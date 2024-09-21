Событие недели в СВО: разукраинивание Украинска

10:47 22.09.2024

Евгений Норин



СВО



Самое интересное на фронте в последние месяцы стабильно случается в центральном секторе. Генерал Мордвичев, командующий российской группировкой в той области, постоянно "фехтует" своими бригадами, перебрасывая их с участков, где возник затор, на направления, сулящие больше перспектив. После стремительного падения Новогродовки казалось, что следующим будет Покровск. Однако там ВСУ собрали сильный гарнизон, и русские повернули южнее и атаковали Селидово. Но противнику удалось удержать и его. Тогда ВС РФ свернули еще чуть южнее и атаковали Украинск.



