, уверенные в том, что Россия должна следовать примеру Запада во всех сферах.



Такой подход исключил самобытность России и, напротив, описывал ее как отсталое и периферийное общество, подлежащее модернизации и вестернизации. В традиционных ценностях и самобытной идентичности России они видели лишь препятствие для развития в западном русле,



- отмечает Дугин в статье.



Вестернология как комплекс инструментов должна помочь России в том движении к суверенности. Этот процесс уже идет, но пробуксовывает, считает философ.



Русские в условиях оккупации

По мнению Дугина, России в первую очередь следует понять, от каких западных ценностей нам надо отказаться.



Эту тему затрагивал в своем выступлении перед подписанием договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России Владимир Путин:



Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем, такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии наоборот - откровенного сатанизма.



К сожалению, эта "сатанинская" установка Запада, уверенного в своем превосходстве, в какой-то момент проникла в Россию и стала главенствующей.



Это сопровождалось грантами, приглашениями на Запад на конференции, идеологически мотивированной наукометрией, научными индексами и системами оценки. Так мы оказались в условиях оккупации. Осознав критическую ситуацию, которая усугубляется жестким цивилизационным и военным противостоянием с Западом, у российской власти возникла естественная потребность в суверенизации научного знания,



- пояснил Дугин.



И, наконец, шаги к свободе



Страна постепенно начинает освобождаться от западного либерального морока, но клан западников еще очень силен, подчеркнул Дугин. Поэтому фундаментальная российская наука должна иметь инструментарий, который позволит ей покончить с попытками делать Россию идеологической, гуманитарной, социологической и экономической колонией Запада. И дать подобный инструментарий может вестернология.



Вестернология - это изучение западной науки как локального регионального явления. Наряду с другими цивилизациями и их науками - исламской, индийской, китайской, русской и т.д. Вестернология - это способ деколонизации сознания. Он чрезвычайно полезен нам, просто необходим,



- уверен Дугин.