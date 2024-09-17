Ситуация на Ближнем Востоке близка к патовой, - Леонид Пастернак

10:33 22.09.2024

Эскалация борьбы против ХАМАС несет Израилю слишком много рисков

Ситуация на Ближнем Востоке близка к патовой



Леонид Пастернак

17.09.2024

Об авторе: Леонид Андреевич Пастернак – журналист.



Министр обороны Израиля Йоав Галант в разговоре с журналистами на минувшей неделе заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) должна сосредоточиться на выполнении боевых задач на севере еврейского государства, смещая свой фокус с сектора Газа на Ливан. При этом военачальник отметил, что Израиль существенно приблизился к победе над террористами на южном направлении.



Схожие мысли позднее высказал советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман. По словам помощника Беньямина Нетаньяху, ЦАХАЛ почти полностью ликвидировал военный и политический потенциал боевиков ХАМАС, однако работа по возвращению заложников будет продолжена вплоть до полного освобождения всех израильтян. В данном контексте крайне важно обратить внимание на общий стратегический ландшафт той войны, которая продолжается на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года.



Израильское руководство в моменте учитывает сразу несколько существенных факторов во внешней политике и международной дипломатии, в той или иной степени влияющих на перспективы эскалации или же завершения военных действий в ближайшие месяцы. Правильно рассматривать эти позиции от первостепенных до косвенно затрагивающих ближневосточный театр боевых действий.



На что следует обратить внимание? Во-первых, особое значение имеют результаты ноябрьских выборов в США и, как следствие, неизбежная смена руководства в Белом доме. Влияние на ход войны с ХАМАС этот фактор, несомненно, окажет, но остается вопрос – в позитивном или негативном ключе, причем вне зависимости от того, кто будет президентом – Камала Харрис или Дональд Трамп. Во-вторых, продолжающееся сближение России и Ирана будет нести как дополнительные риски, так и новые возможности для израильского руководства. Достаточно вспомнить высказывания политиков в Иерусалиме о том, что стратегия Москвы включает в себя "заигрывание" с Тегераном ради "умиротворения" исламского режима и сдерживания сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ближневосточной политике.



Наконец, третий аспект – Китай. Все более значимым в регионе становится китайский фактор и внешнеполитические интересы Пекина на Ближнем Востоке. Потенциальная сверхдержава под руководством Си Цзиньпина способна в теории не только оказать влияние на локальных лидеров (Израиль, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ), но и добиться стабилизации военно-политической обстановки, используя потенциал дипломатии и внешнеэкономического взаимодействия с партнерами.



Впрочем, гипотетические сценарии никоим образом не гарантируют стабилизации и не являются точным прогнозом. Война, которая начиналась как ответ на террористическую атаку 7 октября 2023 года, может превратиться в крупный конфликт с участием Ливана, Ирана и даже Сирии. Более того, в случае иранской агрессии не исключено ввязывание в боевые действия всевозможных прокси. Это означает, что Израилю в той или иной степени, но крайне активно будут помогать западные союзники: США, Великобритания, Франция, Германия, а также Венгрия и Италия. Ставки в этой "игре" лишь повысятся.



Очевидно, что большая война на Ближнем Востоке – это масштабная дестабилизация системы международных отношений, которая и так переживает, возможно, самый серьезный кризис со времен начала Второй мировой войны. Фактически это означало бы катастрофу для архитектуры межгосударственного взаимодействия, сложившейся в результате титанических усилий США и СССР в конце 1940-х – начале 1950-х годов. В то же время Израиль как единственная демократическая страна региона сам находится в тяжелейшем внутриполитическом кризисе, способном нанести ущерб внешней и внутренней политике еврейского государства.



Оппозиция в лице бывшего премьера Яира Лапида из либеральной партии "Еш Атид", а также другие политики, в том числе Авигдор Либерман (НДИ) и Бени Ганц ("Государственный лагерь"), критикуют действующего главу правительства Нетаньяху ("Ликуд") за неспособность обеспечить безопасность в стране и в кратчайшие сроки расправиться с террористами ХАМАС и "Хезболлы". При этом критика слышна как справа, так и слева. Затяжная война в Газе, обстрелы на севере страны со стороны Ливана, а также усиливающиеся разногласия между министром обороны Галантом и Нетаньяху лишь усиливают внутриполитический кризис.



Помимо внутренней политической проблемы существует и проблема медийная. Израиль, обладая сильнейшим военным потенциалом, развитой экономикой, толерантным и мультикультурным обществом, полностью проиграл информационную войну. Беспорядки в ведущих центрах науки стран Запада, связанные с фанатичной поддержкой палестинцев, – не просто левацкий сдвиг молодежи. Это также и упущение израильского МИДа, журналистов, государственных органов власти, которые занимаются налаживанием культурных и гуманитарных связей с союзниками.



Сейчас понятно, что израильское руководство начинает работу над ошибками. Но теперь гораздо важнее ликвидировать угрозу со стороны ХАМАС и "Хезболлы", а уже затем начать более тесное сближение с США и странами НАТО, чтобы продемонстрировать Ирану и его сателлитам, что новая война будет совершенно бесперспективна. Вероятно, именно по этой причине Нетаньяху пытается силовым путем решить сразу две задачи – уничтожить террористов и отложить "на потом" расследование причин трагедии 7 октября.



Ближний Восток не должен погрязнуть в хаосе. Страны Запада во главе с США и Великобританией, а также Россия и Китай обязаны выступить своеобразными миротворцами, демонстрируя геостратегическую мудрость и дальновидность. Израиль имеет право на самооборону. Однако гораздо важнее предпринять усилия, чтобы в будущем ни ХАМАС, ни подобные ему структуры никогда более не несли угрозу для ближневосточного мира и стабильности в перспективе десятилетий. В противном случае мы рискуем столкнуться с неконтролируемым хаосом, который может привести человечество к новой мировой войне. И в ней победителей уже не будет…