|Событие недели в СВО: разукраинивание Украинска
10:47 22.09.2024
Евгений Норин
СВО
Самое интересное на фронте в последние месяцы стабильно случается в центральном секторе. Генерал Мордвичев, командующий российской группировкой в той области, постоянно "фехтует" своими бригадами, перебрасывая их с участков, где возник затор, на направления, сулящие больше перспектив. После стремительного падения Новогродовки казалось, что следующим будет Покровск. Однако там ВСУ собрали сильный гарнизон, и русские повернули южнее и атаковали Селидово. Но противнику удалось удержать и его. Тогда ВС РФ свернули еще чуть южнее и атаковали Украинск.
Это городок, нависающий над "Невельским карманом" пространством примерно в 10 км с запада на восток и к настоящему моменту 5-6 км с севера на юг. ВСУ некоторое время защищали Украинск, но его оборона все-таки поддалась, и во вторник войска незалежной его сдали. Город взяла прославленная, прошедшая огонь и воду, 114-я ОМСБр, сформированная некогда на базе 11-го полка ополчения ДНР, легко узнаваемая по своему бригадному красному знамени, которое она постоянно поднимает над всем, что взяла приступом. Некоторые вопросы остаются по поводу огромного террикона на западе городка, но как минимум украинскими войсками он уже не контролируется. Противник откатился дальше на запад к Цукурино.
В целом фронт боев на этом направлении не какой-то колоссальный. От Мирнограда, крайнего северного населенного пункта, где идут бои в этом секторе, до Курахово, крайнего южного, – чуть более 30 км. Однако здесь у Украины больше одной болевой точки, и наши войска, владея инициативой, стараются давить на разные. С севера на юг это сами подступы к Покровску и Мирнограду. Русские тут активно не наступают в последние недели, но стоит ослабить оборону – и удары возобновятся. Дальше идет Селидово, где опять-таки ВС РФ находятся у окраины. Падение Украинска опять ставит этот населенный пункт под угрозу: с юга его прикрывает только около 4 км полей и посадок. Ну и, наконец, южнее города остается обычная для Донбасса мини-агломерация из шахтерских городков и поселков – Горняк, Кураховка и совсем маленькие села вокруг. Взятие Горняка и Кураховки подразумевает закрытие "Невельского кармана" восточнее, что будет означать не только оставление любовно нарытых окопов, но и высвобождение российских войск на периметре данного полукотла. Так что командование армии незалежной вынуждено уделять внимание и силы обороне Горняка. При этом ВСУ, разумеется, уже начали помаленьку отводить войска из полуокружения, так что украинские источники рисуют крупную "серую зону", занимающую уже чуть ли не половину "кармана". Впрочем, не факт, что русские захотят лезть в "вязкий" штурм Горняка: Цукурино выглядит куда более перспективным направлением для удара, а его взятие осложнит дальнейшую оборону Селидово и может заставить противника в добровольно-принудительном порядке сматывать оборону и Горняка, и Кураховки. Похоже, что ВС РФ все же предпочли сделать приоритетом именно разгром гарнизона Селидово: судя по украинским данным, наши бойцы вбивают узкий, но очень неприятный для неприятеля клин между Селидово и Цукурино, пробираясь к рокаде, ведущей от Покровска к югу на Курахово. Там, правда, есть одно серьезное препятствие: террикон, вокруг которого практически нет укрытий. Так что вопрос о том, что сейчас намерены делать ВС РФ, по-прежнему открыт.
У генерала Мордвичева сейчас очень неплохие карты на руках. Противник увлеченно жжет свои резервы под Курском, а здесь, на юго-западе Донбасса, неприятель серьезно измотан и находится под непрерывным давлением на разных участках.
В остальном мы остались верны концепции "птичка ворон по зернышку клюет козака". Под Купянском наши подразделения медленно и печально, но продираются к Осколу, планируя доцарапать рокаду и разрубить украинский плацдарм перед рекой. Форсирован канал Северский Донец – Донбасс южнее Часова Яра. На юге ВС РФ медленно, но уверенно обходят Угледар. Все это в перспективе хорошо, но не сегодня, и такие изменения пока не оперативного масштаба.
Но интереснее всего – два участка за пределами Курахово. Во-первых, это Курская область, где русские уперлись в украинский редут в Любимовке. Но они не стали бить его в лоб, а начали уходить южнее. Целью, в конце концов, является не Любимовка как таковая, а дорога Коренево – Суджа, и, если перерезать ее южнее, никакой проблемы не будет. Здесь морской пехоте удалось отдавить противника из села Дарьино. Оттуда до дороги – 4 км по прямой или 5 км, если смотреть по ближайшему населенному пункту Свердликово. То есть, считай, та же дистанция, что и через Любимовку. Хотелось бы давить этот выступ и с востока, но там присутствуют сложности. С той стороны наши войска выбили противника из деревни Борки и наступают на Плехово, но проблема в том, что в конце этой дороги есть тупик в виде реки Псел. Псел – это, конечно, не Днепр, но вполне внятная река, на технике без моста ее не переедешь. Видимо, Курскую область все-таки будут освобождать, спиливая выступ с запада.
Ну и второе место, в котором пока мало что происходит, но, вероятно, случится в ближайшие недели, если не дни, – это Запорожье. Здесь в последнее время крупная многочисленная группировка ВС РФ стоит в позиционной борьбе без серьезных попыток свернуть линию фронта. Не так давно дни русские подразделения в этом месте начали делать вещи, которые могут говорить о будущем наступлении. Наши войска обрабатывают украинский тыл авиабомбами, ведут частные атаки, которые похожи на улучшение позиций перед основным ударом. Иными словами, здесь может открыться новый острый участок фронта. А может и не открыться.
Россия остается верной своей стратегии изнурения противника множеством ударов на разных участках фронта. И положение неприятеля медленно, но неуклонно ухудшается.
Летняя кампания 2024 вышла динамичнее, чем позиционное бодание в прошлом году. Русская армия серьезно увеличила темпы продвижения и явно чувствует себя гораздо увереннее. Осталось еще немного времени, чтобы можно было говорить о результатах летнего наступления, пока распутица на какое-то время не прикует войска к месту.