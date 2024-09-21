США назначили войну с Китаем на 2027 год

10:49 22.09.2024

Елена Острякова. 21.09.2024



Военно-морской флот США должен готовиться к масштабной войне с Китаем в 2027 году.



Об этом начальник военно-морских операций США, адмирал Лиза Франкетти заявила в интервью ютуб-каналу американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Сроки до 2027 года вытекают их слов председателя Си о том, что он приказал своим войскам быть готовыми. И нам тоже надо быть более готовыми. Я рассматриваю возможность целенаправленного и безотлагательного продвижения вперед в тех областях, которые я могу изменить к 2027 году", – сказала Франкетти.



При этом она признала, что США, строящим менее 1% военных кораблей в мире, сложно сохранить превосходство в морской войне.



"Я хочу подчеркнуть: все, что Китай сделал и продолжает делать в "гражданском" секторе, направлено на то, чтобы наращивать силы, которые они считают глобальными. Людям иногда трудно это понять. Поэтом я хочу привлечь их внимание к тому, чтобы осознать, чем именно занимается Китай. Мы должны быть на шаг впереди них и всегда готовыми к этому", – сказала Франкетти.



Примечательно, что эти сроки примерно совпадают с прогнозами войны с Россией от немецких и британских военных. Министр обороны Германии Борис Писториус назначил ее на 2029 год, а начальник генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер - через три года.